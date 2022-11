La Vraie histoire du Père Noël (partie 3)

Le Père Noël et ses rennes

Aux États-Unis, le Père Noël est souvent représenté s’envolant de chez lui à la veille de Noël pour livrer des jouets aux enfants. Il conduit son traîneau magique, où ses rennes sont attelés. Les rennes du Père Noël sont :

Tornade (Dasher) : le plus rapide (mâle),

Danseur (Dancer) : la plus gracieuse (femelle),

Furie (Prancer) : le plus puissant (mâle),

Fringant (Vixen) : belle et puissante (femelle),

Comète (Comet) : il apporte le bonheur aux enfants (mâle),

Cupidon (Cupid) : elle amène l’amour aux enfants (femelle),

Tonnerre (Donner) : le plus fort (mâle),

Éclair (Blitzen) : elle apporte la lumière (femelle).

Rudolphe le 9ème renne

Rudolphe (Rudolph) : le neuvième renne, le renne le plus célèbre de tous est né il y a plus de 100 ans après ses huit compagnons. Petit renne au nez rouge il est la création de Robert L. May, un rédacteur au grand magasin Montgomery Ward. En 1939, May a écrit un poème sur le thème de Noël pour aider à attirer les clients dans son magasin au moment de Noël. Il a raconté l’histoire de Rudolphe, un jeune renne qui a été taquiné par les autres à cause de son grand nez rouge brillant. Mais, lorsque la veille de Noël est devenue brumeuse et que le Père Noël s’est inquiété de ne pas pouvoir livrer de cadeaux cette nuit-là, Rudolphe a sauvé Noël en conduisant le traîneau à la lumière de son nez rouge.

La tournée du Père Noël

Le Père Noël entre dans chaque maison par la cheminée, c’est pourquoi les bas de Noël vides – autrefois des chaussettes vides – sont suspendus près de la cheminée avec soin, dans l’espoir que « Saint-Nicolas » serait bientôt là. Clement Clarke Moore l’a décrit dans son célèbre poème. Les bas peuvent être remplis de cannes en bonbon et d’autres friandises ou de petits jouets.

L’attente du Père Noël

Le Père Noël habite le pôle Nord avec son épouse, Madame Claus, et les enfants lui écrivent des lettres. Ils peuvent également suivre les progrès du Père Noël à travers le monde la veille de Noël. Les enfants laissent souvent des biscuits et du lait pour le Père Noël et des carottes pour ses rennes la veille de Noël. Le Père Noël tient la liste des enfants sages pour déterminer qui mérite des cadeaux le matin de Noël, et les parents invoquent souvent ces listes pour s’assurer que leurs enfants se comportent bien. Les listes sont immortalisées dans la chanson de Noël de 1934 « Santa Claus is coming to Town »:

Le Père Noël dans le monde

Le Père Noël américain du XVIIIe siècle n’était pas le seul donateur inspiré de Saint-Nicolas à faire une apparition à Noël. Il existe des personnages et des traditions de Noël similaires dans le monde entier.

En Suisse et en Allemagne : on croyait que Christkind ou Kris Kringle livraient des cadeaux à des enfants. Christkind, « enfant Jésus », est une figure angélique souvent accompagnée de Saint-Nicolas lors de ses missions.

En Scandinavie : on pensait qu’un elfe joyeux, nommé Jultomten, livrait des cadeaux dans un traîneau tiré par des chèvres.

La légende anglaise : explique que le Père Noël visite chaque maison la veille de Noël pour remplir les chaussettes des enfants avec des friandises.

En Italie : on raconte l’histoire d’une femme, appelée La Befana, une gentille sorcière qui chevauche un manche à balai dans les cheminées des maisons italiennes pour livrer des jouets dans les bas des enfants chanceux.

Et en France : le Père Noël est chargé de remplir les chaussures des enfants.

à suivre …

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Il reste 24 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.