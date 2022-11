Les citations positives peuvent être un excellent moyen d’améliorer votre état d’esprit et votre vision de la vie. Lorsque vous vous sentez déprimé, la lecture de quelques citations positives peut vous aider à vous relever et à vous mettre de meilleure humeur.

Les citations peuvent également vous inspirer lorsque vous vous sentez bloqué ou perdu, et vous rappeler ce qui est important dans la vie. Vous trouverez ci-dessous 101 des meilleures citations positives sur la vie – utilisez-les pour améliorer votre humeur, trouver de l’inspiration et vivre au mieux votre vie.

Top 101 des citations positives sur la vie qui vont vous booster

« Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » OSCAR WILDE

« Chaque strike me rapproche d’un home run. » BABE RUTH

« La vie est comme un vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à bouger. » ALBERT EINSTEIN

« Ce n’est que dans l’obscurité que l’on peut voir les étoiles. » MARTIN LUTHER KING, JR.

« Chaque jour apporte ses propres cadeaux. » MARCUS AURELIUS

« Celui qui est heureux rendra les autres heureux aussi. » ANNE FRANK

« Se fixer des objectifs est la première étape pour transformer l’invisible en visible. » TONY ROBBINS

« Vous êtes suffisant tel que vous êtes. » MEGHAN MARKLE

« Garde ton visage vers le soleil et tu ne verras pas d’ombre. » HELEN KELLER

« Dites quelque chose de positif, et vous verrez quelque chose de positif. » JIM THOMPSON

« Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez soixante secondes de bonheur. » RALPH WALDO EMERSON

« On ne trouve pas la vie heureuse. On la fabrique. » THOMAS S. MONSON

« Ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent. C’est la vie dans vos années. » ABRAHAM LINCOLN

« Pour gagner gros, il faut parfois prendre de gros risques ». BILL GATES

« Essayez d’être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu’un. » MAYA ANGELOU

« Aucun acte de bonté, aussi petit soit-il, n’est jamais gaspillé. » AESOP

« Un gagnant est un rêveur qui n’a jamais abandonné. » NELSON MANDELA

« Parfois, lorsque les choses s’effondrent, elles peuvent en fait se mettre en place. » INCONNU

« Tous vos rêves peuvent devenir réalité, si nous avons le courage de les poursuivre. » WALT DISNEY

« Dirigez avec le cœur, pas avec la tête. » PRINCESSE DIANA

« Prêtez attention au présent, vous pouvez l’améliorer. » PAULO COELHO, L’ALCHIMISTE

« Fais le bien et le bien viendra à toi. » ADAM LOWY

« Sachez ce qui allume la lumière en vous. Puis utilisez cette lumière pour illuminer le monde. » OPRAH WINFREY

« Les souvenirs de nos vies, de nos travaux et de nos actes se perpétueront chez les autres. » ROSA PARKS

« Choisissez d’être optimiste, ça fait du bien. » DALAI LAMA

« Une partie de notre nature humaine consiste à trouver de nouvelles façons d’être. » BOZOMA SAINT JOHN

« Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. » PROVERBE CHINOIS

« On ne vit qu’une fois, mais si on le fait bien, une fois suffit. » MAE WEST

« La clé de la vie quand les choses deviennent difficiles, c’est de continuer à avancer. Juste continuer à bouger. » TYLER PERRY

« Le bonheur n’est pas le fruit du hasard mais d’un choix. » JIM ROHN

« Préparez des plans pour quelque chose de grand en commençant par quelque chose de petit. » LAO TZU

« N’essayez pas de vous amoindrir pour le monde ; laissez le monde vous rattraper. » BEYONCÉ

« Nous avons tous deux vies. La seconde commence lorsque nous réalisons que nous n’en avons qu’une. » CONFUCIUS

« Une fois que vous avez découvert qui vous êtes et ce que vous aimez chez vous, je pense que tout se met en place. » JENNIFER ANISTON

« L’esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. » BUDDHA

« Nous sommes tous ici pour une raison. Je crois que la raison est de jeter de petites torches pour guider les gens dans l’obscurité. » WHOOPI GOLDBERG

« Soyez passionné et avancez avec enthousiasme chaque heure de chaque jour jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif. » AVA DUVERNAY

« Les choses que vous attendez et espérez ont tendance à arriver aux moments les plus inattendus. » INCONNU

« Je pense simplement que le bonheur est ce qui vous rend beau. Un point c’est tout. Les gens heureux sont beaux. » DREW BARRYMORE

« Le doute est un tueur. Vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous défendez. » JENNIFER LOPEZ

« Gardez toujours votre visage vers le soleil – et les ombres tomberont derrière vous. » WALT WHITMAN

« Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un plan, d’une carte routière et du courage d’aller jusqu’à votre destination. » EARL NIGHTINGALE

« Hier n’est pas à nous pour le récupérer, mais demain est à nous pour gagner ou perdre. » LYNDON B. JOHNSON

« Chaque jour apporte de nouveaux choix. » MARTHA BECK

« La pensée positive vous permettra de tout faire mieux que la pensée négative. » ZIG ZIGLAR

« La personne qui peut apporter l’esprit du rire dans une pièce est en effet bénie. » BENNETT CERF

« Faites confiance aux rêves, car en eux est cachée la porte de l’éternité. » KHALIL GIBRAN

« L’optimisme perpétuel est un multiplicateur de force. » COLIN POWELL

« Il n’y a pas de publicité aussi puissante qu’une réputation positive qui voyage vite. » BRIAN KOSLOW

« C’est votre façon de voir la vie qui compte. Si vous vous prenez à la légère et que vous ne vous prenez pas trop au sérieux, assez vite vous pouvez trouver l’humour dans notre quotidien. Et parfois, cela peut vous sauver la vie. » BETTY WHITE

« Dans chaque journée, il y a 1 440 minutes. Cela signifie que nous avons 1 440 occasions quotidiennes d’avoir un impact positif. » LES BROWN

« Adopter une attitude vraiment positive peut faire des merveilles pour ajouter des années à votre vie, un ressort à votre démarche, une étincelle à votre œil, et tout ça. » CHRISTIE BRINKLEY

« La confiance n’est pas de l’optimisme ou du pessimisme, et ce n’est pas un attribut du caractère. C’est l’attente d’un résultat positif. » ROSABETH MOSS KANTER

« La vérité est-elle toujours positive ? Bien sûr. Une fois que la vérité sort, vous savez, tout va bien. On a peur que si la vérité sort, ça n’aille pas bien. C’est le contraire. » YOKO ONO

« L’espoir est la chose la plus excitante qui existe dans la vie. » MANDY MOORE

« Les gens sont généralement aussi heureux qu’ils décident de l’être. » ABRAHAM LINCOLN

« Ceux qui ne croient pas à la magie ne la trouveront jamais. » ROALD DAHL

« Soyez fanatiquement positif et militairement optimiste. Si quelque chose n’est pas à votre goût, changez votre goût. » RICK STEVES

« Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. » MAHATMA GANDHI

« Croyez que vous pouvez et vous êtes à mi-chemin. » THEODORE ROOSEVELT

« Si vous n’aimez pas la route que vous empruntez, commencez à en paver une autre. » DOLLY PARTON

« Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, vous finirez par en avoir davantage. Si vous vous concentrez sur ce que vous n’avez pas, vous n’en aurez jamais, jamais assez. » OPRAH WINFREY

« Le succès est d’obtenir ce que vous voulez, le bonheur est de vouloir ce que vous obtenez. » W.P. KINSELLA

« Croyez que la vie vaut la peine d’être vécue et votre croyance contribuera à créer le fait. » WILLIAM JAMES

« Pratiquement rien n’est impossible dans ce monde si vous y mettez du vôtre et maintenez une attitude positive. » LOU HOLTZ

« Le moyen le plus sûr de réaliser vos rêves est de les vivre. » ROY T. BENNETT

« Le bonheur est un chiot chaud. » CHARLES SCHULZ

« Une petite pensée positive peut changer toute votre journée. » ZIG ZAGLAR

« Il n’y a aucun moyen d’être parfait et aucun plaisir à être parfait. » ALICIA KEYS

« Entourez-vous de personnes positives et vous serez une personne positive. » KELLIE PICKLER

« La meilleure façon de se remonter le moral est d’essayer de remonter le moral de quelqu’un d’autre ». MARK TWAIN

« Comptez votre âge par les amis, pas par les années. Comptez votre vie en sourires, pas en larmes. » JOHN LEGEND

« Quand les choses vont mal, ne les suivez pas. » ELVIS PRESLEY

« Quand vous pensez positif, de bonnes choses arrivent. » MATT KEMP

« Que personne ne vienne jamais te voir sans repartir meilleur et plus heureux. » MÈRE TERESA

« Il ne pleuvra jamais de roses : quand on veut avoir plus de roses, il faut en planter plus. » GEORGE ELIOT

« La plus gâchée des journées est celle où l’on ne rit pas ». E.E. CUMMINGS

« Yes, we can ! » BARACK OBAMA

« Soyez vous-même et les gens vous aimeront. » JEFF KINNEY

« Dites oui, et vous comprendrez après coup. » TINA FEY

« Peu importe ce que les gens vous disent, les mots et les idées peuvent changer le monde. » ROBIN WILLIAMS

« Lorsque vous êtes joyeux, que vous dites oui à la vie, que vous vous amusez et que vous projetez de la positivité tout autour de vous, vous devenez un soleil au centre de chaque constellation, et les gens veulent être près de vous. » SHANNON L. ALDER

« C’est une chose amusante dans la vie, une fois que vous commencez à prendre note des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous commencez à perdre de vue les choses qui vous manquent. » ALLEMAGNE KENT

« Cela fait une grande différence dans votre vie lorsque vous restez positif. » ELLEN DEGENERES

« Il faut toujours transformer une situation négative en une situation positive. » MICHAEL JORDAN

« Si je me débarrassais de mes démons, je perdrais mes anges. » TENNESSEE WILLIAMS

« La plupart des gens sont gentils quand on les voit enfin. » HARPER LEE

« Le pouvoir de l’imagination nous rend infinis. » JOHN MUIR

« Chaque coucher de soleil est une occasion de se réinitialiser. » RICHIE NORTON

« Je ne perds jamais de vue le fait que le simple fait d’être est amusant. » KATHARINE HEPBURN

« Quand vous êtes positif, de bonnes choses arrivent. » DEEP ROY

« J’ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n’oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » MAYA ANGELOU

« Ce qui se trouve derrière vous et ce qui se trouve devant vous est dérisoire par rapport à ce qui se trouve à l’intérieur de vous. » RALPH WALDO EMERSON

« Trouvez la magie dans les petites choses, et les grandes choses que vous avez toujours attendues commenceront à se manifester. » ISA ZAPATA

« Certains hommes voient les choses telles qu’elles sont et disent pourquoi – je rêve de choses qui n’ont jamais été et je dis pourquoi pas. » GEORGE BERNARD SHAW

« Les choses extraordinaires se cachent toujours dans des endroits où les gens ne pensent jamais à regarder. » JODI PICOULT

« Je vis dans la possibilité. » EMILY DICKINSON

« Sans rêves et sans objectifs, il n’y a pas de vie, seulement une simple existence, et ce n’est pas pour cela que nous sommes ici. » MARK TWAIN

« Donnez de l’importance à votre vie et amusez-vous à le faire. » AARON HURST

« Nous n’avons peut-être pas encore atteint le sommet, mais nous sommes en train de monter. » BRIAN NHIRA

« Le prochain choix est le choix le plus important. » GEORGE WELLS

Les 101 citations positives sur la vie présentées dans cet article peuvent vous aider à changer votre état d’esprit et à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie.

Que vous cherchiez des encouragements dans les moments difficiles ou de l’inspiration pour fixer de nouveaux objectifs, ces citations vous aideront à penser positivement et à voir le monde sous un jour nouveau. Nous espérons qu’elles vous plairont !