Il parait qu’il ne reste que 30 jours avant Noël et que cela procure de plus en plus de stress au fur à mesure que nous nous rapprochons de la soirée de Noël !

Alors déstressez, détendez-vous ! Profitez à fond de ce mois de décembre pour profiter des vôtres, pour passez des soirée et week-end cocooning.

Comment compter les jours jusqu’à Noël ?

On peut compter les jours jusqu’à Noël de différentes façons.

Le plus simple est d’utiliser le calculateur d’un site de compte à rebours de Noël, il en existe de nombreux sur internet. Mais vous pouvez utiliser un calculateur de durée, il en existe également plusieurs sur le web. Enfin vous avez la possibilité de faire le calcul vous-même :

Si Noël est dans le mois en cours, autrement dit si le mois de décembre est déjà commencé, vous pouvez trouver combien de jours il reste en faisant la soustraction. Vous n’avez qu’à soustraire le jour actuel au nombre 25, puisque Noël est le 25 décembre : jours avant Noël = 25 – jour actuel .

. Si le mois en cours n’est pas décembre, vous devrez rajouter les jours restants du mois en cours et de chaque mois jusqu’en décembre, puis ajouter 24 à cela, car il y a 24 jours en décembre avant Noël : jours avant Noël = jours restants dans le mois en cours + éventuellement jours des mois suivants +24

Compte à rebours de Noël

25 novembre 30 jours

26 novembre 29 jours

27 novembre 28 jours

28 novembre 27 jours

29 novembre 26 jours

30 novembre 25 jours

1er décembre 24 jours

2 décembre 23 jours

3 décembre 22 jours

4 décembre 21 jours

5 décembre 20 jours

6 décembre 19 jours

7 décembre 18 jours

8 décembre 17 jours

9 décembre 16 jours

10 décembre 15 jours

11 décembre 14 jours

12 décembre 13 jours

13 décembre 12 jours

14 décembre 11 jours

15 décembre 10 jours

16 décembre 9 jours

17 décembre 8 jours

18 décembre 7 jours

19 décembre 6 jours

20 décembre 5 jours

21 décembre 4 jours

22 décembre 3 jours

23 décembre 2 jours

24 décembre 1 jour

A quoi cela sert-il de compter les jours avant Noël ?

C’est un moyen amusant de compter les jours.

de compter les jours. A savoir combien de temps il reste pour préparer les cadeaux que l’on veut offrir.

il reste pour préparer les que l’on veut offrir. Nous aider à se préparer pour l’hiver .

pour . A apprendre à patienter en s’occupant et à comprendre que tout n’est pas acquit immédiatement.

et à comprendre que tout n’est pas acquit immédiatement. A se préparer pour le soir de Noël .

pour le . A faire patienter ceux qui trépignent d’impatience, les enfants, mais pas que !

Combien de jours avant le réveillon de Noël

Au moment où je vous écris il reste 30 jours, 5 heures et 12 minutes et 30 secondes avant le soir de Noël, avant de se réunir avec tous les siens autour d’une belle table, avant d’échanger les cadeaux soigneusement choisis.