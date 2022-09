Sans surprise l’Italienne Giorgia Meloni est bien la grande gagnant des élections législatives en Italie.

Elle remporte à elle seule 26.5% des voix et elle peut espérer avec sa coalition avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi obtenir plus de 44% des voix et la majorité à la chambre des députés et au sénat.

Cette large victoire va donc lui permettre de devenir première ministre poste qu’elle revendiquait cette nuit !

« Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d’un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d’Italia » Giorgia Meloni

Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo #pronti a risollevare l’Italia GRAZIE! 🇮🇹 pic.twitter.com/DabIIuhORK — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 26, 2022

Résultats des Législatives en Italie

Selon les résultats préliminaires, son parti post fasciste ou national-conservateur, Fratelli d’Italia, a facilement battu la concurrence en remportant les élections législatives avec plus de 26.5 % des voix.

Les autres résultats indiquent que la formation d’extrême droite l’emporte avec environ 26,5 % des voix mais également que La Ligue, le parti d’extrême droite de Matteo Salvini, aurait obtenu plus de 9 % des voix, et que la parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, aurait obtenu 8,2 %.

Ils pourraient obtenir ensemble environ 44 % des voix et donc une majorité absolue des sièges pour au Sénat et à la chambre des députés du parlement, avec un dépouillement à plus de 90% des circonscriptions déjà finalisées.

Rappelons que Fratelli d’Italia (FdI), est passé d’un résultat de 4,3 % des voix à plus de 26% des voix. Avec une stratégie simple à la Marine Le Pen en lissant son image et jouant d’une nouvelle visibilité sur les réseaux sociaux.

Le pourcentage le plus haut depuis 1945

« le pourcentage le plus élevé de votes jamais enregistré par des partis d’extrême droite dans l’histoire de l’Europe occidentale de 1945 à aujourd’hui » Centre italien d’études électorales

L’abstention comme en Suède comme souvent pénalisent les autres parties en effet le Parti Démocratique (PD) d’Enrico Letta s’écroule sous les 20% et n’aura pas mobilisé les foules.

De son côté le mouvement 5 étoiles dévisse totalement passant de 30% des voix à 15% en 4 ans.

L’alliance Droite extrême droite au pouvoir

En s’étant positionné comme l’alternative en permanence depuis 4 ans en s’opposant et ne soutenant jamais aucune des administrations qui se sont succédé depuis les élections législatives de 2018 elle s’ouvrait ainsi la voie comme étant la seule opposition contre tous.

En effet et après avoir formé une coalition de droite avec Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini, elle semble prête à gouverner mais non sans difficulté avec peu de personnes compétentes autour d’elle notamment au niveau économique alors que l’Italie à une imposante dette publique qui dépasse les 150 % du produit intérieur brut (PIB° et qui place le pays juste derrière la Grèce.

Giorgia Meloni âgée de 45 ans sera donc la prochaine première ministre gageons que Matteo Salvini qui espérait mieux sera en embuscade et que Silvio Berlusconi pèsera de son poids sur l’alliance.

Cette coalition de la droite extrême en Italie est un mauvais signal après le même genre de coalition en suède.

En France ce serait une coalition Zemmour, Le Pen (ou Bardella), Wauqiez qu’il faudrait pour un raz-de-marée identique à ces deux dernières élections.

Giorgai Meloni Future première Première Ministre quand sera-t-elle nommée

La nomination de Giorgia Meloni est prévue pour quand est la question qui va revenir plus ce matin à Rome.

En effet une nouvelle administration va devoir être choisie en Italie après se triomphe pour Giorgia Meloni mais également pour la coalition d’extrême droite qu’elle représente.

Mais cela ne se fera pas d’un coup de baguette magique et cela peut durer facilement jusqu’à douze semaines et un minium d’un mois.

Il faut donc déjà savoir que le premier ministre Mario Draghi sera du voyage à la réunion des chefs d’états et de gouvernement de l’UE à Prague le 7 octobre et non Giorgia Meloni comme nouvelle première Ministre.

Le Sénat et la Chambre des députés nouvellement élus devront se réunir avant le 15 octobre ou alors moins de 3 semaines (20 jours) suivant l’élection comme c’est inscrit dans la constitution italienne.

De convention en Italie le Président de la République consulte d’abord les chefs du Sénat, de la chambre des députés, les chefs de partis et tous les groupes parlementaires avant qu’il donne son accord pour la formation d’un nouveau gouvernement qui seulement verra naître la consécration pour Giorgia Meloni future première ministre Italienne.

Elle sera également la première femme ministre de l’histoire ce qui en fera la première Première Ministre Italienne de l’histoire !

Les prochaines élections en Europe et la voie royale pour les extrêmes

La participation était en forte baisse aux législatives de dimanche 25 septembre en Italie mais Giorgia Meloni l’emporte largement et avec sa coalition elle prendre dans quelques semaines la tête de l’Italie.

Les prochaines élections seront mouvementées en Europe et dans le monde au même titre qu’en Suède ou en Italie il serait de bon ton que le gouvernement et les politiques écoutent enfin les électeurs au lieu de jouer ave le feu.

Les réactions à la victoire de Giorgia Meloni aux législatives

Réaction de la Russie

« Nous sommes prêts à saluer toute force politique capable de dépasser le courant dominant établi plein de haine envers notre pays (…) et d’être plus constructifs dans les relations avec notre pays » Dmitri Peskov porte-parole de Vladimir Poutine

La réaction de la Hongrie

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban est lui encore plus enthousiaste

« Bravo, Giorgia ! une victoire bien méritée. Félicitations ! » Viktor Orban

La réaction de la Pologne

« grande victoire » de l’extrême droite italienne ! Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki

« Je suis heureuse qu’un parti du groupe ECR assume la responsabilité d’une autre nation européenne » Beata Szydlo ancienne Première ministre ministre polonaise

« La droite européenne se renforce… Nous vaincrons les communistes, le gauchisme et le lobby LGBT – tous ceux qui ruinent notre civilisation » vice-ministre de l’Agriculture Janusz Kowalski

La commission européenne

La Commission européenne espère qu’elle aura « une coopération constructive avec les nouvelles autorités italiennes »… « La Commission et la présidente Ursula von der Leyen travaillent avec les gouvernements qui sortent des élections des pays de l’Union européenne. Il n’en va pas différemment dans ce cas-ci » Eric Mamer porte-parole de la présidente

Rappelons au passage les propos polémiques la semaine dernière d’Ursula von der Leyen :

« Si les choses vont dans une direction difficile, j’ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des instruments »

Réaction de l’Allemagne

« L’Italie est un pays très favorable à l’Europe, avec des citoyennes et des citoyens très favorables à l’Europe, et nous partons du principe que cela ne changera pas » Wolfgang Büchner porte-parole du gouvernement

« Nous jubilons avec l’Italie ! Félicitations à toute l’alliance » Beatrix von Storch, vice-présidente du groupe AfD au Bundestag.

Réaction de l’Espagne

« Les populismes finissent toujours en catastrophe »… »ils apportent toujours des réponses simples à court terme à des problèmes qui sont très complexes ». Pedro Sanchez Président du Gouvernement d’Espagne

« très triste et préoccupant » et appelle alors l’Italie « à ne pas suivre le chemin de la Hongrie et de la Pologne ». Yolanda Diaz Ministre du travail

Réaction de la France

« respecte » un « choix démocratique » et appelle à « continuer à œuvrer ensemble » Emmanuel Macron

Les Etats-Unis