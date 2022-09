Un incendie massif s’est déclaré vendredi 16 septembre dans un gratte-ciel de la ville de Changsha (centre de la chine).

Pour une raison inconnue un départ de feu à rapidement embrasé la façade de l’immeuble d’une entreprise de télécommunication en Chine.

Les flammes d’une rare intensité ont rapidement gagné la façade sur toute la hauteur de l’immeuble donnant lieu à des partages important sur les réseaux sociaux montrant le feu progresser.

L’incendie du gratte-ciel (Skyscraper) démarre lentement

Puis cela c’est l’embrasement avec l’incendie qui semble grimper le long de la façade du gratte-ciel.

Avant de devenir un incendie dévastateur et que l’immeuble de l’entreprise de télécommunication, China Telecom, ne soit ravagé par les flammes.

Puis l’incendie de l’immeuble est contenu et éteint assez rapidement.

Changsha massive fire update.

The fire has been put off. Fireman said it started at the coating layer of the building. Luckily no one was hurted since they were evacuated at the early stage of fire. pic.twitter.com/2EhAG0WH5z

