On ne vous cache rien en vous disant que la tension électrique n’est jamais stable et le circuit peut subir des fluctuations, parfois graves, au grand regret de vos appareils électriques. Pour garantir un bon fonctionnement sur la durée de vos équipements électriques, il est nécessaire de les protéger. Le risque principal étant la surtension, plusieurs méthodes existent afin de vous épargner les mauvaises surprises.

Vous allez voir que de simples gestes suffisent parfois à éviter d’endommager un matériel électrique, mais il faut parfois investir dans des équipements spécifiques pour dormir tranquillement.

Tension, surtension : apprendre le lexique de base

Avant de s’attaquer aux méthodes de protection d’un matériel électrique, il est intéressant d’apprendre quelques notions de base pour faciliter votre diagnostic électrique par un électricien à Paris, le cas échéant.

La tension électrique

Pour fonctionner, n’importe quel appareil électronique a besoin d’une tension électrique mesurée en volts. Cette énergie nous vient généralement d’une centrale qui transforme le nucléaire, le gaz ou le fioul en électricité avant de les transférer par des conducteurs spécifiques vers nos maisons. En fonction de l’utilisation finale, la tension électrique peut être haute, moyenne (220 volts) ou basse.

Dans le langage courant, on l’appelle plutôt « courant électrique » pour désigner l’énergie qui alimente nos équipements. Ainsi, un appareil sous tension est un appareil qui reçoit du courant, même lorsqu’il est en veille ou éteint. Pour qu’il soit hors tension, il doit être débranché de la prise électrique.

La surtension

Une surtension est une augmentation soudaine et temporaire de la tension d’un circuit électrique par rapport à la normale. Cela se produit, d’une façon normale et sans conséquences, lorsque vous allumez ou éteignez vos appareils électriques. Cependant, des séquences répétitives de surtensions ou certains événements externes (comme la foudre) peuvent avoir des dommages irréversibles sur votre matériel électrique.

Il peut y avoir une surtension, également, lorsqu’un appareil cesse soudainement de consommer du courant électrique ce qui dérange la distribution de la tension électrique au risque d’endommager certains appareils sensibles.

Comment protéger votre matériel électrique ?

Savoir prévenir une surtension électrique, c’est faire la moitié du chemin pour éviter d’endommager vos appareils. Par exemple, lorsque la lumière devient vacillante, une surtension est imminente. Vous devez alors couper le courant électrique pour protéger vos équipements. Ceci dit, vous n’allez pas jouer au chat et à la souris tout le temps. Vous devez penser à des solutions préventives pour couper court à la surtension électrique.

Respectez le geste barrière de base

Une fois que vous avez terminé l’utilisation d’un quelconque appareil, débranchez-le de la prise électrique. Cela concerne à la fois le blinder de la cuisine comme le sèche-cheveux ou votre télé ou home cinéma. Le principe est donc simple : chaque nuit, avant de vous coucher, faites-le tour de vos appareils électriques et débranchez-les.

Inutile de vous rappeler l’importance de ce geste barrière lorsqu’un orage ou une foudre ont lieu.

Installez un onduleur

L’onduleur est un équipement chargé de la régulation de la tension électrique pour pouvoir y distribuer d’une façon alternative et continue. Ainsi, lorsqu’il y a une fluctuation ou une coupure du courant électrique, l’onduleur déclenche une alerte et continue d’alimenter vos appareils pendant un laps de temps. Cette distribution alternative permet de préserver le matériel électrique et de vous prévenir quant à une éventuelle panne si vous n’intervenez pas à temps.

Le choix de l’onduleur dépend de vos besoins et de la puissance de votre installation électrique. Il y a trois principaux modèles dans le marché, à savoir :

L’onduleur off-line

L’onduleur line interactive

L’onduleur on-line

Vous l’aurez compris, l’onduleur off-line correspond à un appareil d’entrée gamme qu’on utilise surtout pour protéger les pc et les ordinateurs de bureau. Pour les besoins moyens, tels que les appareils fragiles, on utilise plutôt l’onduleur line interactive. Quant au modèle on-line, il est réservé aux réseaux électriques qui subissent de grandes variations de tensions et les appareils à usage critique comme les équipements médicaux.

Installez un bloc protecteur de surtension

Similaires aux onduleurs, les protecteurs de surtension fonctionnent comme une passerelle pour la tension entrant dans votre circuit électrique. Ce sont, en effet, des multiprises possédant un système de protection contre les pics de tension et installées au niveau du disjoncteur primaire. Lorsqu’il y a une surtension, le bloc protecteur coupe le courant et redirige l’excès de courant vers le fil souterrain.

Installez un parafoudre

Si vous habitez une région réputée pour les tempêtes et les foudres, vous devez peut-être installer un parafoudre pour toute la maison. Ce matériel est essentiel pour protéger davantage les appareils électroniques sensibles comme les ordinateurs et les réfrigérateurs.

Le parafoudre est posé au niveau de la station d’entrée du réseau de distribution électrique domestique. Ceci permet de mieux gérer la surcharge électrique provoquée par les foudres et de la rediriger ainsi loin de vos équipements électroniques.

Inspectez vos câbles

Les fils électriques endommagés ou exposés offrent peu de résistance et perturbent la circulation du courant. Cela augmente la probabilité de provoquer une surtension, en particulier au niveau de la prise électrique liée à ces fils. Pour y remédier, faites inspecter vos câbles par un électricien compétent. Voici, sinon, quelques conseils pour identifier un câblage défectueux :