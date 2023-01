– La suppression d’un compte Facebook est irréversible.

– Lorsqu’un compte est supprimé, toutes les données associées au profil sont également supprimées.

– Les informations qui ont été supprimées ne peuvent pas être récupérées.

– Un compte Facebook est nécessaire pour utiliser l’application Facebook Messenger, même s’il est inactif.

– La suppression peut être annulée dans un délai de 30 jours avant qu’elle ne devienne définitive.

Facebook est l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, mais pour certains utilisateurs, la suppression de leur compte peut être nécessaire pour diverses raisons. Toutes les informations associées à votre profil, telles que les publications, les photos et les messages, seront définitivement supprimées lorsque vous supprimerez votre compte Facebook. Il est important de comprendre qu’après avoir supprimé votre compte, vous ne pourrez pas récupérer ces informations. Il est également crucial de se rappeler que sans compte Facebook même inactif, vous ne pourrez pas utiliser l’application Facebook Messenger.

La suppression d’un compte Facebook ne doit pas être faite à la légère. Votre vie personnelle et professionnelle peut être considérablement affectée par votre choix. Vous perdez l’accès à toutes vos données et informations stockées sur Facebook lorsque vous choisissez de supprimer votre compte. Il est essentiel de comprendre ce qui se passe et de savoir comment supprimer votre compte de manière sûre et efficace avant d’aller plus loin. Cet article décrit les procédures à suivre pour supprimer votre compte Facebook et vous donne quelques conseils supplémentaires pour vous assurer que le processus se déroule sans heurts.

Supprimez votre compte Facebook en suivant ces étapes

Pour supprimer votre compte Facebook, il ne suffit pas de cliquer sur le bouton « Supprimer ». Il y a des procédures à suivre et des mesures de sécurité à prendre. Les étapes à suivre pour supprimer votre compte Facebook sont les suivantes :

1- Commencez par télécharger vos données

Avant de supprimer votre compte, la première étape consiste à télécharger toutes les données que vous souhaitez conserver. Rendez-vous dans les paramètres de votre compte et choisissez l’option « Télécharger une copie de vos données Facebook » pour y parvenir. Les informations sont alors disponibles pour le téléchargement et le stockage sur votre ordinateur.

2 – Rendez votre compte inactif

Vous pouvez désactiver temporairement votre compte après avoir téléchargé vos données. Cela implique que même si personne ne pourra voir vos informations, elles seront toujours sur Facebook. Allez dans les paramètres de votre compte et choisissez « Désactiver le compte » pour y parvenir.

3 – Supprimez votre compte pour de bon

Vous pouvez supprimer définitivement votre compte après l’avoir désactivé. Allez dans les paramètres de votre compte et choisissez « Supprimer le compte » pour y parvenir. Vous devez ensuite saisir votre mot de passe et confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement votre compte.

Conseils supplémentaires

En outre, assurez-vous d’avoir supprimé tout accès que vous auriez pu accorder à des applications tierces. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre compte et choisissez l’option « Applications et sites Web ». Ensuite, vous devrez révoquer l’accès à tous les programmes et sites web auxquels vous l’avez accordé.

Si vous disposez d’un compte Facebook pour votre entreprise, vous devrez peut-être donner à quelqu’un d’autre la propriété du compte avant de le supprimer. Pour ce faire, vous devez choisir l’option « Transférer la propriété » dans les paramètres de votre compte. Vous devez ensuite saisir l’adresse électronique de la personne à laquelle vous souhaitez transférer la propriété.

Enfin, assurez-vous d’avoir sauvegardé toutes les informations que vous souhaitez conserver avant de supprimer définitivement votre compte. Vous devez notamment confirmer que vos données ont été téléchargées et que vos photos et vidéos ont été sauvegardées.

Si vous ne souhaitez pas le supprimer définitivement, vous devrez également vous assurer d’annuler la suppression. Vous devez vous connecter à Facebook dans les 30 jours suivant le début du processus de suppression du compte pour pouvoir annuler la suppression de votre compte. En outre, vous aurez toujours la possibilité de réactiver votre compte.

Conclusion

Il est important de bien réfléchir avant de décider de supprimer définitivement votre compte Facebook. Il est crucial de prendre le temps de comprendre ce qui se passe et de prendre les précautions nécessaires pour protéger vos données et informations. Pour supprimer définitivement votre compte, suivez ces trois étapes : téléchargez vos données, désactivez votre compte, puis supprimez-le. N’oubliez pas de changer le propriétaire de votre compte et, si nécessaire, de révoquer l’accès à vos applications tierces. Avant de supprimer définitivement votre compte, prenez le temps de sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Toutes les données associées à votre profil sont définitivement supprimées lorsque vous supprimez votre compte Facebook.

Il est également crucial de se rappeler que des procédures similaires existent pour la suppression de comptes sur d’autres plateformes de médias sociaux, comme Instagram, en plus de Facebook.

« Les technologies changent, mais l’importance des relations humaines ne change pas » Steve Jobs ?

FAQ – Foire aux questions

Mon compte Facebook peut-il être supprimé ?

Oui, en suivant les instructions de cet article, vous pouvez supprimer définitivement votre compte Facebook.

Que se passe-t-il après la suppression de mon compte ?

Toutes vos données et informations stockées sur le réseau social sont perdues une fois votre compte supprimé.

Puis-je récupérer mon compte après qu’il a été supprimé ?

Non, votre compte ne peut pas être récupéré après avoir été supprimé. Il est important de noter que vos publications, photos et messages, ainsi que toutes les autres données liées à votre compte, seront supprimés et irrémédiablement perdus.

Si je ne supprime pas l’accès à mes applications tierces, que se passe-t-il ?

Vos applications tierces continueront d’avoir accès à vos données même après la suppression de votre compte si vous ne leur en retirez pas l’accès.

Combien de temps faut-il pour supprimer définitivement mon compte ?

La suppression peut être annulée dans un délai de 30 jours avant qu’elle ne devienne définitive. Vous ne pourrez pas accéder à votre compte pendant cette période, mais Facebook pourra toujours voir vos informations. Votre compte sera définitivement supprimé à l’expiration de la période de 30 jours, ainsi que toutes les données qui y sont associées (la suppression des informations peut durer jusqu’à 90 jours).

Les données que j’ai partagées avec d’autres personnes après avoir supprimé mon compte Facebook seront-elles également supprimées ?

Même après la suppression de votre compte, il est possible que certains contenus, comme les messages envoyés à d’autres personnes, soient encore accessibles. Par conséquent, avant de supprimer votre compte, assurez-vous que vous avez supprimé tout contenu que vous ne souhaitez plus partager.

Au lieu de supprimer définitivement mon compte Facebook, puis-je le désactiver temporairement ?

Oui, vous pouvez désactiver temporairement votre compte Facebook en vous rendant sur la page des paramètres de votre compte, en cliquant sur » Vos informations Facebook « , puis en choisissant » Désactivation du compte « . Vous pouvez vous reconnecter à votre compte à tout moment pour le réactiver. Il est essentiel de garder à l’esprit que cette option n’effacera pas complètement les données liées à votre compte.

Mes messages Messenger seront-ils supprimés si je supprime mon compte Facebook ?

Oui, la suppression de votre compte Facebook supprime également tous les messages Messenger qui y sont associés. Vous devrez ouvrir un nouveau compte Facebook afin d’utiliser Messenger à l’avenir.

Source : https://www.facebook.com/help/224562897555674/?helpref=search&query=supprimer%20mon%20compte&search_session_id=24decfc7163fb677364f7069ce9429c0&sr=0