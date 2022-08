De nombreux utilisateurs de Facebook ont signalé un bug sur le réseau social le 24 août 2022 au matin. Le fil des utilisateurs était fortement perturbé et certains avaient une mise en avant de publication d’anonyme sur le compte de célébrités sur leur fil.

La cause du problème serait l’algorithme utilisé pour la pondération des publications Facebook.

Tout en s’amusant de la situation avec des mèmes afin de profiter du bug qui semblait être plus présent sur le fil des célébrités.

Les utilisateurs ont dû faire face au chaos sur le réseau social alors que le réseau social annonçait rapidement qu’il travaillait activement à la résoudre avant un retour à la normal dans la journée.

Facebook : les utilisateurs en colère face aux bugs du réseau social

Facebook : les utilisateurs en colère face aux bugs du fil du réseau social avec plusieurs heures de perturbations ont été observés sur le réseau social Facebook.

Les utilisateurs ont été fortement touchés par le bug du fil d’actualité.

Ces perturbations ont été très mal vécues par les utilisateurs du réseau social, qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

En effet, beaucoup d’entre eux dépendent de Facebook pour communiquer avec leurs amis et leur famille, et les perturbations ont eu un impact direct sur leur quotidien avec un fil fortement pollué par des publications qu’ils n’auraient pas dû voir sur leur fil.

Facebook a rapidement réagi et a annoncé qu’une enquête était ouverte afin de comprendre les causes de ces bugs. Les utilisateurs du réseau social attendent des explications et des mesures concrètes de la part de Facebook pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Facebook : les internautes prennent leur revanche avec des mèmes

Plusieurs heures de perturbation sur le fil d’actualité des utilisateurs de Facebook ont eu lieu ce mercredi, provoquant l’ire de nombreux internautes. Le réseau social a rapidement réagi en publiant un message d’excuses sur son blog, expliquant que les équipes de Facebook ont « travaillé activement » pour rétablir le service.

Pour beaucoup d’internautes, ce n’est pas la première fois que Facebook connaît ce type de perturbation et les utilisateurs en ont profité pour faire part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Certaines personnes ont même créé des groupes Facebook dédiés à la « haine » du réseau social, comme le groupe « J’aime pas Facebook ». D’autres internautes ont fait part de leur exaspération en postant des messages sur Twitter, sous le hashtag #facebookdown. Pour sa part, Facebook a assuré que les problèmes rencontrés par les utilisateurs ont été résolus et que le service est de nouveau opérationnel.

Mais en profitant du bug la plupart ont surtout utilisé le bug pour se moquer de Facebook et de la situation ou pour gagner de la visibilité en utilisant un mème et le propageant sur le fil d’une célébrité qu’ils suivent habituellement, sachant pertinemment que leurs publications seraient plus largement diffusées avec ce bug.

D’autres ont décidé d’exploiter la faille et cette aubaine en spammant ouvertement des liens PayPal ou en faisant la promotion de diverses crypto-monnaies ou des choses bien plus douteuses.

En effet, ce bug intervient seulement quelque temps après d’autres incidents, qui avait entraîné la disparition temporaire des publications de certains utilisateurs par exemple. Face à ces perturbations répétés certains estiment même que Facebook devrait être plus transparent sur les problèmes rencontrés, afin que les utilisateurs puissent se faire une idée de la situation. Pour l’instant, Facebook n’a pas communiqué sur les causes du bug, mais il est probable que des explications soient données dans les prochains jours.

En attendant, les utilisateurs du réseau social vont devoir faire preuve de patience, et espérer que les perturbations ne se reproduisent pas.

Ce n’est pas la première fois que Facebook est touché par des bugs.

Facebook : le bug provient certainement du système de mise à jour des messages

Le problème affecte les utilisateurs d’Internet dans le monde entier et pourrait être causé par le mécanisme de classement des messages.

Vous l’aviez peut-être vu sur votre profil Facebook ce 24/08/2002. Un bug généralisé a affecté le réseau social Facebook.

Des messages anonymes en plusieurs langues envahissaient le fil d’actualité de nombreux utilisateurs. Ces messages étaient pourtant destinés à des comptes de célébrités.

En effet Facebook utilise un algorithme qui attribue un score à chaque élément partagé sur la plateforme. L’algorithme choisit alors ce qui apparaît dans le fil d’actualité et ce en fonction de plusieurs paramètres comme l’intérêt que cela devrait générer et l’intérêt des utilisateurs.

Le but de serait donc une surpondération trop importante dans le classement des publications destinées aux pages des célébrités, accentuées par les mèmes des utilisateurs.

Comme quoi même un Algorithme de classement ultracomplexe peut avoir un bug et Facebook n’ait pas à l’abri.

FAQ

Question : Qu’est-il arrivé exactement ?

Réponse : Dans la journée du 24 août 2022, certains utilisateurs de Facebook ont été fortement perturbés par un bug. Le fil des utilisateurs s’est affiché de manière erratique et beaucoup de contenus envoyés aux célébrités par des anonymes se sont multipliés sur les comptes des utilisateurs.

Question : Combien de temps a duré le bug ?

Réponse : Le bug a duré plusieurs heures, mais les utilisateurs ont été progressivement remis en ligne au cours de la journée.

Question : Quels ont été les effets du bug ?

Réponse : Le bug a principalement eu pour effet de perturber l’affichage du fil des utilisateurs

Question : Pourquoi ce bug est-il survenu ?

Réponse : Facebook n’a pas encore communiqué sur les causes mais il pourrait s’agir d’un bug de l’algorithme de pondération et donc de classement des publications.

Question : Est-ce que ce bug a eu des conséquences ?

Réponse : À ce stade, il n’y a pas de conséquences connues du bug sauf l’ire des internautes.

Question : Qu’ont fait les internautes pour se moquer de Facebook et rire de la situation ?

Réponse : Les internautes ont multiplié les mèmes de façon exponentielle sur les pages des célébrités.