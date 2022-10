Le lait de poule est une boisson chaude que l’on prépare généralement à base de lait, d’œufs et de sucre. Cette boisson est une recette traditionnellement donnés aux enfants et aux malades, mais elle peut également se déguster à tout moment de la journée.

Le lait de poule au miel est une variante de cette boisson traditionnelle, qui a été créée au Moyen Âge. À cette époque, les apiculteurs étaient souvent confrontés à des surplus de miel et ils ont donc eu l’idée d’ajouter ce surplus à leur lait de poule. Le miel a non seulement donné un goût délicieux à cette boisson, mais il a également permis de la conserver plus longtemps.

Le lait de poule au miel est donc une boisson ancienne, mais qui n’a jamais perdu de sa popularité.

Ingrédients pour 4 personnes

1 litre de lait

6 œufs

100 g de miel

1 cuillère à café de vanille en poudre

Etapes de préparation

Dans une casserole, chauffer le lait jusqu’à ce qu’il soit tiède.

Séparer les jaunes des blancs d’oeufs.

Ajouter les jaunes d’œufs, le miel et la vanille en poudre au lait tiède et mélanger.

Monter les blancs en neige et les ajouter délicatement à la préparation.

Servir chaud.

Vins conseillés

Le lait de poule au miel se marie très bien avec un vin blanc moelleux ou un vin rosé doux.

Variantes possibles

Il existe de nombreuses variantes de lait de poule au miel, qui peuvent être préparées avec du lait de chèvre, du lait d’amande ou même du lait de coco. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’aromates à votre lait de poule, comme de la cannelle, du gingembre ou du poivre.

Les petits conseils du chef

Si vous utilisez du miel brut, n’oubliez pas de le filtrer avant de l’ajouter à votre préparation. Vous pouvez également ajouter un peu de rhum ou de cognac à votre lait de poule au miel, pour lui donner un goût encore plus savoureux.