Rappelons que le legging est une sorte de collant moulant et fin qui arrive jusqu’à la cheville. À la base, il s’agit d’un vêtement porté pour pratiquer du sport. Mais avec les nombreuses déclinaisons et styles de legging, il peut aussi être revêtu en d’autres occasions. Découvrez pourquoi ce type d’habillement est une pièce maîtresse du dressing d’une femme.

Un vêtement confortable pour faire du sport

Le legging femme est une tenue parfaite pour effectuer des exercices. La compression de ce vêtement vous offre une bonne circulation sanguine, ce qui permet d’irriguer plus rapidement vos muscles. Ainsi, vos muscles peuvent récupérer plus vite qu’en portant un pantalon non moulant.

Il faut aussi savoir que les leggings épousent vos courbes à la perfection et accompagnent tous vos mouvements sportifs. La matière élastique du vêtement vous permet de bondir, de faire des squats ou de vous baisser sans difficulté. En plus, le legging sport convient à toutes les morphologies, que vous soyez fluette ou avec des formes généreuses.

Par ailleurs, ce pantalon moulant protège vos jambes des éléments extérieurs. Nous parlons ici de la chaleur du soleil ou du vent. Le legging de sport peut également réduire la résistance au vent, ce qui est parfait pour vos séances de footing.

Une tenue esthétique

En plus d’être confortables, les leggings ont l’avantage d’être esthétiques. Il existe une diversité de styles de leggings. Par exemple, vous pouvez retrouver des modèles :

À couleur unie ou bicolores ;

À motifs originaux ;

En imitation de peaux d’animaux comme le léopard ou le serpent ;

Etc.

Le legging permet ainsi d’allier le style au confort et à la praticité.

Comment porter le legging femme ?

Les leggings sont des incontournables du dressing féminin qui conviennent pour toutes les occasions. Il existe différentes façons de styliser une tenue avec legging :

Optez pour un look sportif brassière et legging pour aller à la salle de sport ou faire du jogging ; Pour un style automnal, misez sur un pull surdimensionné afin de styliser votre legging. Vous pouvez choisir un pull uni, coloré ou un col roulé pour ajouter une touche glamour au pantalon basique ; Pour un look grunge, associez vos leggings avec des tee-shirts graphiques. Avec ce style, vous pouvez être parfaitement à l’aise tout en restant stylé. Vous pouvez y ajouter une paire de boots, ce qui constitue une tenue idéale pour assister à des événements mondains ; Portez votre legging avec une veste en jean ou en cuir. Ce type de tenue vestimentaire est tendance et permet d’ajouter un style particulier aux leggings basiques ou avec de légers motifs. Pour un look plus sportif, préférez une paire de baskets. La veste en jean apporte une touche chic à des vêtements basiques. En ce qui concerne les vestes en cuir, ils ont le pouvoir de transformer un look basique en une tenue sophistiquée ; Associez votre legging à des crop tops et à des baskets. Un haut court tout simple, combiné à un legging sport taille haute forme une tenue confortable et stylée ;



Pour un look plus formel, vous pouvez mettre un blazer et des talons avec votre pantalon moulant ;

Etc.

Comment choisir votre legging ?

Veillez à choisir les modèles de leggings les plus confortables. Pour ce faire, privilégiez des articles en tissu coton bio. Il s’agit d’une matière hypoallergénique, idéale pour les peaux sensibles.

En outre, les vêtements en coton bio sont particulièrement doux et agréables à porter. Ils sont aussi très respirants. Assurez-vous de choisir un vêtement avec une matière fiable. Pour savoir si le tissu est biologique, vous pouvez vous fier à la certification de celui-ci. Orientez votre choix vers des tissus labellisés GOTS et OEKO TEX. Les articles qui disposent de ce label sont certifiés sans résidus de produits toxiques. De plus, en optant pour une matière écologique, vous participez à la préservation de l’environnement.

Vous savez maintenant pourquoi le legging est une pièce importante dans le dressing d’une femme, que ce soit pour faire du sport ou en d’autres occasions. Optez pour des modèles de qualité afin de profiter d’un maximum de confort.