Réalisé par Guillaume Canet le nouvel Astériex & Obélix se nomme Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu.

C’est le cinquième film de la saga (en prises de vues réelles), mais c’est le premier film adapté des personnages de BD de René Goscinny et Albert Uderzo qui sera basé sur un scénario original donc sans relation avec une BD existante.

Les premières images d’une des rares superproductions françaises viennent d’être partagées sur les réseaux sociaux par le footballeur Zlatan Ibrahimovic qui est présent au casting avec une pléiade de célébrités. Le film lui sortira au cinéma le 1 février 2023.

La Bande-annonce d’Astérix et Obélix : L’empire du milieu

Le Synopsis du film

Nous sommes en 50 avant J.-C. Un prince criminel et félon nommé « Deng Tsin Quin » a orchestré un coup d’État qui a entraîné l’emprisonnement de l’impératrice de Chine.

La princesse « Fu-Yi », fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule avec l’aide de « Graindemais », un marchand phénicien, et de son dévoué guerrier « Tat Han » afin de demander l’aide des deux vaillants guerriers Gaulois : « Astérix et Obélix », dotés de pouvoirs surhumains grâce à la potion magique du druide Panoramix.

Nos deux meilleurs amis gaulois sont décidés à aider la princesse à libérer sa nation et à sauver sa mère.

Et les voilà partis pour un voyage fantastique en Chine, mais « César » et sa formidable armée, toujours à la recherche de nouvelles terres à conquérir, ont également jeté leur dévolu sur l’Empire du Milieu. César rêve d’un devenir le nouvel empereur.

L’affiche du film

Un Casting impressionnant

Guillaume Canet (Astérix) et réalisateur, Gérard Darmon (Le Narrateur), Gilles Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Marion Cotillard (Cléopâtre), Julie Chen (Princesse Fu Yi), José Garcia (Biopix), Manu Payet (Ri Qi Qi), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Bun-Hay Mean (Deng Tsin Qin), Linh-Dan Pham (L’impératrice), Leanna Chea (Tat Han), Angèle (Falbala), Jérôme Commandeur (Abraracourcix Le Chef), Audrey Lamy (Bonemine), Franck Gastambide (Barbe Rouge), Vincent Desagnat (Perfidus), Orelsan (Titanix), Bigflo (Abdelmalix), Oli (Toufix), Carlito (Cubitus), Mcfly (Radius), Tran Vu Tran (Prince Du Deng), Zlatan Ibrahimović (Antivirus), Pierre Richard (Panoramix), Philippe Katerine (Assurancetourix Le Barde), Laura Felpin (Carioca), Issa Doumbia (Baba), Thomas VDB (Sinus), Marc Fraize (Plexus), Yann Papin (Abribus), M (Remix), Chicandier (Ordralfabetix).

Les infos importantes

Date de sortie : 1 février 2023

Réalisateur : Guillaume Canet

Adaptation : Astérix et Obélix la BD de Goscinny et Uderzo

Musique : -M-

Scénario : Guillaume Canet, Philippe Mechelen, Julien Hervé

Budget : Inconnu

Distribution : Pathé Films :

Zlatan Ibrahimovic Le footballeur suédois sera le soldat romain Antivirus

Comme vous l’avez découvert en préambule dans la bande-annonce le footballeur Zlatan Ibrahimovic est présent dans le film.

En effet Guillaume Canet cherchait un personnage plutôt arrogant. Avec Zlatan aucun souci non ?

Et la bande-annonce montre qu’il prend son rôle (sa réalité) très à cœur tout en prestance et arrogance.

Dans le film vous découvrirez aussi josé Garcia (Biopix), Ramzy Bedia (Epidemaïs), Jérôme Commandeur (Abraracourcix).

Mais également l’excentrique Philippe Katerine (Assurancetourix) et plus étonnement la chanteuse Angèle en Fabala.

Ou encore Bigflo & Oli (Adbelmalix et Toufix) ainsi que les célèbres youtubeurs Carlito et McFly (Radius et Cubitus.

Mais vous aurez le plaisir de découvrir dans un rôle décalé Vincent Cassel en César :

Ou la sublime Marion Cotillard qui semble un brun moqueuse dans la bande-annonce sous les traits de Cléopâtre :

Et puis n’oublions pas Jonathan Cohen en Graindemaïs qui aura apparemment du mal à jouer de son charme !

Mais notre plus grande joie sera encore de retrouver à l’écran le fabuleux Pierre Richard dans ce film de Guillaume Canet.

Bien entendu le duo Canet Gille Lellouche pour ce nouveau film autour des personnes d’Astérix et Obélix.

Dans ce film Obélix et Astérix les jeux de mots pour les noms des personnages sont toujours aussi drôles avec :

Ri Qi Qi, Deng Tsin Qin, Sinux, Plexus ou encore Radis et Cubitus ou le classique Antivirus pour Zlatan dans Astérix !