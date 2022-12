Le plus beau cadeau de Noël

Le Père Noël est très inquiet et cela l’empêche de dormir et le met en colère, et il a même cessé de chanter de joyeux chants de Noël pendant qu’il travaille dans son atelier. La Mère Noël n’aimait pas le voir si triste, elle essaye donc de découvrir ce qui ne va pas.

« Je suis tellement en colère… Les enfants n’aiment plus mes cadeaux ! » lui dit le Père Noël.

Mère Noël ne comprend pas : « Mais ils les aimaient avant ! »

« Désormais, ils ne font que réclamer des jeux vidéo, des tablettes et des téléphones portables. Ils ont perdu l’illusion des cadeaux habituels ! Des jeux de société pour s’amuser avec leurs frères et sœurs, des peluches à câliner, des blocs de construction pour construire des villes imaginaires… Des jouets pleins d’émotion et pleins d’imagination ! » continua le Père Noël.

« Comment est-ce possible! Nous devons faire quelque chose maintenant ! Ou sinon… les enfants pourraient perdre l’esprit de Noël ! » Mère Noël répond avec inquiétude. « J’ai une idée ! Demandons de l’aide à tous les elfes. Nous trouverons certainement la solution avec eux.

Rapidement, le Père Noël lace ses énormes bottes noires, attrape sa veste rouge et se dirige vers l’usine de jouets. Là, les lutins préparent tout ce dont ils ont besoin pour travailler : papier cadeau, rubans de couleur, nœuds …

Il ne faut pas longtemps au Père Noël pour les rassembler tous et leur expliquer ce qui arrive aux cadeaux de tous les enfants du monde. Sur les visages des elfes, on peut voir la terreur face à ce qui se passe. L’esprit de Noël est en jeu !

« Nous devons trouver un moyen pour que les cadeaux excitent à nouveau les enfants . De quels ingrédients un cadeau de Noël a-t-il besoin pour que les petits l’aiment ? »

Les elfes restèrent un moment à réfléchir… Et, soudain des petites voix se firent entendre disant :

« Ils ont besoin d’une grosse dose d’Enfance ! »

« On ne peut pas non plus oublier de mettre une bonne poignée de Joie dessus !e

« Et de Bravoure ! »

« Et, bien sûr, les cadeaux doivent être chargés d’Illusion , beaucoup d’illusion ! »

« Nous avons aussi besoin de litres et de litres de Fun. Les cadeaux que nous offrons aux enfants doivent être très amusants. »

« Et l’ Amour est aussi un ingrédient essentiel. Les cadeaux doivent avoir une grande part d’amour… L’amour pour les frères et sœurs, l’amour pour les parents, l’amour pour les amis… L’amour ! »

Le Père Noël était excité par tant de réponses de ses amis les elfes. Avant, il était tellement inquiet qu’il ne se rendait pas compte qu’en parlant tous ensemble, de nombreuses solutions émergeraient. Quel bon travail d’équipe !

« Très bien ! Bon travail ! Voici à quoi ça ressemble alors, notre recette :

Recette magique pour faire des cadeaux pour enfants. »

Le Père Noël n’en croit pas ses yeux ! Les initiales de chacun des ingrédients magiques du cadeau forment le mot le plus important : NOËL.

Heureux de cette merveilleuse coïncidence, les elfes se mettent rapidement en route. Ils allument la machine à fabriquer des cadeaux, y versent tous les ingrédients magiques dont ils ont parlé au Père Noël et…

Savez-vous quel merveilleux cadeau est sorti ? Le plus beau cadeau de Noël qu’un enfant puisse recevoir :

Un gros câlin !

Dernière ligne droite !

Nous sommes dans la dernière semaine de l’Avent. J’espère de tout cœur que, malgré les problèmes que nous subissons (crise climatique, aggravation des fractures sociales, pandémie qui persiste), vous pourrez organiser, en famille ou entre amis, un week-end ou au moins un repas pour faire la fête et passer un moment de joie.

Combien de jours avant le réveillon de Noël ?

Il reste 8 jours avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.