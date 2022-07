Tout le monde a parfois dû faire le redoutable nettoyage des armoires. Une tâche fatigante et souvent chronophage.

Ranger, trier et réorganiser des accessoires ou des vêtements est si fatigant car cela implique essentiellement un effort mental important. Il ne s’agit pas seulement de réorganiser les armoires, il est également nécessaire de réorganiser les idées.

Lorsque nous réorganisons une pièce ou une armoire, nous ne nous contentons pas de déplacer des accessoires ou des vêtements d’une pièce à l’autre ou de nous débarrasser de vieilles choses que nous n’utilisons plus.

Il s’agit de réarranger les idées, car notre subconscient traite les souvenirs liés à ces objets ou vêtements, revivant certaines situations et décidant s’ils nous sont utiles ou non.

Selon Marie Kondo, experte en la matière et connue pour son livre, The Magic Power of Tidying Up. Méthode japonaise qui transforme votre espace et votre vie, le rangement commence par la suppression des objets superflus dans notre vie.

Car selon Kondo, c’est cette habitude qui provoque un excès d’objets dans chaque maison ou bureau. Pour cette raison, il est nécessaire de savoir se détacher de certains objets et/ou vêtements. Un défi qui suscite l’anxiété de beaucoup, et qui, grâce à sa méthode KONMARI, peut être relevé sans trop de difficultés.

Réarrangement des idées

Lorsque nous décidons de conserver un accessoire, c’est parce que nous sommes, d’une manière ou d’une autre, encore attachés à une série de sentiments qu’il évoque, qui peuvent être soit heureux, soit tristes, voire doux-amers.

Mais si nous les laissons partir, nous faisons en quelque sorte de la place pour le nouveau. L’ordre est un élément plus important qu’on ne le pense.

La vérité est que le maintien d’un espace ordonné, que ce soit à la maison ou au travail, est une source de tranquillité et de bonheur.

Maintenir l’ordre dans notre vie quotidienne nous aide également à garder la tête en ordre, en établissant des relations plus efficaces et plus pratiques entre les pensées et les idées.

Nous ne voulons pas dire par là qu’il est nécessaire de se débarrasser de tout à notre époque. Cela signifie qu’il n’est pas bon de rester indéfiniment attaché à un vêtement familial, même si les souvenirs qui y sont attachés sont positifs. Nous devons aller de l’avant et faire place à la nouveauté, même si cela nous effraie.

Cela peut sembler paradoxal, mais la vérité est que tout ce que beaucoup craignent est un futur qui arrive et peut-être un présent qu’ils ne sont pas (ou que nous ne sommes pas) capables d’apprécier.

Vêtements et objets porte-bonheur

Nous avons tous eu un vêtement que nous avons porté maintes et maintes fois, jusqu’à ce que nous n’ayons plus d’autre choix que de le jeter, et même s’il était inutile, nous avons montré une certaine résistance à nous en débarrasser.

Peut-être parce que nous avons vécu de nombreux moments spéciaux en sa compagnie, comme ce concert de notre chanteur préféré, cette personne spéciale que nous avons rencontrée, cette soirée inoubliable que nous avons passée avec nos amis…

Nous avons également eu des vêtements ou des objets chanceux, ou du moins nous en avons entendu parler. Cette robe spéciale qui nous porte chance lors d’un examen ou d’un rendez-vous. Le croissant rouge, le trèfle porte-bonheur ou tout simplement le porte-clés qu’un être cher nous a offert…

Avec toutes ces expériences, nous lions nos émotions à nos souvenirs et à nos objets ou vêtements. Avec le temps, ces vêtements ou objets s’usent et le moment est venu de leur dire adieu, ce qui n’est parfois pas facile, mais nécessaire pour faire de la place au nouveau. Aux nouveaux objets et aux nouveaux vêtements, aux nouveaux souvenirs, enfin aux nouvelles expériences.

Laisser le passé derrière soi

Dans certaines circonstances, nous sommes capables de puiser de la force dans les souvenirs de certains moments. Il s’agit généralement de circonstances dans lesquelles nous devons prendre du recul pour prendre l’élan et aller de l’avant.

D’autre part, et à de rares exceptions près, ce n’est que si nous sommes courageux et que nous laissons le passé derrière nous avec gratitude que nous laissons la place à de nouvelles expériences, qui nous permettront de clarifier et de réorganiser nos idées, en vivant le présent plus intensément et en construisant l’avenir avec espoir.

Selon Marie Kondo, si nous ne jetons pas certains objets – CD, appareils électroménagers, vêtements déchirés et défraîchis, etc. – nous nous accrochons au passé. En ce sens, l’espace dans lequel nous vivons doit être destiné à la personne que nous sommes en train de devenir, et non à celle que nous étions dans le passé.