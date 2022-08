Les textiles sont des objets publicitaires par excellence grâce à leur pouvoir fédérateur, ainsi que leur dynamisme et leur côté nomade. Ces outils marketing très efficaces mettent en valeur l’identité visuelle de votre entreprise avec un impact impressionnant sur le public. De ce fait, même si la stratégie digitale est de plus en plus importante, la communication par l’objet reste essentielle.

Définir votre cible avec ses besoins et ses préférences

Le textile publicitaire est un vecteur de communication puissant et efficace qui peut être utilisé pour faire connaître une marque ou la promouvoir. Il présente l’avantage de jouer aussi bien sur le cognitif que sur l’affectif et le conatif. Ces notions sont vitales en communication pour améliorer la notoriété de votre entreprise. Par ailleurs, elles vous aident à attirer de nouveaux prospects et à fidéliser votre clientèle actuelle. Il est donc indispensable de bien définir au préalable votre public cible.

Pour optimiser l’efficacité de vos textiles, il est impératif qu’ils soient en adéquation avec l’identité et les besoins de votre interlocuteur. Or, leur diversité vous ouvre un nombre infini de possibilités. De plus, ils peuvent s’adresser au grand public comme ne toucher qu’un public de niche. En d’autres termes, prendre le temps de contextualiser votre objectif et vos attentes est crucial pour trouver le support idéal. Cela vous permet par la même occasion de diffuser un message marquant.

Identifier les bons événements pour exploiter les textiles

Les textiles publicitaires comme les vêtements imprimés représentent des outils de communication à part entière. En prime, leur faible coût les rend plus attractifs par rapport à d’autres supports comme un panneau publicitaire. Si leur efficacité n’est plus à discuter, il convient toutefois de ne pas les utiliser à tort et à travers. Pour obtenir le résultat escompté, une utilisation à bon escient est de mise. Identifier les bonnes occasions vous permet d’exploiter tout leur potentiel et en profiter pleinement.

Associer les textiles publicitaires aux événements adaptés est un excellent moyen de développer votre image de marque. Par exemple, lors d’un salon professionnel qui rassemble un public important, ils font tout leur effet en valorisant votre logo et vos couleurs. Ces supports de communication sont aussi utiles pendant une journée porte ouverte ou un lancement de nouveaux produits. Vos collaborateurs peuvent se démarquer plus facilement. En même temps, vous mettez en avant votre marque.

Choisir les textiles et les techniques de personnalisation adaptés

Si les textiles publicitaires permettent de renforcer l’identité visuelle de votre entreprise, il en existe plusieurs catégories. Le choix de l’article adéquat dépend alors de l’usage que vous prévoyez d’en faire. À titre d’exemple, le tee shirt personnalisable est plus approprié pour la promotion de votre entreprise au cours d’un événement sportif. À l’inverse, une chemise personnalisée est plus pertinente pour promouvoir votre marque lors d’une soirée d’entreprise. Autrement dit, le contexte est essentiel.

De même, le contexte influe sur la technique de marquage à favoriser pour personnaliser vos textiles publicitaires. Pour des vêtements haut de gamme, la broderie reste la solution idéale. Plus onéreuse, cette technique les met réellement en valeur en tant que supports de communication. En revanche, si vous souhaitez des motifs travaillés avec différentes nuances de couleurs, vous devez vous tourner vers l’impression numérique. La sérigraphie est aussi une alternative encore moins coûteuse.

Privilégier la qualité et mettre l’accent sur les engagements RSE

Pour obtenir un retour sur investissement important sur votre campagne de communication, il faut privilégier des textiles publicitaires de qualité. Pour une bonne image de votre entreprise, un modèle durable est plus efficace qu’une pièce bon marché. Au contraire, cela risquerait de mettre à mal votre réputation. Avec des articles de très bonne qualité, la mémorisation de votre marque augmente de manière significative. Dans 90 % des cas, les bénéficiaires vont se souvenir de votre entreprise.

De nos jours, la qualité est aussi indissociable de la durabilité. Si les bénéficiaires arrivent à garder vos textiles publicitaires durant cinq ans ou plus, cela contribue à asseoir la pérennité de votre notoriété auprès de votre public cible. Ce qui signifie aussi une meilleure rentabilité de votre stratégie marketing. Enfin, la durabilité met l’accent sur vos engagements RSE de votre entreprise. La mode éthique et écologique s’impose de plus en plus au détriment de la fast-fashion, néfaste pour l’environnement.

Utiliser à bon escient les textiles publicitaires est un moyen efficace de promouvoir votre entreprise. Ils vous permettent de cibler des prospects, de fidéliser vos clients, de fédérer vos collaborateurs, etc.