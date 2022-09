Didier Deschamps vient de donner la liste des joueurs retenus pour les matchs de Ligue des Nations contre le Danemark et l’Autriche. Cela sera l’ultime préparation avant la Coupe du monde au Qatar.

Cela sera la première rencontre de l’équipe de Didier Deschamps cette année, mais également dernière avant la Coupe du monde de football 2022 qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

Les Bleus affronteront l’Autriche dans le cadre de la Ligue des Nations 2022-2023 le 22 septembre au Stade de France à Saint-Denis (20h45, en direct sur M6).

Puis les bleus se rendront à Copenhague pour affronter le Danemark le 25 septembre au stade Telia Parken (20h45, en direct sur TF1).

La liste des joueurs de l’équipe de France pour les matchs France-Autriche et Danemark-France de la ligue des nations

Didier Deschamps a dû sélectionner 23 joueurs pour les deux rencontres (3 gardiens de but, 9 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants).

Gardiens de but

Alphonse AREOLA – 27.02.93 – WEST HAM UNITED

Hugo LLORIS – 26.12.86 – TOTTENHAM HOTSPUR

Mike MAIGNAN – 03.07.95 – AC MILAN

Défenseurs

Benoît BADIASHILE – 26.03.01 – AS MONACO

Jonathan CLAUSS – 20.09.92 – OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Théo HERNANDEZ – 06.10.97 – AC MILAN

Jules KOUNDE – 12.11.98 – FC BARCELONE

Ferland MENDY – 08.06.95 – REAL MADRID CF

Benjamin PAVARD – 28.03.96 – FC BAYERN MUNICH

William SALIBA – 24.03.01 – ARSENAL FC

Dayot UPAMECANO – 27.10.98 – FC BAYERN MUNICH

Raphaël VARANE – 25.04.93 – MANCHESTER UNITED

Milieux de terrain

Eduardo CAMAVINGA – 10.11.02 – REAL MADRID CF

Youssouf FOFANA – 10.01.99 – AS MONACO

Mattéo GUENDOUZI – 14.04.99 – OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Adrien RABIOT – 03.04.95 – JUVENTUS

Aurélien TCHOUAMENI – 27.01.00 – REAL MADRID CF

Attaquants

Ousmane DEMBELE – 15.05.97 – FC BARCELONE

Olivier GIROUD – 30.09.86 – AC MILAN

Antoine GRIEZMANN – 21.03.91 – CLUB ATLETICO DE MADRID

Randal KOLO MUANI – 05.12.98 – EINTRACHT FRANCFORT

Kylian MBAPPE – 20.12.98 – PARIS SG

Christopher NKUNKU – 14.11.97 – RB LEIPZIG

Rappel du classement :

1. Danemark, 9 points (+3)

2. Croatie, 7 points (-1)

3. Autriche, 4 points (0)

4. France, 2 points (-2).

Rappel du calendrier des matchs :

Jeudi 22 septembre 2022 :

France-Autriche (20h45, Saint-Denis)

Croatie-Danemark (20h45)

Dimanche 25 septembre 2022 :

Danemark-France (20h45, Copenhague)

Autriche-Croatie (20h45)

Cela aura été certainement un véritable casse-tête pour Didier Deschamps, entre les blessures, les indisponibilités et les doutes donc sur Paul Pogba, Karim Benzema, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté ou encore Presnel Kimpembe.

Ousmane Dembélé qui évolue au FC Barcelone était quasiment certain d’avoir son billet pour Clairefontaine.

Il n’est pas blessé, en grande forme et il s’est imposé de façon exceptionnelle au Barça.

Olivier Giroud profite une nouvelle fois de l’absence de Karim Benzema pour une blessure et il est donc préférable de préserver le madrilène pour la coupe du monde et de lui préférer le joueur du Milan AC en grande forme.

Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga pour remplacer Paul Pogba et N’Golo Kanté. Un choix ultra logique et une bonne décision attendons de voir le résultat de la paire sur le terrain.

Adrien Rabiot qui sera aussi de la partie aura fort à faire au milieu.

Alexandre Lacazette aurait pu passer une tête mais cela ne sera pas pour cette fois dommage diront les supporters de l’OL.

FAQ

Question : Qui est sur la liste des joueurs de l’équipe de France pour la Ligue des nations ?

Réponse : La liste des joueurs de l’équipe de France pour la Ligue des nations 2022 est composée de 23 joueurs.

Question : Quels sont les joueurs de l’équipe de France pour la Ligue des nations ?

Réponse : Alphonse AREOLA, Hugo LLORIS, Mike MAIGNAN, Benoît BADIASHILE, Jonathan CLAUSS, Théo HERNANDEZ, Jules KOUNDE, Ferland MENDY, Benjamin PAVARD, William SALIBA, Dayot UPAMECANO, Raphaël VARANE, Eduardo CAMAVINGA, Youssouf FOFANA, Mattéo GUENDOUZI, Adrien RABIOT, Aurélien TCHOUAMENI, Ousmane DEMBELE, Olivier GIROUD, Antoine GRIEZMANN, Randal KOLO MUANI, Kylian MBAPPE, Christopher NKUNKU

Question : Qui est le sélectionneur de l’équipe de France pour la Ligue des nations ?

Réponse : Le sélectionneur de l’équipe de France pour la Ligue des nations est Didier Deschamps.

Question : Quand auront lieu les matchs de la Ligue des nations pour l’équipe de France de Football ?

Réponse : Les matchs de la Ligue des nations France-Autriche et Danemark-France auront respectivement le jeudi 22 septembre 2022 et le dimanche 25 septembre 2022.