Avec la victoire de la Croatie contre l’Autriche (3-1), les Bleus ont la chance sans avoir choisi leur destinée de se maintenir en première division de la Ligue des Nations.

Mais le match contre le Danemark perdu 2-0 par la France inquiète à juste titre malgré l’absence de certains joueurs. Et la réussite n’était même pas présente du côté Français. Avec la coupe du monde dans 2 mois il reste encore beaucoup de chemins à parcourir pour l’équipe de France si elle vaut faire rêver eux qui ne vont pas boycotter cette coupe du monde de Football 2022.

La composition et les buts

DANEMARK 2 – 0 FRANCE

⚽Dolberg (33′)

⚽ Skov Olsen (39′)

France : Areola, Upamecano, Saliba, Badiashile, Pavard, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, Griezmann (cap.), Giroud, Mbappé.

Danemark : Schmeichel (cap.), Maehle, Christensen, Andersen, Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Delaney, Damsgaard, Dolberg, Skov Olsen.

Les statistiques de l’EdF

Les statistiques du match ne sont pas si mauvaises mais c’est bien la réussite et la finition qui n’est pas présente dans ce match Danemark – France, dernier match des bleus avant la coupe du monde au Qatar.

De quoi réellement inquiéter et comme nous sommes 67 millions de sélectionneurs en France de demander à Didier Deschamps de trouver une solution, il lui reste 2 mois pour inverser la vapeur et même mettre la vapeur.

Le déroulé du match Danemark France

Le Danemark s’impose face à la France (2-0) et ferme la triste participation de la France à la Ligue des nations même si celle-ci était déjà éliminée.

90+1′. Le Danemark ne lâche rien mais la frappe d’Højlund passe à côté.

90+1′. Le Danemark effectue un dernier changement avec le remplacement de Kristensen par Bah.

90′. Annonce d’un temps additionnel de 2minutes !

89′. Peter Schmeichel est évidemment élu homme du match

85′. Encore une occasion pour le Danemark

Tir d’un corner par Eriksen que dévie avec qualité Højlund au second poteau, mais la reprise Braithwaite (qui fait une belle entrée) est ratée.

84′. Braithwaite se prend un contre

Truffert fait le boulot mais le contre part en corner. Attention.

82′. Un jeu plus distendu

Du milieu de terrain principalement et de la passe à 11.

81′. La France effectue un changement

Randal Kolo Muani remplace alors Antoine Griezmann.

80′. Carton jaune 🟨 pour Højlund

Upamecano vient en effet de se prendre une semelle du Danois.

76′-80′. L’inspiration offensive est absente

Les bleus sont dans un trou d’air, encore, alors que le chrono lui tourne.

76′. L’ouverture de Fofana est … suspense… raté !

71′. Double 🔄 🔄 changement pour le Danemark

Skov Olsen est remplacé par Braithwaite. Delaney sort elle laisse sa place à Simon Kjaer.

71′. Schmeichel encore et toujours ! 4/4

Griezmann fait une frappe sans force et avec un Schmeichel qui veille au grain cela ne donne rien.

70′. Schmeichel remporte son duel contre Mbappé 3/4

Truffert passe à Tchouaméni, qui trouve Nkunku qui lui transmet pour Mbappé.

L’attaquant frappe du point de pénalty relativement fort, mais manque de réussite ou de chance Schmeichel bloque le tir, de la qualité pour le gardien ce soir.

68′. Schmeichel ne laisse aucune chance à Mbappé 2/4

Mbappé réceptionne une belle passe en retrait et frappe, mais le gardien réagit vite et la frappe du numéro 10 ne donnera rien.

67′. Mbappé rate une occasion 1/4

Griezmann passe à Mbappé qui tente sa chance face à Schmeichel mais cela ne passe pas ! Et c’est le début de Schmeichel l’invincible 4 fois de suite en 5 minutes.

65′. Double changement 🔄 🔄 côté Français

Olivier Giroud laisse sa place à Nkunku. Et entrée pour sa première sélection en Edf du jeune Adrien Truffert qui remplace Mendy.

63′. La tête de Badiashile non…

Griezmann au corner trouve Badiashile qui d’une tête manque le cadre. Décidément…

59′. Double changement 🔄 🔄 pour le Danemark

Damsgaard et Dolberg au revoir, bonjour : Lindstrøm et Højlund.

58′. Skov Olsen enfin une petite erreur

Skov Olsen part comme une balle sur une passe en profondeur mais le ballon est poussé bien trop loin.

57′. Une offensive Danoise

Skov Olsen et Kristensen joue le duo de choc et Kristensen décale Dolberg mais la passe est totalement out.

53′. Kylian Mbappé dans les airs.

Après la faute Mbappé tente une frappe en force mais elle s’envole, encore une occasion dans les chous.

54′. Carton jaune 🟨 pour Thomas Delaney

Thomas Delaney fait faute sur Mbappé. Peut-être une chance de faire un truc ?

52′. Schmeichel à la parade

Griezmann frappe fort dans un angle accessible, on y croit mais Schmeichel à de la détente après 45 min de et une mi-temps il détourne en corner.

51′. Faute d’Andersen

Giroud subit une faute d’Andersen ce qui donne une chance de Coup franc intéressant pour les bleus à seulement 25 mètres du but.

50′. Les public danois est en forme !

Et sa chambre à chaque échange Danois, et pour cause à 2-0 contre la France championne du monde, il faut bien plaisanter un petit peu.

47′. Clauss déborde

Le Marseillais fait une bonne entame de match et déborde sur la droite mais hop sa part en corner.

46′. Double changement 🔄 🔄 pour les Bleus

Fofana et Clauss font leur entrée à la place de Camavinga et Saliba qui sortent !

Danemark – France seconde mi -temps

Pendant la pause Didier Deschamps s’exprime

« On a fait 30 minutes intéressantes. On se fait prendre 3-4 fois de la même façon sur corner. Sur leur première occasion, ils marquent »

Pause à Copenhague. La France est menée très logiquement au score 2-0 par le Danermak qui déroule.

45′. La France traverse le milieu de terrain

Enfin la France découvre en fin de mi-temps la pelouse côté Danois.

44′. Attention danger

C’est le cas depuis le début du match mais c’est encore plus le cas maintenant après l’entame psychologique du 2-0 chaque coup de pied arrêté est un risque de plus d’en prendre un autre.

43′. Les Danois accentue la pression

Et sa marche la France est pire que dans un fût de bière !

39′. Second BUT⚽ pour le DANEMARK cette fois par Skov Olsen

Le corner d’Eriksen trouve preneur. Eriksen tir avec qualité son corner. Delaney met le ballon en arrière sur Skov Olsen juste à l’entrée de la surface. Areola ne peut rien faire avec une repris de volée parfait du Danois. 2-0

38′. Les Bleus sombrent

Eriksen encore et toujours envoi sur Skov Olsen qui est, oui tout seul. Heureusement le Danois manque sa frappe.

Mais en embuscade Maehle tente le tir, Aerola dévie en corner, ouf !

38′. Delaney au premier poteau

Areola suit bien la trajectoire, c’est bon pour cette fois.

37′. Le Danemark encore à l’attaque

Skov Olsen comme souvent est servi par Eriksen sur le côté droit. Badiashile ne peut rien faire de mieux que de dévier en corner.

33′. BUT ⚽ pour le DANEMARK par Dolberg

Eriksen en forme trouve, d’une transversale grandiose, Daamsgaard côté gauche. Celui-ci fait le boulot et fait un centre de qualité sur Dolberg qui ne rate pas l’occasion de tromper Aerola d’un bout de pied parfait. But 1-0

31′. Griezmann et Giroud ne sont pas au rendez-vous

Griezmann est plutôt bien placé, mais il manque un rien à Giroud pour récupérer la passe du joueur de l’Atletico. Ce n’est pas leur soir.

29′. Les Bleus perdent trop de ballons.

Le Danemark tient bon le Drakkar pardon le ballon, mieux que les Français.

28′. Les Bleus de plus en plus en retrait inquiétant

Didier Deschamps doit être inquiet, comme nous, sur le banc il voit les bleus qui commencent à être à la traine.

25′. Delaney tout seul une nouvelle fois

Avec le corner d’Eriksen, Delaney à encore le champ libre il faut réagir. Heureusement il est contré et sa tête ne donnera rien, pour le moment…

25′. Saliba un tacle parfait

Maehle est taclé parfaitement par Saliba qui au départ manque totalement sa relance, bonne réactivité !

23′. Les Danois à l’attaque encore et encore

Eriksen pour Delaney qui est seul. Il tire, Aerola heureusement, en deux temps tout de même, bloque la tête du joueur.

23′. Et de trois corner pour le Danemark

Il y a des balles qui se perdent !

21′. Areola à la parade

L’occasion était belle pour le Danermak avec Eriksen sur Skov Olsen qui prodigue un tir énorme qui oblige Areola à réagir et sortir une parade magnifique.

19′. La défense danoise a eu chaud

Schmeichel n’est pas en joie et va trembler encore quelques minutes après cette erreur de Maehle à deux doigts de marquer contre son camp avec un long ballon dans la surface. Dommage cela aurait fait notre affaire !

18′. Camavinga à l’action

Camavinga est en forme il enroule une bonne frappe du gauche, heureusement la défense réagit car Schmeichel était battu à coup sûr.

17′. Camavinga c’est au-dessus

Il tente et c’est bien mais la frappe s’envole au-dessus des filets !

15′. Une occasion pour Griezmann

Mbappé après un joli jeu avec Mendy, transmets en retrait à Griezmann. Le capitaine frappe et Schmeichel doit sortir une parade pour sauver son but.

12′. Badiashile à la défense.

Seulement 10′ de jeu est Skov Olsen est en forme il joue bien ce soir mais Badiashile pousse en corner.

9′. Griezmann avec Pavaaaaard !!!! (ok faut arrêter c’était il y a 4 ans)

Sur le côté droit, il y a de l’idée en première intention mais dommage c’est bon pour le corner.

8′. La frappe de Mbappé n’ira pas

Griezmann centre après le corner, Mbappé récupère la balle et une parade pour Schmeichel une !20h53

8′. Premier corner côté Français

Mendy et Mbappé dans un joli une deux, s’en suit un beau centre mais Kristensen contre le ballon part en corner. Il faut saisir l’occasion maintenant !

6′. Les Bleus dans une bonne série

Cela démarre pas mal après 5 min de possession, Mbappé est contrée, le ballon part à gauche, Mendy est présent mais Kristensen veille et est bien plus rapide.

4′. Possession pour les Bleus

Pour le moment les bleus possèdent bien le ballon mais cela ne suffit pas Upamecano ne trouve pas Pavard et sa part hors du terrain, Touche !

2′. Premier corner raté

Heureusement il passe devant le but d’Areola. Aller on avance rien à voir !

1′. Premier corner en faveur du Danemark.

0′ C’est le coup d’envoi au Parken Stadium !

Le coup d’envoi est donné par Olivier Giroud.

Le match Danemark France se solde donc par une défaite de l’équipe de France dans cette ligue des nations.

Dans ce match qui n’était pas au stade de France mais au Parken Stadium de Copenhague nous attendions mieux même d’un match en extérieur au Danemark. La France n’était pas dans son match.

Seule joie de la soirée la victoire de la Croatie qui permet à la France de se maintenir en première division de la Ligue des Nations. Ce match contre le Danemark était un dernier match-test avant la coupe du monde. Et après le match France Autriche nous espérions mieux et surtout voir un joli Foot.

Difficile de dire si l’absence d’Hugo Lloris à un poids du même que celle de Paul Pogba, mais celle de Karim Benzema était pour le moins flagrante. Du côté du Danemark Skov Olsen était lui bien présent et ne doit pas regretter son match Danemark France.

Maintenant Didier Deschamps doit revoir son dispositif et prendre des décisions avant la coupe du monde au Qatar, il reste deux mois pour inverser la tendance visible depuis quelques matchs malgré la victoire contre l’Autriche.

Ce soir la paire Eriksen Skov olsen était en feu pour le Danemark et Maehle et Hojbjerg était l’autre paire avec le soutien de Delaney décisif. Ils ont tous permis une belle journée et un beau match de Ligue des nations. Kasper schmeichel était lui imbattable alors qui a été plus sollicité d’après les stats qu’Areola.

La France trop en retrait et souvent sous pression surtout après les 2 buts devra après cette défaite se ressaisir avant la Coupe du monde de Football 2022.