Noël sera magique si vous le décidez, si toute la famille met du sien pour préparer cette belle période. Chacun participera aux préparatifs selon son âge, ses préférences et ses capacités. Les plus petits auront à coeur de confectionner des décors pour le sapin. Les ados pourront se charger de répertorier les marchés de Noël et les animations à ne pas manquer. Aux adultes reviendra la tâche de tout orchestrer pour ne rien oublier.

Vous avez décidé où votre petite famille réveillonnera cette année, les préparatifs seront légèrement différents que vous organisiez le réveillon chez vous, chez mamie et papy ou entre amis !

Noël à la maison

Noël à la maison va demander une bonne organisation pour toute la famille, mais quelle joie de se retrouver tous ensemble autour d’une belle tablée, de veiller jusqu’à minuit pour un échange de beaux cadeaux. Une maison décorée sera peut-être préparée dans les moindre détails pour que cette soirée reste inoubliable pour chacun.

Noël à la maison sera l’occasion de ne laisser seul aucun membre de la famille ou connaissance. Grand-père, oncle ou tante, … célibataire peut-être convié, tout comme la vieille dame seule du 3ème.

Noël chez Mamie et Papy

Mamie et Papy préfèrent organiser Noël chez eux. C’est leur grand plaisir chaque année, recevoir tous les enfants et petits-enfants chez eux. Prévoir un repas digne de cette grande fête. Voir les yeux de tous leurs petits briller devant les belles lumières du sapin et à l’ouverture des beaux cadeaux colorés.

Alors pour Noël chez Mamie et Papy il ne faudra pas oublier de préparer deux petits cadeaux, faits main de préférence !

Noël entre amis

Et parfois la famille habite trop loin ou on fait partie des personnes qui vivent seules, alors Noël peut-être l’occasion d’organiser une soirée entre amis ou connaissances. Alors ce soir là on « mettra les petits plats dans les grands », chacun pourra s’occuper de préparer son plat préféré.

Et pour les cadeaux la meilleure idée est d’organiser un tirage au sort, chaque personne sera ainsi chargée de trouver un seul cadeau pour un autre participant. Pensez à prévoir un budget maximum. A la fin de la remise des cadeaux un petit vote permettra de connaitre le cadeau le plus original !

Combien de jours avant le réveillon de Noël

