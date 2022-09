En effet un responsable des pompiers de Paris a annoncé que le brasier était « presque sous contrôle » et qu’il y avait effectivement peu de danger qu’il se propage en début d’après-midi.

En fin de journée les éléments fournis par les pompiers indiquaient qu’ils avaient la maitrisé l’incendie sans être terminé et qu’il y avait bien aucune victime et que tout risque était écarté.

« s’abstenir de mouvements dans cette zone et de faciliter le passage des secours. »

Sur cet incendie, trente engins et cent pompiers ont été dépêchés.

Les pompiers demandent toujours d’éviter le secteur et de laisser le passage aux secours. Au plus fort de la journée il y avait sur place une centaine de pompiers mobilisés.

Les pompiers insistaient dès le départ pour indiquer qu’il n’y avait pas de victimes et que risque propagation était faible.

Yacine Ladjici, conseiller municipal de Chevilly-Larue, a publié sur Facebook que le feu était « très éloigné des habitations et se trouve dans une zone fermée. »

« Avec 1209 entreprises, 1200 salariés, 2,8 millions de tonnes de produits commercialisés et un chiffre d’affaires de 9,4 milliards »

Personne n’a été blessé , et il n’y avait pas de menace immédiate avec cet incendie qui c’était déclaré dans une section isolée du marché.

Ceci nous permet de rappeler que Rungis et son marché dont l’entrepôt de fruits (primeur) d’où est parti l’incendie du marché abrite le plus grand marché de gros de produits frais au monde .

Un spectaculaire incendie c’est donc déclaré ce matin dans le plus grand marché de France qui propose des produits du monde situé dans le Val-de-Marne à seulement sept kilomètres au sud de Paris.

En effet l’incendie qui c’est déclaré dans la matinée attisait la curiosité et la crainte, Il faut reconnaître que la colonne de fumée est assez haute et qu’elle est visible à des kilomètres, notamment depuis Paris.

Le feu de l’incendie de l’entrepôt de fruits et légumes était visible à des kilomètres de paris. Des photos et vidéos de l’incendie de l’entrepôt étaient visibles rapidement sur les réseaux sociaux .

Un spectaculaire incendie dans un entrepôt de Rungis fait rage où les pompiers demandaient de limiter les déplacements dans le secteur et laisser le passage aux équipes de secours et d’intervention des sapeurs-pompiers de paris.

#Intervention en cours de @PompiersParis au Marché de #Rungis : un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de fruits et légumes vers 12h20. Risque de propagation écarté mais intervention toujours en cours. 130 pompiers sont mobilisés. Evitez le secteur.

7 000 m2 sont concernés par cet énorme feu et les pompiers affirment dès le départ que la situation est « favorable » ! avec un « risque de propagation écarté » selon le préfet du Val de Marne.

#Incendie | Un violent feu d’entrepôt s’est déclaré sur le secteur de Chevilly-Larue (94). Les @PompiersParis sont sur place. Un panache visible depuis le centre de #Paris . Évitez vos déplacements dans ce secteur et facilitez le passage des secours. pic.twitter.com/5VIm52nNoE

Les pompiers de Paris étaient sur place en grand nombre (130) rapidement, le compte des Pompiers de France, a tweeté une vidéo montrant une épaisse colonne de fumée visible depuis la capitale, à seulement quelques kilomètres, inquiétant parfois les internautes et faisant le buzz sur les réseaux sociaux toute la journée.

