La navigation de plaisance en mer ou en eaux intérieures (lacs, rivières et canaux) nécessite la détention d’un permis bateau. Ce document officiel s’obtient après l’admission à un examen qui est organisé par la direction départementale des affaires maritimes (DDAM), sous l’autorité du ministère de la Mer. Avant de passer les épreuves théoriques et pratiques, il est cependant indispensable de connaître les possibilités de navigation qu’offre cette pièce se décline en plusieurs types : côtier, fluvial, hauturier, etc. Voici ce qu’il est possible de faire avec le permis bateau.

Comment passer le permis bateau ?

L’aspirant au permis bateau doit passer un examen pratique qui est précédé des épreuves théoriques du code de la navigation. Pour s’y préparer au mieux, le candidat peut se faire accompagner par un moniteur ou suivre une formation dans une école agréée. Cette étape préliminaire lui permet de maximiser ses chances de réussite tout en évitant certaines erreurs.

Suivez une formation

Prérequis essentiel au passage de l’épreuve du code bateau, la formation comprend aussi bien des séances théoriques que des cours pratiques. Seuls les bateaux-écoles agréés par la direction départementale des affaires maritimes sont autorisés à dispenser les enseignements en lien avec la navigation en mer ou en eaux intérieures (lacs, rivières, etc.). Ces établissements proposent non seulement des sessions en présentiel avec des outils pédagogiques innovants, mais ils garantissent au candidat un suivi personnalisé en fonction de son rythme d’assimilation.

Pour exercer légalement leurs activités pédagogiques, les bateaux-écoles ont l’obligation de disposer de locaux de formation réglementaire et de bateaux adéquats pour les essais pratiques. De plus, les moniteurs et les responsables pédagogiques de ce centre doivent être titulaires d’une autorisation d’exercer délivrée par la DDAM.

Le candidat souhaitant s’inscrire dans un bateau-école agréé peut se renseigner auprès du bureau des affaires maritimes de sa région. Une fois l’établissement ciblé, il devra fournir certains documents tels que :

un formulaire d’inscription dûment rempli,

une photo d’identité,

deux timbres fiscaux.

Dès lors, il pourra opter pour un centre d’examen à proximité de chez lui pour passer le code bateau.

Choisissez un centre près de chez soi pour passer le code

Pour passer le code bateau côtier ou fluvial, le choix du centre d’examen s’effectue le plus souvent par le biais d’un bateau-école. En s’inscrivant dans cet établissement, le dossier du candidat est directement transmis à l’administration maritime française. Il est ainsi enregistré dans un centre de composition reconnu et obtient par la même occasion la convocation l’autorisant à subir les épreuves théoriques.

L’aspirant à la navigation de plaisance ne peut également en aucun cas passer l’épreuve du code bateau en tant que candidat libre. En effet, les pouvoirs publics n’accordent pas cette possibilité, puisque la formation théorique est obligatoire.

Prenez certaines précautions

Selon les dispositions prévues par le ministère de la Mer, seuls les citoyens âgés d’au moins 16 ans sont autorisés à passer le permis bateau. Les personnes n’ayant pas atteint ce seuil minimum doivent ainsi s’abstenir de se présenter à l’examen du code bateau.

En cas de réussite à l’épreuve théorique, le candidat a l’obligation de valider son admission dans un délai de 18 mois. Au-delà de cet intervalle de temps, il devra repasser l’examen. En cas de vol d’un permis existant, la passation des épreuves théoriques et pratiques n’est cependant pas nécessaire. Il suffit de déclarer la perte sur le site officiel du service public, puis de se rapprocher du ministère de la Mer pour demander un duplicata.

Quelles sont les différentes étapes de l’examen du permis bateau ?

De façon générale, l’examen du permis bateau comporte une première partie théorique qui donne accès à une phase pratique. Cette dernière est supervisée par un examinateur qui évalue les connaissances et compétences techniques du postulant.

Épreuves théoriques

Le déroulement des épreuves théoriques varie en fonction de l’option pour laquelle le candidat s’est inscrit. S’il choisit de passer un permis option « côtier » ou « fluvial », la composition se présentera sous la forme d’une vidéo de 40 questions à choix multiples (QCM). Les réponses sont enregistrées par le biais d’un support numérique. Pour cet examen, le taux de bonnes réponses requis pour l’admission est de 87,5 %, ce qui correspond à un total d’erreurs de 5 questions.

Dans le cas d’un permis hauturier qui est une extension des options précédentes (côtier et fluvial), l’épreuve théorique offre la possibilité d’évaluer la capacité du candidat à :

lire une carte maritime,

calculer des marées selon des règles spécifiques,

utiliser des outils d’aide électronique pour la navigation ,

, préparer une navigation en fonction du cap, du vent et des courants,

connaître la météo et les bases de la sécurité en mer.

À l’issue du QCM) qui dure 1h30, le postulant doit obtenir une note générale de 10 sur 20 pour être déclaré admis. Aucune phase pratique n’est toutefois prévue pour cet examen.

Phase pratique

L’épreuve pratique permet de valider les compétences acquises par le candidat lors de la formation reçue dans un bateau-école. Se déroulant en 3h30 de navigation, cet examen est dirigé par un formateur agréé qui embarque avec un groupe restreint de postulants pour les tester individuellement.

Concrètement, l’examinateur évalue les connaissances du candidat sur les règles de sécurité et les manœuvres de sauvetage d’homme en mer. Il valide également la capacité de l’aspirant à accoster, appareiller, utiliser les systèmes de communication à bord, etc.

Que faire avec son permis bateau ?

L’obtention du permis bateau vous aide à naviguer en toute sécurité, que ce soit en mer ou en eaux intérieures. En fonction de l’option choisie lors de l’examen, la pièce délivrée par l’administration maritime peut toutefois comporter certaines autorisations ou restrictions.

Conduisez les bateaux de plaisance à moteur en mer

Grâce au permis bateau option « côtier », également appelé permis de plaisance maritime, il est possible de naviguer à bord d’un navire dont la puissance du moteur dépasse 6 chevaux. Le pilote peut profiter de son embarcation de jour comme de nuit, à condition de longer les côtes jusqu’à une distance de 11 kilomètres par rapport à un abri. Il doit en effet tenir compte de cette distance pour ne pas s’éloigner d’un lieu d’accostage sécurisé.

Pour naviguer en haute mer, sans condition de vitesse, il est cependant nécessaire de passer le permis hauturier qui représente une extension l’option « côtier ». Avec ce document officiel, il est possible de prendre les commandes de tous les modèles de scooter des mers, d’aéroglisseurs et de jet-skis dont la motorisation est supérieure à 50 chevaux. Le conducteur doit tout de même être âgé de plus de 16 ans pour ne pas subir les sanctions dues à une utilisation illégale de navires de plaisance.

Pilotez des embarcations en eaux intérieures

Le permis bateau option « fluvial », également appelé permis de plaisance eaux intérieures, sert à naviguer sur les rivières, les lacs et tous les canaux. L’embarcation peut être destinée aux loisirs, au sport ou à la location. Sa motorisation doit être supérieure à six chevaux et sa coque doit mesurer moins de 20 mètres.

Seuls les pilotes âgés de plus de 16 ans peuvent naviguer aisément en eaux intérieures. Le non-respect de cette condition est passible d’une amende de 1500 euros. Entre 14 et 16 ans, il est toutefois possible de piloter un bateau mesurant moins de 20 mètres de long. L’intéressé est tout de même tenu de conduire uniquement en journée et d’appartenir à une fédération sportive agréée ou à un organisme affilié à cette dernière pour être à la barre du bateau.

Le permis bateau est également nécessaire pour la navigation à bord d’une embarcation ayant plus de 20 mètres de long et équipée d’un moteur de plus de six chevaux. Le conducteur doit cependant être âgé de plus de 18 ans et souscrire l’option « grandes eaux intérieures ». Cette dernière l’épargne non seulement de la limitation de vitesse, mais également des restrictions liées à l’accostage.

Skippez un voilier

Bien que le permis bateau ne soit pas obligatoire pour la conduite de certains véhicules nautiques tels que les voiliers, il est fortement recommandé de l’obtenir. Lors d’une location par exemple, le loueur réclame le plus souvent au client un CV nautique ou tout autre document justifiant son expérience en mer.

En présentant un permis côtier ou fluvial, le demandeur prouve qu’il peut assurer la sécurité de son équipage tout en respectant les règles de balisage, de priorité et de lecture de carte marine. De plus, avec un document officiel, la conduite en mer et en eaux intérieures se déroule sans risques de sanctions à la suite d’un contrôle maritime.

Si la longueur et la taille du voilier importent peu lors d’une navigation, la puissance de son moteur peut nécessiter la détention d’un permis bateau. Cette pièce délivrée par le ministère de la Mer reste donc obligatoire dans le cas où la motorisation du voilier est supérieure à six chevaux.

Avec le permis bateau, il sera ensuite possible de voguer sur les différentes eaux. Avant tout, il faut bien se former pour l’obtenir.