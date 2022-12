L’assurance pour animaux de compagnie permet aux propriétaires de se faire rembourser partiellement ou intégralement les frais vétérinaires engagés. Chaque propriétaire est en réalité responsable de la sécurité de son animal domestique. Celui-ci doit dès lors disposer d’une assurance au même titre que la maison et la voiture. Toutefois, avant de faire une souscription, il est important de comprendre le fonctionnement des assurances pour animaux de compagnie.

L’assurance pour animaux de compagnie et ce qu’elle couvre

L’assurance pour animaux de compagnie fonctionne comme une assurance-maladie. Elle permet au propriétaire de protéger leurs petits compagnons face à certains risques tels que les accidents et les maladies.

La souscription d’une assurance pour animaux de compagnie

Le propriétaire devra choisir une couverture avec des services adaptés aux besoins de son animal. Par la suite, il faut effectuer une comparaison des avantages et des inconvénients, mais aussi des prix des différentes offres. C’est en réalité ce qui lui permettra de choisir une bonne assurance animaux de compagnie. Pour définir la valeur de l’assurance, la compagnie aura besoin de certaines informations comme la race, l’espèce, le certificat de naissance et le certificat de santé de l’animal.

La plupart des compagnies assurent les animaux identifiés par micropuce et qui ont entre 3 mois et 8 ans. Il est possible d’avoir un aperçu sur le budget à prévoir pour l’assurance animal avec un devis d’assurance pour chat ou pour chien.

La couverture de l’assurance animaux de compagnie

Les services liés à chaque couverture varient d’un assureur à un autre. Les spécialistes et les consultants affirment qu’une bonne couverture de base doit intégrer les éléments suivants :

responsabilité civile ,

, perte ou vol de l’animal de compagnie,

service de recherche de l’animal en cas de perte,

mort par accident,

euthanasie en cas d’accident avec des dégâts graves ou d’une maladie en phase terminale,

assistance téléphonique.

Une assurance pour animaux de compagnie de qualité doit couvrir les services de base mentionnés ci-dessus ainsi que des services supplémentaires. On peut citer les soins vétérinaires complets comme les tests de laboratoire, les vaccinations, les interventions chirurgicales, les soins vétérinaires à domicile, les hospitalisations…

La plupart des assureurs ont un fonctionnement similaire aux assurances maladie. Ils sont en collaboration avec des cliniques, des professionnels de la santé, des hôpitaux… Certains proposent même le remboursement des consultations et des traitements avec des spécialistes.

Parmi les autres services supplémentaires, il y a aussi l’admission ou repos assisté en cas d’intervention chirurgicale ou de maladies et le remboursement des frais d’inhumation. Par ailleurs, certaines compagnies couvrent entièrement les frais d’incinération des restes de l’animal.

Comment choisir la meilleure police d’assurance pour son animal ?

Pour choisir la meilleure police d’assurance pour l’animal, il faudra prendre en compte certains critères.

Les garanties

Les besoins varient selon l’âge, la race ou la santé de l’animal. Il est dès lors essentiel de se tourner vers une assurance qui couvre les soins correspondant à ce dernier. Lors de la souscription d’une assurance santé pour animal, le propriétaire peut s’attendre au remboursement de certains soins :

les honoraires du vétérinaire,

les frais d’examens radiologiques,

les frais d’analyse et de médicaments,

les vaccins ,

, les frais de séjour en clinique vétérinaire,

les transports en ambulance,

les frais d’euthanasie.

Les garanties peuvent être plus étendues d’un assureur à un autre. Certains contrats prévoient par exemple la garde de l’animal lorsque le propriétaire est hospitalisé. Il arrive que les assurances chiens et chats fassent jouer les garanties après un certain délai d’attente. Toutes les garanties ne s’appliquent pas immédiatement après la souscription d’une assurance, mais des semaines après.

Comparer les offres

Il est également recommandé aux propriétaires de faire jouer la concurrence afin d’obtenir des prix compétitifs. À cet effet, les comparateurs d’assurances en ligne sont nombreux et d’une grande utilité. Ils permettent d’avoir un aperçu sur les prix du marché et de faire une comparaison des garanties des offres.

Les couvertures et les services proposés par les compagnies d’assurance sont différents, d’où l’importance de les comparer. Quel que soit le choix effectué, il est essentiel d’avoir au moins une garantie de responsabilité civile pour les accidents et les dégâts causés à un tiers.

L’étendue de la couverture choisie est aussi un point à prendre en considération. L’idéal est de vérifier si celle-ci est uniquement valable dans le pays de résidence ou sur toute l’étendue de l’Europe. Le propriétaire doit aussi demander s’il peut compter sur cette assurance lors de ses voyages à l’étranger ou dans un autre continent.

Assurance animaux de compagnie : que faire en cas de sinistre ?

En cas de sinistre, il faut aviser sa compagnie d’assurance dans les plus brefs délais et rassembler tous les justificatifs nécessaires. Si le sinistre a été causé par l’animal à un tiers, l’assureur doit être averti dans un délai de 5 jours au maximum. Cela permettra au propriétaire de profiter de la garantie responsabilité civile.

En cas de dommages physiques ou matériels provoqués par l’animal, les démarches sont plus complexes. Il faudra en effet réaliser une déclaration de sinistre plus détaillée à la compagnie d’assurance. L’animal devra être mis sous surveillance pendant une durée de 15 jours et être présenté à un vétérinaire sanitaire.

Combien coûte une assurance pour animaux en moyenne ?

Le prix d’une assurance pour animaux varie selon différents facteurs : l’animal, la race, l’âge, l’état de santé, etc. Par conséquent, il est difficile de donner un prix unique pour l’ensemble des animaux de compagnie.

Il faut compter entre 10 et 25 euros pour l’assurance chien et entre 7 et 20 euros pour une assurance chat. D’autre part, l’assurance d’un chat persan ou d’un labrador coûte plus cher que celle d’un chien croisé ou encore d’un chat de gouttière.

Les nouveaux animaux de compagnie ou NAC comme les serpents, les furets, etc. sont certes de petite taille, mais le coût de leur assurance est souvent élevé. Leurs soins requièrent l’intervention de vétérinaires spécialisés.

La formule impacte aussi le prix de l’assurance animal de compagnie. Généralement, les assureurs mettent à disposition 3 niveaux de protection :

Les formules basiques/économiques,

Les formules équilibres ou intermédiaires,

Les formules haut de gamme.

Par ailleurs, plus l’animal est âgé et plus le montant de la cotisation sera important. Certains assureurs proposent des prix plus intéressants selon le nombre d’animaux à assurer.

Conseils pour garder son animal en bonne santé

Pour garder son animal en bonne santé, il faut avant tout lui assurer une alimentation saine et équilibrée. Dans un premier temps, celle-ci doit s’adapter à son âge et son poids. L’idéal est de trouver des croquettes de qualité qui se conforment à ses besoins.

L’animal doit aussi subir les vaccinations nécessaires pour être protégé de nombreuses maladies. De même, il peut avoir besoin de pipettes, de comprimés, de colliers ou de sprays pour lutter contre les tiques.

Enfin, prendre soin de son animal, c’est aussi lui offrir un cadre de vie sain et une bonne hygiène. D’abord, il doit se dépenser à travers certaines activités afin de rester en forme. La promenade est recommandée aux chiens tandis que pour les félins, il faudra un équipement pour se défouler comme un arbre à chat par exemple. Concernant l’hygiène, elle concerne essentiellement le toilettage. Il est conseillé de prendre le temps de nettoyer les oreilles, les dents, les yeux et de brosser les poils.

L’assurance santé pour animaux est une alternative très utile, car elle permet aux propriétaires de profiter d’un remboursement sur certains frais liés aux soins vétérinaires. Lorsqu’elle est bien choisie, elle constitue un bon moyen de faire des économies sur son budget.