Avec le nombre d’associations anti-chasse qui a progressivement augmenté en France, il est devenu de plus en plus difficile pour un chasseur de se procurer du matériel pour aller chasser. Car si les magasins de chasse sont toujours présents dans l’hexagone, ceux-ci évitent en général de faire de la pub, de peur de se faire attaquer sur les réseaux sociaux par certains écologistes virulents. Heureusement, il existe tout de même quelques moyens de trouver un magasin de chasse proche de chez vous. Nous vous en présentons deux !

Première technique : utiliser un annuaire de magasins de chasse en ligne

Alors qu’avant on utilisait des annuaires sous forme de papier comme les Pages jaunes afin de trouver des professionnels par secteur d’activité, internet a apporté avec lui l’émergence de nombreux annuaires en ligne indépendants. On trouve ainsi des annuaires qui listent les numéros de service client, les numéros de fourrières par ville… Eh bien, figurez-vous que les magasins de chasse n’échappent pas à la règle et on peut notamment citer le site magasin-de-chasse.fr qui est très bien fait.

Grâce à celui-ci, vous pourrez alors chercher un magasin de chasse en fonction de votre département. Plusieurs adresses apparaîtront alors et il ne vous restera plus qu’à vous déplacer. Notez que cet annuaire liste aussi les magasins généralistes qui disposent de rayons dédiés à la chasse et pas uniquement les boutiques spécialisées. C’est pourquoi vous ne pourrez normalement rien rater !

Seconde technique : recourir à un moteur de recherche

Dans les faits, c’est certainement la technique la plus utilisée puisque c’est celle à laquelle on pense en premier lorsqu’on recherche quelque chose. En tapant dans un moteur de recherche des mots clés comme “magasin de chasse dans la ville XXX”, celui-ci devrait vous afficher la liste des boutiques dans votre secteur. Mieux que cela encore : avec les données de géolocalisation récoltées, le moteur de recherche devrait automatiquement vous renseigner sur les magasins de chasse les plus proches de chez vous.

Toutefois, cette méthode a plusieurs défauts. D’une part, elle ne liste pas forcément tous les magasins vendant du matériel de chasse, cela va être en priorité les boutiques se définissant comme telles. Vous pourriez ainsi louper certains endroits à proximité de chez vous pourtant connus. D’autre part, il ne faut pas oublier que c’est géré en grande partie par une intelligence artificielle : il y a parfois des ratés et vous pourriez vous rendre à un endroit qui n’existe pas en réalité.

C’est pourquoi c’est toujours plus sûr de faire l’usage d’un annuaire réalisé par des humains.