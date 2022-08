Après une collision catastrophique qui a laissé sa voiture en flammes, la star américaine sera débranchée du respirateur artificiel une fois qu’il aura été déterminé si ses organes peuvent être donnés car elle tenait à tout prix à donner ses organes s’il lui arrivait malheur.

Anne Heche ne va pas survire

La famille d’Anne Heche déclare malheureusement qu’elle « ne devrait pas survivre » à son violent accident de voiture qui de vendredi dernier qui avait détruit une propriété alors qu’elle était encore dans son véhicule en flemme. Les pompiers avaient mis longtemps à la désincarcérer.

Par l’intermédiaire de leur porte-parole la famille d’Anne Heche explique qu’elle souffre d’une grave lésion cérébrale anoxique ce qui ne lui laisse aucune chance de survie d’après les médecins. Elle est donc maintenant sous assistance respiratoire afin de vérifier si ses organes sont viables pour un don et donc une transplantation ce qui était l’un des souhaits de la star.

Le communiqué de la famille d’Anne Heche

« Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs bonnes pensées et leurs prières pour le rétablissement d’Anne, ainsi que le personnel dévoué et les formidables infirmières qui ont pris soin d’Anne au Grossman Burn Center de l’hôpital West Hills »

« Malheureusement, Anne Heche a subi une grave lésion cérébrale anoxique à la suite de son accident et reste dans le coma dans un état critique. » Il est peu probable qu’elle survive. »

« Anne avait un grand cœur et affectait tous ceux qu’elle rencontrait avec sa nature aimable »

« Plus que son talent exceptionnel, elle considérait que le travail de sa vie consistait à répandre la gentillesse et la joie, en particulier à faire bouger l’aiguille pour l’acceptation de ceux qu’on aime. » On se souviendra d’elle pour sa courageuse honnêteté et sa lumière nous manquera beaucoup. »

Les circonstances de l’accident et l’enquête

La police a déclaré qu’elle examinait si Heche était en état d’ébriété au moment de l’incident en raison mais que « d’autres tests sont nécessaires pour exclure tout stupéfiants » a donc déclaré l’officier Annie Hernandez à CNN. Une enquête est ouverte pour conduite en état d’ivresse et délit de fuite.

Vendredi Anne Heche avait percuté avec sa voiture une maison, après un premier choc, dans le quartier de Mar Vista à Los Angeles non loin de son propre domicile. Selon les rapports préliminaires, la collision a déclenché un incendie qui a mis plus d’une une heure à être éteint « Cinquante-neuf pompiers ont mis 65 minutes pour accéder aux flammes ».

Heureusement la seule habitante de la maison s’en est sorti indemne et des voisins ont expliqué que l’automobile a complètement défoncé la maison.

Un témoin expliquait ici son arrivée ne premier sur les lieux et sa tentative d’intervention.

« Comme les fenêtres étaient brisées, j’ai ouvert la porte arrière de la voiture… Elle m’a répondu en disant qu’elle ne se sentait pas bien. Je suis sûr qu’ils ne l’ont pas sortie de la voiture avant que le feu soit éteint. »