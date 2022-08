Comme il existe une forte demande de location de voitures, de nombreuses entreprises investissent dans la location de voitures à Dubaï. Si vous n’avez jamais loué de voiture là-bas, nous vous suggérons de suivre quelques conseils importants. Vous devez également vous familiariser avec les règles de conduite et les politiques générales en matière de location de voitures aux EAU. Jetons un coup d’œil aux conseils que vous pouvez prendre en considération avant de louer une voiture. Lisez la suite pour en savoir plus.

N’emportez pas le véhicule en dehors des EAU

Vous ne pouvez pas emmener la voiture louée en dehors des Émirats arabes unis. En d’autres termes, les règles et règlements interdisent les voitures louées en dehors des frontières des EAU. Toutefois, si vous obtenez la permission des autorités et suivez la procédure légale, vous êtes autorisé à l’emmener en dehors des EAU.

Connaître la police d’assurance

Une autre chose importante est que vous devez connaître la police d’assurance. Si le véhicule loué est endommagé ou perdu, la police d’assurance ne le couvrira pas. Vous pouvez donc demander au propriétaire de la voiture ce qu’il en est.

Vous devez avoir un permis enregistré

Si vous voulez conduire une location de voiture dubai, vous devez avoir un permis enregistré. Toutefois, si vous avez un permis de conduire international, vous n’avez pas besoin d’obtenir un permis de conduire des Émirats arabes unis. Si vous êtes un touriste et que vous souhaitez louer une voiture à Dubaï, vous devez obtenir un permis de conduire international valide en même temps que votre permis de conduire original.

Dépôts de garantie

Aux Émirats arabes unis, la plupart des sociétés de location peuvent vous demander de verser un dépôt de garantie avant de vous remettre les clés de la voiture. Vous êtes libre de payer avec votre carte de crédit ou en espèces.

Limite d’âge minimum

L’âge minimum pour être conducteur à Dubaï est d’au moins 25 ans.

Lisez les politiques en cas d’accident

S’il vous arrive d’avoir un accident en conduisant une voiture louée à Dubaï, vous devez en informer la police immédiatement, surtout si le véhicule est endommagé. Vous pouvez également informer la société afin qu’elle puisse s’occuper de l’affaire ou vous devrez payer les dommages.

Règles de circulation

Si vous enfreignez le code de la route par erreur, c’est vous qui paierez l’amende et non la société de location. Il est donc conseillé de garder cela à l’esprit.

Frais d’équipements supplémentaires

Les frais de location seront plus élevés si la voiture est dotée de nombreuses caractéristiques. Ainsi, une voiture plus coûteuse s’accompagne de frais de location plus élevés.

Lisez les conditions générales de l’entreprise

Avant de louer une voiture à Dubaï, assurez-vous d’avoir lu les conditions générales de la société de location. Cela peut vous aider à éviter les problèmes courants et à profiter d’un droit sans tracas. Par conséquent, passer quelques minutes à lire les documents de politique générale est une excellente idée.

En bref, si vous suivez les points mentionnés dans cet article, vous serez en mesure de louer le bon véhicule à Dubaï et de profiter d’un excellent voyage. Nous espérons que cela vous aidera à louer une voiture à Dubaï sans aucun problème.