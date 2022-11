Les courses alimentaires représentent un poste de dépense important dans le budget des ménages. Cependant, il est possible de réduire ces dépenses en suivant quelques astuces simples.

Au moment ou plus des 2 tiers des français estiment que l’alimentation en France est trop chère ! Et 85% estiment que c’est encore plus le cas pour une alimentation de qualité.

Le panier moyen se situe entre 213€ et 558€ pour les dépenses alimentaires d’un ménage français cela dépend de la composition du foyer et des revenus des personnes du foyer et de la façon de s’alimenter (restaurant, entreprises etc….)

Alors que ce budget avec l’inflation devrait s’alourdir de 200€ par an par personne au foyer l’année prochaine il est important de donner quelques conseils pour payer moins cher vos courses.

Top 5 des applications pour payer moins chères ses courses…

Il existe de nombreuses façons de payer moins cher ses courses. En utilisant les bons outils, en faisant preuve d’un peu de diligence et en étant à l’écoute des promotions, il est possible de réaliser des économies considérables. Voici 6 applications pour payer moins chères ses courses.

1. iGraal

iGraal est une application qui permet de gagner des cashbacks lorsque vous effectuez vos achats en ligne. Il suffit de se connecter à l’application avant de faire vos courses et de choisir le site sur lequel vous souhaitez effectuer vos achats. Vous serez ensuite redirigé vers le site sélectionné et vous recevrez un pourcentage du montant de votre achat en cashback. Les gains peuvent ensuite être converti en chèques-cadeaux ou en bon d’achat utilisable sur de nombreux sites internet.

2. Shopmium

Shopmium est une application qui permet de bénéficier de réductions allant jusqu’à -100% sur certains produits alimentaires. Il suffit de télécharger l’application, de sélectionner les offres qui vous intéressent et d’acheter les produits dans le magasin partenaire le plus proche. Une fois le produit acheté, il suffit de scanner le code-barres et de prendre une photo du reçu pour recevoir la remise immédiatement sur votre compte bancaire ou Paypal.

3. Poulpeo

Poulpeo est une application qui permet aux consommateurs de gagner des points en effectuant leurs achats chez les marchands partenaires. Les points peuvent ensuite être échangés contre des chèques-cadeaux ou des bons d’achat utilisables sur de nombreux sites internet et dans plusieurs boutiques physiques. Poulpeo propose également des offres spéciales à ses utilisateurs, comme des remises exclusives ou encore la livraison gratuite de certains produits.

5. Quoty

Quoty est une application qui permet aux consommateurs de comparer les prix des produits avant d’effectuer leurs achats. Il suffit de sélectionner les produits que vous souhaitez acheter et Quoty va effectuer une recherche afin de trouver les meilleurs prix parmi les marchands partenaires. Vous pouvez également utiliser l’application pour trouver des codes promo et des bons plans afin de réduire encore plus le montant de vos achats.

5. Shopfully

Shopfully est une application qui permet aux consommateurs de trouver les meilleures offres et promotions proposées par les commerces locaux. Il suffit de sélectionner votre ville et Shopfully va afficher toutes les offres disponibles dans les commerces situés à proximité.

14 astuces pour payer ses courses moins cher

Il y a plusieurs façons de payer moins cher pour ses courses.

Face à ces dépenses importantes, il est tout à fait possible de réduire son budget courses sans pour autant faire des sacrifices sur la qualité et la quantité des produits achetés. Voici des astuces pour vous aider à économiser de l’argent rapidement sur vos courses.

« Aujourd’hui, tout le monde recherche des moyens pour économiser de l’argent. Les gens sont de plus en plus à la recherche de bons plans pour payer moins cher leurs courses. Voici des bons plans pour avoir des courses moins cher. »

Voici 14 astuces faciles à mettre en place pour réduire la facture des courses à la fin du mois et avoir un ticket de caisse moins cher.

1. Planifiez vos repas à l’avance

Avant de faire vos courses, prenez le temps de planifier vos repas pour la semaine. Cela vous permettra non seulement de ne pas acheter trop de produits, mais aussi de profiter des promotions en cours et de prendre le temps de comparer.

2. Faire une liste de courses

Avant de partir faire les courses, il est important de faire une liste. Cela permet de ne pas oublier les produits essentiels et de ne pas acheter des choses inutiles. En faisant une liste, on évite également de se laisser tenter par les fausses promotions trop alléchantes.

Rédigez une liste des produits c’est donc acheter que ce dont vous avez besoin et éviter d’acheter trop et donc de gaspiller votre argent.

3. Comparer les prix

Il est important de comparer les prix avant d’acheter. Les produits n’ont pas toujours le même prix dans tous les magasins et il peut y avoir des différences significatives. Il est donc intéressant de faire quelques recherches avant de faire ses achats.

Avant d’acheter un produit, prenez le temps de comparer les prix dans différentes boutiques afin de trouver le meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez utiliser internet pour faciliter votre comparatif en quelques clics seulement.

4. Acheter en vrac

Les produits en vrac sont souvent moins chers que ceux vendus dans des emballages individuels. C’est donc une bonne option si vous souhaitez économiser de l’argent sur vos achats. De plus, acheter en vrac permet de réduire l’impact sur l’environnement.

Achetez donc les produits dont vous avez besoin en conditionnement en vras pour réaliser des économies.

5. Achetez en gros

Si vous achetez en gros, vous pouvez profiter de remises intéressantes. Les magasins en ligne proposent souvent des promotions sur les achats en gros. Achetez donc en quantité et vous économiserez de l’argent.

6. Achetez dans les magasins anti-gaspi ou de déstockage

Chaque jour il est donc possible de réduire ces dépenses en adoptant quelques bons gestes.

Les magasins anti-gaspi et de destockage alimentaire proposent des produits à des prix très intéressants. Vous y trouverez souvent des produits en fin de stock ou en promotion. Les produits sont généralement en excellent état et sont parfois même neufs. Certains sont même spécialistes des produits ayant une date de péremption dépassée.

En effet, ces produits sont souvent proches de leur date limite de consommation ou ne correspondent pas tout à fait aux standards des grandes surfaces. Les magasins anti-gaspi et de destockage alimentaire sont donc une excellente alternative pour faire des économies sur ses achats alimentaires.

7. Profiter des promotions

Il est important de profiter des promotions pour acheter moins cher. Les supermarchés proposent souvent des réductions intéressantes sur certains produits. Il suffit de bien regarder les étiquettes pour trouver les bonnes affaires et saisir une excellente opportunité d’économiser de l’argent sur vos achats alimentaires

Profitez-en pour acheter les produits dont vous avez besoin à un prix réduit.. Il y a souvent des promotions sur les produits de hors saison ou sur les produits en fin de stock.

8. Utilisez les coupons de réduction

Les coupons de réduction sont un excellent moyen d’économiser de l’argent sur vos achats. Vous pouvez les trouver dans les journaux, les magazines ou sur internet. Il suffit de les présenter à la caisse pour bénéficier de la réduction.

9. Acheter dans les magasins de discount

Les magasins de discount proposent souvent des prix intéressants sur une large gamme de produits. C’est donc une bonne option si vous souhaitez faire des économies sur vos achats.

10. Faites vos courses en ligne sur internet

Les sites de e-commerce proposent des produits à des prix intéressants et proposent souvent des promotions intéressantes. Profitez-en pour faire vos achats en ligne et vous économiserez de l’argent. De plus, vous aurez souvent la possibilité de comparer les prix avant d’acheter et trouver ainsi le meilleur rapport qualité/prix possible.

11. Achetez dans les petits commerces

Les petits commerces proposent souvent des produits à des prix intéressants. Vous y trouverez souvent des produits frais et locaux qui sont généralement moins chers que dans les grandes surfaces. Les commerçants sont souvent plus flexibles sur les prix et vous pouvez négocier avec eux pour obtenir une meilleure offre. Et vous aurez des produits de meilleurs qualités.

12. Achetez des produits de saison

Les produits de saison sont généralement moins chers que les autres car ils sont plus abondants. Privilégiez donc les fruits et légumes de saison pour réaliser des économies sur vos achats.

13. Achetez en quantité suffisante

Acheter en quantité suffisante vous permettra non seulement de ne pas manquer de produits, mais aussi d’éviter les achats impulsifs qui peuvent être très coûteux mais également de dépenser trop en retournant plusieurs fois en courses pour vos oublis. Achetez donc uniquement ce dont vous avez besoin pour éviter les gaspillages.

14. Ne jetez pas les produit s’il peut encore être comestible

La date de péremption est dépassée ? Et alors vérifiez bien cette date n’indique pas que le produit et forcément périmé. Ces dates sont mal comprises et sont à l’origine de 20% des déchets alimentaires domestiques et vous coûtent 68€ par mois et donc plus de 800€ par an…

Le top 10 des supermarchés le moins cher en France en 2022

Voici le top 10 des supermarchés moins cher en France sur un caddie d’achats classique.

1. Leclerc

2. Intermarché

3. Colruyt

4. Super U

5. Cora

6. Carrefour

7. Lild

8. Auchan

9. Monoprix

10. Casino

Qui est le magasin le moins cher Lidl ou Leclerc ?

Leclerc et Lidl sont deux enseignes de supermarchés françaises qui proposent des prix attractifs. Leclerc est le premier enseigne de supermarchés en France, avec plus de 721 magasins, tandis que Lidl compte environ 11 000 magasins dans 27 pays.

En termes de prix, Lidl est généralement considéré comme étant l’enseigne la moins chère, Alors que ce n’est plus le cas depuis plusieurs années et sont glissement doucement du discounter à un supermarché plus classique et un changement de gammes des produits.

Par exemple, Lidl propose souvent des produits en promotion, ce qui peut vous permettre de faire des économies sur vos achats.

Leclerc, quant à lui, propose des prix intéressants sur une large gamme de produits toute l’année. De plus, Leclerc propose souvent des réductions sur certains produits, ce qui peut vous permettre de payer moins cher vos courses chez Leclerc bien plus que chez Lidl.

Les courses gratuites c’est vraiment possible ?

Les astuces pour payer moins cher ses courses ne manquent pas. Il y a bien sûr les bons de réduction, les applications pour smartphone qui permettent de comparer les prix des produits dans les différents supermarchés, mais aussi les sites internet qui proposent des coupons à imprimer.

Et puis il y a les bonnes vieilles astuces comme faire ses courses en dehors des heures de pointe ou acheter les produits en vrac. Mais saviez-vous qu’il est possible de faire ses courses gratuitement ? Oui, vraiment gratuitement !

Voici comment faire :

Il existe plusieurs sites internet qui permettent de gagner des bons d’achat en échange de quelques minutes de votre temps. Ces sites propose souvent des sondages à remplir ou des petits jeux à jouer. Les gains varient d’un site à l’autre mais il est possible de gagner plusieurs euros par mois, voire plus si vous êtes assidu. Ces bons d’achat peuvent être utilisés dans de nombreuses grandes surfaces comme Carrefour, Leclerc, Auchan, etc.

Il existe également des applications pour smartphone qui permettent de gagner des bons d’achat en faisant ses courses. Ces applications fonctionnent généralement de la même manière : il suffit de scanner les codes-barres des produits que vous achetez et vous cumulez des points que vous pouvez ensuite échanger contre des bons d’achat. Le nombre de points nécessaires pour obtenir un bon d’achat varie selon les produits et selon les applications mais il est généralement assez facile de cumuler suffisamment de points pour obtenir un bon d’achat tous les mois.

Il existe enfin des sites internet qui proposent des coupons à imprimer. Il suffit de s’inscrire sur le site, de choisir les coupons qui vous intéressent et de les imprimer. Les coupons peuvent être utilisés dans la plupart des supermarchés et permettent souvent de faire une belle économie sur son budget courses.

Alors, si vous aussi vous voulez payer moins cher vos courses, n’hésitez pas à essayer ces différentes solutions !

Comment économiser de l’argent sur ses courses ?

Économiser de l’argent sur ses courses peut sembler difficile, mais c’est en fait assez simple une fois que vous avez les bons outils et que vous savez comment vous y prendre. Voici quelques conseils pour vous aider à réduire le coût de vos achats alimentaires.

Tout d’abord, faites une liste de ce dont vous avez besoin avant de partir faire vos courses. Cela vous permettra de ne pas acheter des choses que vous n’utiliserez pas et d’éviter les achats impulsifs. Ensuite, comparez les prix des différents produits avant de faire votre choix. Vous pouvez utiliser des applications comme Shopbot ou LeGuide pour trouver le meilleur prix.

Une autre astuce pour économiser de l’argent est de privilégier les produits en promotion. Les supermarchés mettent souvent en avant certains produits en les faisant bénéficier de réductions. Cependant, attention à ne pas acheter trop de produits en promotion car ils peuvent expirer avant que vous n’ayez eu le temps de les consommer.

Enfin, essayez de faire vos courses dans des magasins discount ou des supermarchés qui proposent des prix intéressants toute l’année. Les produits y sont généralement moins chers car les marges sont moindres. Certains magasins proposent également des cartes de fidélité qui permettent de bénéficier de réductions ou de cadeaux.

Comment réduire le montant de votre ticket de caisse ?

Pour réduire le montant de votre ticket de caisse, il existe plusieurs astuces à connaître. Tout d’abord, faites vos courses en semaine plutôt que le week-end. En effet, les prix sont généralement plus bas en milieu de semaine. De plus, n’hésitez pas à comparer les prix des produits entre les différents supermarchés avant de faire vos achats.

Vous pouvez également profiter des promotions et des bons plans proposés par les enseignes. Pour cela, n’hésitez pas à vous inscrire aux newsletters des différentes chaînes de supermarchés et à télécharger leurs applications mobiles. Vous serez ainsi informé(e) en temps réel des promotions en cours.

Enfin, privilégiez les produits de saison et les produits locaux. Les fruits et légumes de saison sont généralement moins chers que les produits importés. De plus, acheter local permet de soutenir les producteurs locaux.

Peut-on faire ses courses pour 100 euros par mois ?

Le budget mensuel alloué aux courses est une considération importante pour de nombreux foyers. Si vous essayez de réduire vos dépenses, voici quelques conseils pour payer moins cher lorsque vous faites vos courses.

Il est cependant important de bien choisir son magasin et de comparer les prix avant d’acheter. Certains magasins proposent des produits à des prix exorbitants et il est donc important de bien se renseigner avant de faire ses achats.

Il existe donc plusieurs moyens de payer moins cher ses courses. En comparant les prix des différents magasins, en achetant des produits en vrac ou en utilisant des coupons de réduction, il est possible de réaliser des économies. Il est également important de ne pas acheter plus que nécessaire et de ne pas se laisser influencer par les « fausses » promotions.

