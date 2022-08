Le smartphone est devenu un instrument essentiel de notre vie, au point qu’il n’est plus possible de s’en passer. Mais comme beaucoup de choses, il est nécessaire d’entretenir un minimum son mobile et d’avoir les bons réflexes pour le faire durer plus longtemps.

Aussi, voici quelques conseils qui vont vous permettre de faire durer votre téléphone mobile plus longtemps. Tous ces conseils sont rapides à mettre en œuvre et facilement applicables.

Ne pas laissez brancher son smartphone la nuit

Combien sommes-nous à garder notre smartphone branché durant la nuit pour l’avoir à 100% au matin ? Si cette pratique peut paraitre bien pratique avant d’attaquer la journée, elle reste malgré toute nocive pour votre appareil.

Si l’idée d’avoir un téléphone avec batterie gonflée à bloc au matin est séduisante, elle est aussi très néfaste. En effet, alors que le batterie est pleinement chargée, vous continuez à lui envoyer de l’énergie, l’appareil chauffe pour rien, et cela pendant plusieurs heures, jusqu’à votre réveil.

Imaginez-vous après un gros repas, qu’on continue à vous servir à manger pendant des heures ?

Ni chaud, ni froid

Si les smartphones n’aiment pas la chaleur, ils sont également très frileux. Bref, les températures extrêmes ne sont pas le fort de nos chers appareils mobiles.

Que ce soit le froid ou le chaud, l’ensemble de l’appareil est impacté. Aussi bien au niveau des composants électroniques que de la batterie. Donc, au maximum, protégez votre téléphone de ce type de changement climatique.

La mémoire dans la peau

Du côté software, il ne faut pas non plus lésiner sur certains aspects. Et parmi ceux-là, il y a la mémoire. Un peu comme votre garde-robe, il est parfois nécessaire de faire un peu le ménage. On supprime les vieilles conversations inutiles, les plans drague qui n’ont jamais abouti, les photos complètement ratées ou encore les applications inutiles.

Votre téléphone n’en saura que plus content et vous aussi par la même occasion. Son fonctionnement sera plus fluide et globalement, l’appareil retrouvera en rapidité d’exécution.

N’oubliez pas les mises à jour

Mettre à jour ses applications est une chose, mais le faire aussi pour le système d’exploitation, c’est mieux ! Il est donc nécessaire de suivre le programme de mises à jour fourni par le constructeur et d’appliquer les différents patchs.

Bien évidemment, cela permet d’améliorer le système, le fonctionnement de votre appareil, d’apporter de nouvelles fonctionnalités, mais également de combler certaines failles de sécurité.

Bref, sur tous les points vous êtes gagnants et vous permet de garder un téléphone avec les dernières nouveautés.

N’attendez pas le dernier moment pour le recharger

On revient sur le sujet de la batterie, et plus particulièrement, quand celle-ci commence à titiller les 0%. En effet, si le laisser branché pendant des heures quand il est à 100% est néfaste, lui faire le coup de la panne sèche de manière répétée, est tout aussi mauvais.

De temps en temps, il est bénéfique de laisser l’appareil mobile se décharger complètement. Mais vraiment de manière occasionnelle. La batterie ne pourra que vous dire merci.

Protégez-le et prenez soin de lui

Les constructeurs essaient de nous donner le meilleur, avec des designs léchés et offrir des smartphones aux jolies courbes. Evidemment, on veut afficher cette ligne élégante et la fierté d’exhiber un appareil tout neuf et reluisant.

Sauf que lorsqu’il tombe, il n’est plus aussi beau qu’au premier jour. Autre impact, non visible cette fois, les composants à l’intérieur bougent et sont impactés par les chutes et chocs. Aussi, une coque de protection est toujours la bienvenue pour permettre de garder son smartphone le plus longtemps possible. Et puis, il existe de très jolies coques et housses qui n’enlèveront rien au design de votre appareil.