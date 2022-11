Wekiwi, fournisseur d’électricité italien présent sur le marché français depuis 2018, se différencient de la concurrence en proposant des offres digitales dans le but de responsabiliser les clients sur leur consommation d’énergie. Nous vous expliquons le fonctionnement de Wekiwi en détail…

Wekiwi : le nouveau fournisseur d’énergie 100 % digital

Wekiwi est un fournisseur innovant qui se différencient de la concurrence par ses abonnements et ses conseillers 100 % digitaux ; c’est-à-dire que toutes les démarches se font par Internet ou par téléphone.

Offres et tarifs d’électricité et gaz

Selon les professionnels d’agence-france-electricite.fr, Wekiwi propose des offres qui sont similaires à des forfaits. Le principe est le suivant : il faut choisir un niveau de forfait qui correspond à votre consommation d’électricité.

Wekiwi, comment ça marche ?

Les différentes offres de Wekiwi dépendent de la consommation que vous avez sélectionnée. C’est à vous de concevoir votre propre offre.

En effet, avec Wekiwi, vous avez la possibilité de façonner vous-même votre forfait.

Il suffit de :

Sélectionner une offre d’électricité et/ou de gaz.

Déterminer le montant que vous souhaitez payer.

Fixer la fréquence de facturation (mensuelle, bimestrielle, trimestrielle ou quadrimestrielle).

En créant cette formule, Wekiwi fait prendre conscience à ses clients de leurs dépenses, et, donc, leur permet de réaliser des économies d’énergie et d’argent. Si le client dépasse la somme définie dans le forfait, le surplus doit être réglé au tarif indiqué dans le contrat. Mais, si le client dépense moins que ce qui est prévu dans le forfait, Wekiwi rembourse la différence et offre une remise sur l’énergie dépensée de 0,025 €/kWh.

Le choix de la fréquence de facturation dépend aussi du montant à payer :

Mensuelle : 12 €/mois + 0,002 €/kWh

Bimestrielle : 6 €/an

Trimestrielle : 3 €/an

Quadrimestrielle : 0 €/an

De plus, si le client veut adapter son forfait parce qu’il consomme moins que prévu, il peut le modifier à tout moment.

Enfin, il existe aussi une “remise digitale” de 0,020 €/kWh si les clients n’utilisent pas le standard téléphonique Wekiwi pendant toute la durée de leur contrat.

Quelles sont les différentes offres d’électricité de Wekiwi ?

Wekiwi propose des offres d’électricité à prix fixe ; le prix du kWh est donc défini en amont par le fournisseur pour une durée d’un an.

Selon les experts d’agence-france-electricite.fr, Wekiwi possède aussi des offres indexées sur le tarif réglementé de vente (TRV) : le prix du kWh évolue selon le TRV, qui est déterminé par les pouvoirs publics et réévalué environ deux fois par an. Le fournisseur applique un tarif jusqu’à 20 % moins cher que le TRV

Quelles sont les offres de gaz de Wekiwi ?

L’offre pour le gaz fonctionne de la même façon que celui pour l’électricité :

Sélectionner un type d’offre

Définir le montant que le client souhaite payer

Déterminer la fréquence de facturation (mensuelle, bimestrielle, trimestrielle ou quadrimestrielle).

Le montant de l’abonnement dépend de la quantité d’énergie qui correspond à chacun des forfaits prépayés (20 €, 30 €, 50 €, 100 €…).

Les forfaits Wekiwi permettent une grande souplesse aux clients pour gérer au mieux leur consommation de gaz.

Les options Wekiwi pour participer à la transition énergétique

Selon le site d’agence-france-electricite.fr, les options Wekiwi pour participer à la transition énergétique sont :

L’option Adopte un arbre à 2,90 €/mois : vous participez à la plantation d’arbres pour combattre le réchauffement climatique.

L’option Énergie verte, à 0,003 €/kWh sur le prix du kWh HT : ceci permet de garantir l’équivalent de la quantité d’électricité consommée produite en énergies renouvelables.

L’option Social Plastic à 2,90 €/mois : vous aidez à la lutte contre la pollution des côtes et la création d’emplois pour des personnes défavorisées.

