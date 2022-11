La première saison de House of the Dragon est terminée et la saison 2 compensera, espérons-le, l’accumulation du conflit en incluant de nombreuses expériences qui changeront la vie de chacun des personnages clés. Rhaenyra n’a eu d’autre choix que d’entrer en guerre après le meurtre de son fils, Lucerys « Luke » Velaryon, qui a été tué par le plutôt hésitant Aemond Targaryen, de la célèbre famille Targaryen. Voici une infographie ExpressVPN détaillée sur qui est qui de la famille Targaryen.

Rhaenyra avait contemplé la paix en l’honneur de son père décédé, Viserys le Paisible ; mais, la scène de fin de la saison préfigure un destin bien plus inquiétant pour Rhaenyra et tout Westeros.

Après la conclusion de la première saison, un nombre sans précédent de téléspectateurs se concentrent désormais sur le même chemin de la saison deux très attendue, quand et quand cela se produit. Il est prévu que le tournage de la deuxième saison commencera au début de 2023, et il est également prévu qu’il aura beaucoup plus d’excitation que ce qui a été observé lors de la première saison, étant donné que la légendaire « Danse des dragons » est maintenant entièrement commencé.

Les fans qui ont vu la première série de House of the Dragon et qui pensaient qu’il n’y avait pas assez d’action devraient respirer tranquillement : il y a la possibilité d’une bataille sur la bataille qui pourrait faire tomber Blackwater, Hardhome et la Longue Nuit hors de l’eau. De plus, il y a suffisamment de décès de personnages pour donner l’impression que Game of Thrones est très gentil.

George R. R. Martin a déclaré que pour raconter le récit de la Danse des dragons dans son intégralité, il faudra quatre saisons de 10 épisodes, bien qu’il soit possible que Warner Bros. ne se soit pas encore engagé dans une série de 40 épisodes pour le spectacle.

Des batailles majeures arrivent

Le Conflit du Gullet, dans lequel la flotte de Corlys est assaillie par la Triarchie, une alliance de trois cités-États d’Essos soutenant les Verts, est l’un de ces combats auxquels nous pouvons nous attendre à assister. Le fils aîné de Rhaenyra et Daemon, Aegon le Jeune, échappe de peu au mal, mais son dragon, Stormcloud, est tué dans la lutte. Visery, son frère cadet, a été enlevé et est présumé mort. Le prince Jacaerys de Rhaenyra est abattu par des carreaux d’arbalète lorsque son dragon tombe au sol après avoir volé trop bas. Pour autant que Rhaenyra le sache, elle a sacrifié trois fils.

Daeron Targaryen, le plus jeune frère du roi Aegon qui n’a étrangement pas été abordé dans la première saison, a fait sa marque dans la guerre du vin de miel en avançant dans les Riverlands du côté des Verts. Même si le Clash of the Lakeshore était le plus grand et le plus meurtrier de la danse, aucun des acteurs importants n’y a été tué, il est donc probable que ce ne sera pas un accent important du programme malgré son énormité.

Événements à surveiller

Il est fort possible que ces occurrences soient tirées de Fire & Blood, le roman écrit par George R. R. Martin qui sert de fondement aux actions qui se déroulent dans House of the Dragon. Même si de nombreux personnages composent l’ensemble principal de la série, des Targaryen aux Hightowers, ce qui suit est tout ce qui attend les citoyens de Westeros dans la deuxième saison de House of the Dragon et le début de la Événements de danse des dragons.

Dans le roman Fire & Blood, le prince Daemon Targaryen, interprété par Matt Smith dans la série télévisée House of Dragon, donne l’ordre à deux bourreaux nommés Blood and Cheese d’infiltrer le donjon rouge à Kings Landing et d’assassiner l’un des enfants d’Aegon en tant que une forme de vengeance pour le meurtre d’un des enfants de Rhaenyra. Dans le roman, on voit Daemon effectuer ces actions depuis Harrenhal; mais, dans House of the Dragon, Daemon se révèle être présent à Peyredragon lorsque les Noirs apprennent la mort de Luke. Le livre ne révèle pas si Rhaenyra était celle qui a vraiment délivré la commande. Compte tenu des modifications apportées par le récit délibérément inexact de House of the Dragon with Fire & Blood, cela peut impliquer que la série dépeint le désir de vengeance de Rhaenyra comme un choix délibéré fait par elle. Cependant, la manière dont elle exige sa vengeance peut être modifiée.