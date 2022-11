Le sandwich est l’un des aliments les plus populaires au monde. Chaque pays a sa propre version du sandwich, mais les sandwichs Subway sont parmi les plus populaires. Subway est une chaîne de restaurants spécialisée dans les sandwichs. Subway propose une large gamme de sandwich, mais quels sont les meilleurs? Dans cet article, nous vous présentons le classement des meilleurs sandwichs Subway.

Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleurs sandwichs de Subway, pour que vous puissiez choisir celui qui vous fera saliver, car l‘originalité de Subway c’est que vous pouvez choisir ce que vous mettez dans votre Sandwich, ils sont les rois de la personnalisation. Croyez-nous, il y en a pour tous les goûts !

Le top 8 des meilleurs sandwichs Subway

Subway est une chaîne de restauration rapide américaine qui se spécialise dans les sandwichs et les salades. Fondée en 1965, elle compte aujourd’hui plus de 44 000 restaurants dans 112 pays.

Si vous avez déjà eu l’occasion de vous rendre dans l’un de ces restaurants, vous savez que le choix des sandwichs n’est pas toujours facile. C’est pourquoi nous avons décidé de vous aider en vous proposant notre classement des 8 meilleurs sandwichs Subway.

Le Steak Fajita

Le Steak Fajita est un sandwich au steak haché épicé, garni de piments jalapeño, de fromage cheddar fondu, de tomates, d’oignons et de laitue. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

Le Chicken Teriyaki

Le Chicken Teriyaki est un sandwich au poulet mariné épicé, garni de fromage cheddar fondu, de tomates, d’oignons et de laitue. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

Le Meatball Marinara

Le Meatball Marinara est un sandwich au bœuf haché épicé, garni de sauce tomate, de fromage mozzarella fondu et de basilic frais. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

L’Italian BMT

Le Italian BMT est un sandwich au bœuf haché épicé, garni de pepperoni, de salami, de fromage cheddar fondu, de tomates, d’oignons et de laitue. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

Le Spicy Italian

Le Spicy Italian est un sandwich au pepperoni épicé, garni de fromage cheddar fondu, de tomates, d’oignons et de laitue. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

Le Turkey Breast & Black Forest Ham

Le Turkey Breast & Black Forest Ham est un sandwich au jambon noir et au blanc de dinde, garni de fromage cheddar fondu, de tomates, d’oignons et de laitue. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

Le Roast Beef & Swiss Cheese

Le Roast Beef & Swiss Cheese est un sandwich au roast beef fumé, garni de fromage Swiss fondu, de tomates, d’oignons et de laitue. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

Le Turkey Breast & Swiss Cheese

Le Turkey Breast & Swiss Cheese est un sandwich au blanc de dinde fumé, garni de fromage Swiss fondu, de tomates, d’oignons et de laitue. Il est servi sur un pain à l’ail et au sésame.

Les meilleurs sandwichs Subway selon les internautes

Le classement des meilleurs sandwichs Subway selon les internautes est le suivant particulièrement appréciés pour leurs goûts savoureux et leurs textures moelleuses :

Sandwich au poulet Teriyaki

Ce sandwich est composé de poulet mariné, de laitue, de tomates, de fromage et de sauce teriyaki.

Le sandwich au bœuf Bolognaise

Ce sandwich est composé de bœuf haché, de sauce tomate, de fromage, d’oignons et de poivrons.

Sandwich au poulet Cordon Bleu

Ce sandwich est composé de poulet mariné, de jambon cru, de fromage, d’oignons et de moutarde.

Le sandwich au thon

Ce sandwich est composé de thon, de fromage, de tomates, d’oignons et de mayonnaise.

Sandwich au poulet Caesar

Ce sandwich est composé de poulet mariné, de laitue, de parmesan, d’oignons et de sauce Caesar.

Le sandwich Italian B.M.T.

Ce sandwich est composé de salami, de jambon cru, de pepperoni, de fromage, d’oignons et de sauce tomate.

Les 5 bases des sandwichs subway les plus appréciés

Le classement des 5 meilleurs sandwichs Subway a été établi en fonction de plusieurs critères. En effet, nous avons pris en compte le nombre de votes, les notes attribuées par les internautes ainsi que les commentaires laissés. Nous avons également tenu compte du type de pain, du nombre de garnitures, du prix et du goût.

Le pain est l’un des éléments les plus importants d’un sandwich. En effet, il doit être frais et moelleux pour que le sandwich soit agréable à manger. Le nombre de garnitures est également important. En effet, plus il y a de garnitures, plus le sandwich sera savoureux. Enfin, le prix est un critère important, car il doit être raisonnable.

Voici donc notre classement des 5 meilleurs bases des sandwichs Subway selon ces critères

Sandwich au poulet rôti

Le sandwich est composé d’un pain frais et moelleux, d’un poulet rôti, de fromage, de laitue et de tomates.

Le sandwich au bœuf haché

Ce sandwich est composé d’un pain frais et moelleux, de bœuf haché, de fromage, de laitue et de tomates.

Sandwich au jambon

Ce sandwich est composé d’un pain frais et moelleux, de jambon, de fromage, de laitue et de tomates.

Le sandwich au thon

Ce sandwich est composé d’un pain frais et moelleux, de thon, de fromage, de laitue et de tomates.

Sandwich au poulet

Ce sandwich est composé d’un pain frais et moelleux, de poulet, de fromage, de laitue et de tomates.

Les meilleurs sandwichs de Subway à déguster sans modération

Si vous aimez les sandwichs, et que vous avez déjà eu l’occasion de goûter ceux de Subway, vous savez à quel point ils sont bons. Et si vous n’avez encore jamais eu l’occasion de les essayer, sachez que vous êtes sur le point de découvrir une véritable institution culinaire !

Subway propose une large variété de sandwichs, tous aussi savoureux les uns que les autres. Que vous soyez amateur de viande ou de poisson, que vous préfériez les sandwichs au pain blanc ou aux céréales, ou que vous ayez envie d’un sandwich au poulet ou à la dinde, vous trouverez certainement votre bonheur chez Subway.

Les 7 sandwichs les plus savoureux de Subway

Le classement des 7 meilleurs sandwichs Subway a été établi en fonction de plusieurs critères. En effet, nous avons pris en compte la qualité des ingrédients, la saveur, la texture, la présentation et le rapport qualité-prix.

Subway propose une large gamme de sandwichs, allant des classiques comme le BLT ou le club sandwich au plus exotiques comme le curry chicken ou le roast beef. Il y en a pour tous les goûts !

Nous avons donc sélectionné les 7 meilleurs sandwichs de Subway, ceux qui ont su nous séduire par leur originalité, leur saveur ou tout simplement parce qu’ils sont indispensables à notre menu !

Le club sandwich au poulet

Ce sandwich est composé de pain français toasté, de blancs de poulet marinés, de tomates fraîches, de bacon grillé, de laitue et de mayonnaise. C’est un sandwich savoureux et équilibré, idéal pour un repas du midi.

Le roast beef

Ce sandwich est composé de pain français toasté, de roast beef en tranches fines, de fromage cheddar, d’oignons caramélisés, de tomates fraîches et de mayonnaise. Le roast beef est un viande tendre et juteuse, qui se marie à merveille avec le fromage et les oignons caramélisés.

Le BLT

Ce sandwich est composé de pain français toasté, de bacon grillé, de tomates fraîches, de laitue et de mayonnaise. Le BLT est un classique indémodable qui plaît à tout le monde. Les tomates doivent être bien mûres pour que ce sandwich soit réussi.

Le tuna melt

Ce sandwich est composé de pain français toasté, de thon albacore en conserve, de fromage cheddar fondu, d’oignons caramélisés et de mayonnaise. Sandwich est particulièrement savoureux grâce au thon albacore, qui est un poisson très goûteux.

L’italien B.M.T.

Ce sandwich est composé de pain italien toasté, de salami cuisiné artisanalement, de pepperoni cuisiné artisanalement, de jambon cru italien et de fromage provolone. Sandwich est idéal pour les amateurs de charcuterie italienne. Les différentes sortes de viande se marient à merveille avec le fromage provolone.

Le curry chicken

Ce sandwich est composé de pain français toasté, d’un poulet mariné au curry, d’oignons caramélisés, d’une sauce au curry maison et d’une touche de mayonnaise. Sandwich original est très savoureux grâce à la marinade au curry du poulet. Les oignons caramélisés apportent une note sucrée qui contraste avec la sauce au curry.

La focaccia au thon

Ce sandwich est composé d’une focaccia au thon et aux olives noires, d’un thon albacore en conserve, d’oignons caramélisés, d’une touche d’huile d’olive extra vierge et d’une pointe de mayonnaise. Sandwich italien est particulièrement savoureux grâce à la focaccia au thon et aux olives noires, qui est une spécialité italienne très goûteuse.

Vous venez de découvrir le classement des meilleurs sandwichs Subway selon différents critères ! Vous trouverez forcément votre bonheur parmi ces sandwichs.

Subway propose une large gamme de sandwichs, il y en a pour tous les goûts ! Avec ou sans viande, avec ou sans fromage, avec ou sans légumes. Certains sandwichs sont plus caloriques que d’autres mais ils sont tous délicieux !