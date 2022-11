Fatigue, acouphènes, stress, dépression, perte d’estime de soi, isolement, les conséquences d’une perte auditive sont handicapantes pour la personne affectée comme pour son entourage. Fort heureusement, il existe des établissements spécialisés qui proposent des soins et équipements auditifs qui permettent de les minimiser. Cependant, trouver le bon centre auditif dans la grande masse des prestataires présents dans une ville comme Bordeaux peut être un réel challenge. Voici quelques conseils pratiques pour faire un choix avisé et bénéfique.

Visiter un site pour trouver le centre auditif le plus proche de chez soi

A priori, la recommandation d’un médecin ORL ou d’un proche reste toujours une option de choix pour trouver un bon centre auditif. Cependant, l’usage d’un site web est encore plus intéressant. Il existe en effet des plateformes web (site et annuaires) qui permettent de trouver rapidement des spécialistes de la prise en charge des problèmes d’audition. Ainsi, lorsqu’on recherche un audioprothésiste à Bordeaux par exemple, il suffit de visiter l’un de ces sites dédiés pour choisir le prestataire idéal.

L’objectif de ces sites est de rapprocher les personnes atteintes de problèmes de surdité le plus rapidement possible des prestataires de services de soins auditifs. À cet effet, ils sont mis en relation avec de nombreux centres auditifs français ainsi qu’avec un grand nombre d’audioprothésistes indépendants. En mettant leurs services et coordonnées de contacts sur leurs plateformes, ils permettent aux usagers de vite s’offrir les meilleurs soins auditifs sans grandes difficultés. Ces sites dédiés sont à la fois très pratiques et efficaces.

Dès lors qu’un usager se connecte à l’une de ces plateformes numériques, il a la possibilité d’effectuer des recherches filtrées pour trouver le meilleur spécialiste. Pour choisir le centre auditif ou l’audioprothésiste le plus proche à Bordeaux, il lui suffit d’indiquer ses données de géolocalisation dans la barre de recherche. Il s’agit en l’occurrence du code postal, de la ville, du département, etc.

Certains sites peuvent géolocaliser leurs usagers dès leur connexion afin de leur proposer systématiquement des établissements à proximité de leur quartier à Bordeaux. Cette option est bien entendu facultative. Libre à l’intéressé de l’autoriser ou non en fonction de sa position géographique au moment de la visite sur le site. Dans tous les cas, il découvrira en quelques clics les différentes offres de traitement des problèmes d’audition disponibles près de son domicile. Par ailleurs, la majorité de ces sites dédiés propose aux usagers un bilan auditif gratuit qui permet a priori de mieux connaître ses besoins d’audition.

Comment savoir si le centre auditif est de qualité ?

Lorsqu’un médecin ou le système du bouche-à-oreille recommande un centre auditif, on est quelque peu rassuré de la qualité des services proposés. En revanche, l’usage des sites facilite sans aucun doute la recherche des centres auditifs à proximité, mais cela ne garantit pas le meilleur choix. C’est pourquoi pour choisir un bon établissement de soins auditifs parmi les différentes offres disponibles, il faut a priori savoir reconnaître les caractéristiques d’un centre de qualité. La capacité du patient à minimiser les conséquences d’une perte ou d’une déficience auditive en dépend.

Si la proximité d’un centre auditif reste un critère déterminant de choix, le principal élément dont il faut tenir compte est la qualité de l’expertise. Pour s’en convaincre, il faut se référer aux profils du réseau d’audioprothésistes et des années d’expérience de l’établissement de soins auditifs. Un centre spécialisé qui met à la disposition de ses patients des experts de l’audition qui sont diplômés d’État est un gage de crédibilité. La qualité du centre est encore plus rassurante, lorsque ses audioprothésistes ont déjà accumulé des années d’expérience dans la correction auditive.

Un centre auditif de qualité est également un établissement qui propose des équipements d’aide auditive de qualité. Cependant, peu importe la qualité de l’appareil choisi, la réussite de la pose et de la correction de la déficience dépend en grande partie de l’audioprothésiste. Par ailleurs, les autres caractéristiques qui justifient la qualité d’un bon établissement de correction des problèmes d’audition sont notamment : un bon relationnel, une variété de produits d’audition, un accompagnement et suivi personnalisé, etc.

Quand faut-il consulter un audioprothésiste ?

Baisse d’audition, acouphènes persistants, perte d’audition, les raisons qui poussent à la consultation d’un audioprothésiste sont nombreuses. Lorsque l’on commence à avoir des doutes sur ses capacités auditives, il faut a priori effectuer un bilan auditif pour éviter d’éventuelles complications. À cet effet, il est recommandé de se rendre chez le médecin ORL ou un centre auditif à proximité pour un diagnostic des oreilles.

Lorsque le bilan auditif révèle une déficience au niveau des oreilles, il faut, dans ce cas, impérativement consulter un audioprothésiste afin qu’un appareillage soit mis en œuvre. L’expert peut effectuer différentes sortes d’intervention : prise de l’empreinte du conduit auditif, réglage des appareils, adaptation prothétique, etc. Il est également la personne la plus habilitée pour évaluer l’efficacité d’un appareillage ainsi que pour apprendre au patient comment s’en servir.

Au-delà de ses interventions physiques, l’audioprothésiste joue un rôle fondamental dans la réduction des conséquences psychosociales de la déficience auditive chez son patient. Il lui apporte un soutien moral et l’aide en l’occurrence à sortir de son isolement social.