Noël n’est pas la plus grande fête des chrétiens mais, parce qu’elle s’invite dans une période où le besoin de chaleur humaine se fait ressentir, parce qu’elle est surtout devenue la grande fête des enfants et l’occasion de se réunir autour d’un repas et d’échange de cadeaux, Noël est devenu une fête incontournable.

Noël Magique !

La nuit s’invite plus tôt dans la soirée, mais les rues et vitrines s’illuminent comme par magie.

Le froid nous engourdi, mais la chaleur d’un bon chocolat ou de marrons chauds nous revigore.

Noël est une période magique ! Aussi nous devons bien la préparer.

Bien établir votre planning de novembre pour préparer Noël

La première chose à faire est de bien réfléchir à votre organisation pour réussir votre fête de Noël.

Voici un petit pense bête pour ne rien oublier.

A faire de toute urgence

Décidez où votre petite famille réveillonnera cette année : votre planning sera peut-être légèrement différent si vous organisez le réveillon chez vous ou chez mamie et papy ? Fixez votre budget : n’oubliez rien cadeaux, repas, décoration, sapin, habillement, loisirs, … Planifiez les évènements à ne pas manquer : patinoire, marché de noël, photo avec le père noël, arbre de noël, … Listez et planifiez tous les dépenses à prévoir : calendriers de l’avent, fournitures pour les cadeaux faits mains, cadeaux, papier cadeau, scotch, bolduc, étiquettes, cartes de Noël à envoyer, sapin, décorations, vêtements de fête, coiffeur, boissons, aliments et condiments, … Etablissez la liste des cadeaux que vous allez offrir, préparez la vôtre par la même occasion on risque de vous la réclamer ! Demandez une liste aux personnes dont vous ne connaissez pas bien les goûts où que vous n’avez pas vu de longue date.

A faire avant le 1er décembre

Faites un tri avec les enfants dans leurs jouets, réservez ceux en bon état pour faire des dons. Achetez les fournitures manquantes pour vos cadeaux faits maison. Scrutez les catalogues et sites internet en vue des bonnes affaires. Fabriquez ou achetez vos calendriers de l’Avent. Faites rédiger les lettres au Père Noël de vos enfants et expédiez les avant le 1er décembre. Bonne nouvelle il est inutile de timbrer une lettre adressée au Père Noël ! Achetez les cartes de Noël et postez les avant le 1er décembre.

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 45 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.