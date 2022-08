Le tirage au sort de la Ligue des Champions s’est déroulé ce jeudi 25 août 2022 en Turquie à Istanbul.

Parmi les meilleurs tirages, on retrouve le PSG qui affrontera Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa dans le Groupe H.

En revanche, l’OM affrontera dans le Groupe D les équipes de Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal.

Un tirage au sort de la Ligue des Champions 2022 / 2023 plutôt clément pour les clubs Français.

Tirage des groupes

Groupe A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

Groupe B: Porto, Atlético, Leverkusen, Club Brugge

Groupe C: Bayern, Barcelone, Inter, Viktoria Plzeň

Groupe D: Francfort, Tottenham, Sporting CP, Marseille

Groupe E: AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dinamo

Groupe F: Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic

Groupe G: Man City, Séville, Dortmund, Copenhague

Groupe H: Paris, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Le tirage au sort de la Ligue des Champions Chapeau 1

Chapeau 1 : Real Madrid (tenant du titre donc), Eintracht Francfort (vainqueur Ligue Europa), Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax, AC Milan.

Tirage du Chapeau 1:

Groupe A: Ajax Amsterdam

Groupe B: FC Porto

Groupe C: Bayern Munich

Groupe D: Eintracht Francfort

Groupe E: AC Milan

Groupe F: Real Madrid

Groupe G: Manchester City

Groupe H: PSG

Rappelons que l’OM sera obligatoirement dans un de ces 4 A,B,C ou D ce qui laisse une chance sur quatre de tomber sur le Bayern Munich.

Chapeau 2 débuts des surprises (ou pas)

Chapeau 2: Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville CF, RB Leipzig, Tottenham.

Tirage du Chapeau 2:

Groupe A: Ajax Amsterdam, Liverpool

Groupe B: FC Porto, Atlético de Madrid

Groupe C: Bayern Munich, FC Barcelone

Groupe D: Eintracht Francfort, Tottenham

Groupe E: AC Milan, Chelsea

Groupe F: Real Madrid, RB Leipzig

Groupe G: Manchester City, Séville,

Groupe H: PSG, Juventus,

Tirage du Chapeau 3 et le groupe de la mort apparaitra

Chapeau 3: Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, Inter, SSC Napoli, SL Benfica, Sporting CP, Bayer Leverkusen

Tirage du Chapeau 3 :

Groupe A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples

Groupe B: FC Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen

Groupe C: Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan

Groupe D: Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal

Groupe E: AC Milan, Chelsea, Salzbourg

Groupe F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk

Groupe G: Manchester City, Séville, Dortmund

Groupe H: PSG, Juventus, Benfica

Chapeau 4 le tour de l’OM et le soulagement pour les 2 clubs Français

Chapeau 4: Glasgow Rangers, Olympique de Marseille, Club Bruges, Celtic FC, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, FC Copenhague.

Tirage du Chapeau 4 :

Groupe A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Rangers Glasgow

Groupe B: FC Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges

Groupe C: Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen

Groupe D: Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, Olympique de Marseille

Groupe E: AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dinamo Zagreb

Groupe F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

Groupe G: Manchester City, Séville, Dortmund, FC Copenhague

Groupe H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa

Calendrier des groupes

Journée 1 : 6-7 septembre

Journée 2 : 13-14 septembre

Journée 3 : 4-5 octobre

Journée 4 : 11-12 octobre

Journée 5 : 25-26 octobre

Journée 6 : 1er-2 novembre

Tirages des 8es le 7 novembre

Un bon tirage pour le PSG et l’OM

La Ligue des Champions est l’événement sportif le plus important de l’année en Europe. Elle oppose les meilleures équipes de football du continent. C’est l’un des événements les plus suivis au monde, top 10 même, avec parfois plus de 400 millions de téléspectateurs.

La Ligue des Champions est une compétition très populaire en France.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a donné lieu à plusieurs scénarios, allant du meilleur au pire. Parmi les meilleurs scénarios, on peut citer le tirage au sort des équipes qui permettra aux fans de voir le meilleur du football européen. Parmi les scénarios moins bons, on peut citer un mauvais tirage pour une équipe qui tomberait dans un groupe de la mort.

Ce n’est heureusement pas le cas cette année et les tirages du PSG et l’OM sont plutôt bons et pas parmi les plus compliqués ce qui laisse une chance aux deux clubs d’aller loin dans la compétition.

La finale de l’UEFA Champions League 2022/23 aura lieu au stade olympique Atatürk, à Istanbul le 10 juin 2023.

Plus de 8 millions de téléspectateurs suivent la finale de la Ligue des Champions en France.

FAQ

Question : Quand a lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions ?

Réponse : Le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu le 25 août 2022.

Question: Qui participe au tirage au sort de la Ligue des Champions ?

Réponse : Les 32 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions participent au tirage au sort.

Question : Comment se déroule le tirage au sort de la Ligue des Champions ?

Réponse : Le tirage au sort de la Ligue des Champions se déroule en deux étapes. Tout d’abord, les 32 équipes sont réparties en 4 groupes de 8 équipes. Ensuite, les 8 équipes sont tirées au sort et forment un premier chapeau et ainsi de suite afin d’avoir 4 tirages qui donnent alors le tableau final.