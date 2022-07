Paris, capitale de la France, est un lieu chargée d’histoire vous pensez d’ailleurs immédiatement à la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, la cathédrale Notre-Dame et le Louvre, le musée le plus visité au monde etc.

Cependant, malgré l’incroyable richesse culturelle de la ville et en plaisirs architecturaux ainsi qu’en grands restaurants – 90 restaurants avec au moins 1 étoile Michelin – un mal profond rongerait Paris ? En effet certains touristes ne peuvent plus profiter de leurs vacances à Paris après seulement quelques heures ou quelques jours ils sont victimes d’un mal qui leur provoque des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des hallucinations et un rythme cardiaque élevé et même plus pour certains. En effet nn petit pourcentage de visiteurs de la Ville Lumière est victime du fameux « syndrome de Paris » qui est au final une maladie psychologique.

Une représentation erronée, romancée et idyllique

Un secret de polichinelle que nous envoyons valser d’un coup de pied directement c’est la représentation de Paris dans la culture populaire qui est bien trop idéalisée et loin de la réalité et cela depuis l’après-guerre et la libération.

Les films d’époque se déroulant à Paris sont tous sous une forme pittoresque avec une vision idéaliste, agréable, romantique et quasi jouissive. Sans parler du monde de la mode et de la beauté ! Avez-vous déjà vu autre chose qu’un Paris resplendissant, beau, très loin de #saccageparis dans les publicités ? Non jamais.

Vous avez l’impression que Paris c’est une odeur mêlant le macaron, le pain chaud, les chocolatines ou pain au chocolat (pas de débat ici) tout en respirant en fond une odeur de Chanel N°5 ou de la Vie est belle ! Et Cette vision de Paris est répandue partout dans le monde et encore plus avec force en Asie et particulièrement au Japon.

Qu’est-ce que le syndrome de Paris ? Qui est-il le plus susceptible de toucher, et pourquoi ?

Le syndrome de Paris si on devait le définir est une forme de choc culturel grave et profond.

Et ce choc culturel violent peut amener les gens à se sentir irritables, puis malheureux et même pour certains désorientés et aller vers plus grave comme des nausées puis des vomissements, des hallucinations des troubles du rythme cardiaque jusqu’à une crise de panique et parfois une dépression.

A tel point que si jamais vous pensez souffrir du syndrome de Paris l’ambassade du Japon à Paris disposent d’un service ouverte 24h/24 pour les japonais présentant des symptômes et ayant carrément la nécessité de se faire rapatrier en urgence.

C’est finalement la réalité qui remplace la fiction, les personnes qui subissent le syndrome de Paris de façon violente sont ceux qui avaient une vision totalement symbolique avec une forme de réalité parallèle dans laquelle ils étaient immergés sans perception de ce qu’était réellement la réalité.

Finalement ces personnes confrontées à tous les symboles de Paris de façon significative dans la réalité et n’y trouvant pas ce qu’il croyait être sont déconcertées puis victime d’un mal-être plus profond pour certains : le syndrome de paris entre en scène (et non en seine).

Les symptômes et les raisons du choc

Les symptômes du choc culturel sont comparables à ceux que connaissent les personnes qui ont de l’appréhension. Une personne anxieuse envoi des signaux très forts à son corps et son cœur, son estomac proche d’un fameux scénario de fuite pour se préparer au combat. Ce mode action de combat ancestral provoque alors des nausées et parfois des vomissements tant le corps réagit fort au choc.

Mais cela peut aussi être encore plus intense avec de la confusion, un stress intense et une incapacité et tenir debout avec un état anxieux trop important pouvant aller jusqu’à l’hospitalisation.

C’est un mix violent entre la rupture avec une aspiration culturelle inexistante ou différente, une vision de Paris biaisé et une réalité parfois trop idéalisé.

Finalement le Paris romantique d’autrefois est plus simple à vendre pour le touriste c’est un peu le softpower Français dont personne ne veut changer grand-chose car la France a besoin des touristes.

L’un des premiers chocs c’est le dédain et le manque de courtoisie dans l’accueil des Parisiens ce qui est en rupture totale avec la culture Japonaise principalement et c’est dès le départ le début d’un choc vif dans l’esprit du touriste qui arrive à Paris.

Les touristes d’autres grandes villes du monde éprouvent-ils des sentiments comparables ?

Le syndrome de Paris est-il unique ? Est-ce que d’autres villes idéalisées, survendu par les agences de pubs, de tourisme, la publicité, instagram etc… peuvent faire ressentir des symptômes identiques aux touristes visitant : New-York, Tokyo, Moscou, Pékin, Oslo.

Est-ce finalement un phénomène mondial dont que l’on évoque plus car Paris est la ville numéro 1 pour les touristes du monde entier ? Certainement car ce phénomène émotionnel de choc et finalement typique de l’insatisfaction chronique de notre société qui sacralise un idéal irréel, qui va forcément créer l’incapacité à aimer, profiter et créer un désespoir important et même un choc qu’est le syndrome de Paris.

C’est finalement quelque chose d’assez récent et générationnel du fait de l’ouverture du monde et la globalisation des échanges. Malgré tout personne n’est à l’abri de ce type de forte déception et du risque de choc culturel et donc d’être victime du syndrome de Paris ou qu’il soit dans le monde.

Nous avons une culture spécifique avec des comportements, des visions des croyances et une vision parfois idéalisée ou à l’inverse caricatura de la culture de l’autre, des autres pays, des autres modes de vie.

Cette rupture entre nos concepts de vie, entre nos habitudes profondément ancrées entre la vision des choses que nous vendent les séries, le cinéma, les marques, les agences de voyages, le soft power des différents pays sont parfois tellement loin, tellement en rupture avec nous que le choc peut être trop brutal pour notre esprit.

Conclusion

Finalement pourquoi le choc est malgré tout si fort et tellement évoqué pour Paris ? Le manque de politesse, l’idéalisation du vieux Paris d’avant guerre, le romantisme de la publicité et des séries n’expliquent pas tout.

Est-ce que globalement nous en faisons trop avec Paris, ne faudrait-il pas parler du reste. Le choc est moins fort à Londres car les londoniens n’hésitent pas à évoquer les pickpockets par exemple, New-York tout le monde est habitué à McDonald’s ou Burger King et ne sera pas choqué de voir se mêler un grand restaurant et un Food-truck au coin de la rue, tout le monde ne crée-t-il pas avec Paris une attente sans jamais contrebalancer avec une partie de la réalité ?

Voilà donc tout ce que vous aviez besoin de savoir sur le syndrome de Paris ! Si vous souhaitez toujours en savoir plus sur cet étrange phénomène voici pour finir un vieux documentaire mais complet sur le sujet :