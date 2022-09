Le 08 septembre 2022, la reine Élisabeth II du Royaume-Uni est morte à l’âge de 96 ans. C’est le prince Charles, son fils aîné, qui lui succèdera sur le trône. La reine était la souveraine du Royaume-Uni depuis plus de 70 ans, la plus longue période de règne dans l’histoire du pays. Elle était aussi la doyenne des monarques européens.

La reine Élisabeth II est morte « paisiblement » dans son château de Balmoral, jeudi, a annoncé le palais de Buckingham.

Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine d’Angleterre s’étaient dits « préoccupés » par l’état de santé de la souveraine de 96 ans et ses enfants dont Charles (nouveau roi) et ses petits-fils William et Harry étaient arrivés très rapidement pour se rendre à son chevet. Les médias du monde entier était déjà en alerte devant le château de Balmoral à la mi-journée.

Buckingham Palace avait déjà annoncé après la passation de pouvoirs entre Boris Johnson et Liz Truss que la Reine d’Angleterre a été placée « sous surveillance médicale » au château de Balmoral.

There was total silence outside Buckingham Palace as the news broke, and then the crowds broke into song: God Save the King. pic.twitter.com/6kCUNSLw68 — Anna Stewart (@annastewartcnn) September 8, 2022

La reine Élisabeth II est décédée à l’âge de 96 ans

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II. La reine était la doyenne des monarques britanniques et avait régné pendant plus de 70 ans.

Elle était aimée et respectée de tous et son décès laisse un vide immense dans le cœur de ses sujets au Royaume-Uni dans le Commonwealth et dans le monde entier.

La reine était une femme exceptionnelle et elle aura été un exemple pour beaucoup de générations. Elle aura été la reine des cœurs et elle sera à jamais dans les mémoires de millions d’Anglais.

Sa Majesté Élisabeth II était la Reine d’Angleterre depuis 1952. Elle était la doyenne des monarques britanniques. Elisabeth Alexandra Mary n’était pourtant pas destinée à régner.

La reine Élisabeth II était née le 21 avril 1926, à Londres. Elle était la fille du prince Albert, duc de York, et de la duchesse Elisabeth, née Bowes-Lyon.

20 novembre 1947, elle épouse Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark (Décédé le 9 avril 2021)

La reine était la petite-fille de George V, roi du Royaume-Uni, et de la reine Mary, née Teck. La reine a eu quatre enfants : Charles, prince de Galles, Anne, princesse royale, et Andrew, duc d’York. et Edward, comte de Wessex.

Sa Majesté était la monarque la plus longue à avoir régné au Royaume-Uni

Personne ne s’attendait à ce qu’Elisabeth règne lorsqu’elle est née. En effet Le plus jeune de la famille est son père Albert, un descendant de George V.

C’est donc son frère aîné David qui devra régner sur l’Empire britannique.

David succède au trône sous le nom de roi Édouard VIII à la mort de son Grand-père Angleterre mais il abdique rapidement afin d’épouser une divorcée. George VI, le père d’Elizabeth, devient donc Roi.

C’est ainsi qu’Elisabeth pourra alors prétendre succéder au trône. Après le décès de son père, elle accède au trône à l’âge de seulement 26 ans.

Elle avait accédé au trône en Février 1952, à l’âge de 25 ans, suite au décès de son père, le roi George VI. Mais son couronnement aura lui lieu de 2 juin 1953 à Londres.

Pendant plus de 70 ans, elle a été un modèle de constance et de dévouement à son pays et à son peuple. Ses funérailles auront lieu, en présence de membres de sa famille et de hautes personnalités du Royaume-Uni et du Commonwealth et du monde entier.

La reine Élisabeth II était une femme à la fois forte et aimante, qui a su mener son pays à travers les moments difficiles de son histoire. Elle restera dans les mémoires comme une souveraine exemplaire. Malgré des tumultes et des scandales pendant 70 ans. Elle n’aura pas dérogé à ce qu’elle avait dit à 21 ans seulement en 1947 :

« Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu’elle soit longue ou brève, à votre service et au service de la grande famille impériale dont nous faisons tous partie. » Le Reine Elisabeth II

Son mariage avec Philip Mountbatten

Avant son mariage, Philip a renoncé à ses titres grecs et danois, a quitté l’Église orthodoxe grecque pour l’anglicanisme et a pris le nom britannique de sa mère et devint le lieutenant Philip Mountbatten. Il a reçu les titres d’Altesse royale et de Duc d’Édimbourg juste avant le mariage.

En effet l’union n’était pas souhaitée par beaucoup et afin de faire taire les critiques et permettre à son épouse d’être en paix et éviter un scandale pour la famille Royale il renonce donc à tout.

Un nombre impressionnant de ministres sous le règne d’Elisabeth 2

Une liste impressionnante de ministre pendant les 70 ans de règne de la Reine Elisabeth II avec 16 ministres de Churchill à Blair en passant par Thatcher jusqu’à Johnson ou encore la nouvelle première ministre Liz Truss.

Winston Churchill du 6 février 1952 au 7 avril 1955

Anthony Eden du 7 avril 1955 au 10 janvier 1957

Harold Macmillan du 10 janvier 1957 au 19 octobre 1963

Alec Douglas-Home du 19 octobre 1963 au16 octobre 1964

Harold Wilson du 16 octobre 1964 au 19 juin 1970

Edward Heath du 19 juin 1970 au 4 mars 1974

Harold Wilson du 4 mars 1974 au 5 avril 1976

James Callaghan du 5 avril 1976 au 4 mai 1979

Margaret Thatcher du 4 mai 1979 au 28 novembre 1990

John Major du 28 novembre 1990 au 2 mai 1997

Tony Blair du 2 mai 1997 au 27 juin 2007

Gordon Brown du 27 juin 2007 au 11 mai 2010

David Cameron du 11 mai 2010 au 13 juillet 2016

Theresa May du 13 juillet 2016 au 24 juillet 2019

Boris Johnson du 24 juillet 2019 au 6 septembre 2022

Liz Truss 6 septembre du 2022 au ……

Les crises et les guerres sous son règne

Entrée dans la CEE (1973)

Crise gouvernementale (1974)

Crise constitutionnelle en Australie (1975)

Jubilé d’argent (1977)

Attentats et intrusion (1981-1982)

Dissolution des liens constitutionnels avec le Canada (1982)

Guerre des Malouines (1982)

Invasion de la Grenade (1983)

République des Fidji (1987)

Guerre du Golfe (1990-1991)

Abolition de l’apartheid (1991)

Tensions sous le mandat de Margaret Thatcher

République de Maurice (1992)

L’annus horribilis (1992)

Mort de Diana (1997)

Jubilé d’or en (2002)

Mauvaises relations avec Tony Blair pendant son mandat

Réconciliation avec l’Irlande

Derniers voyages officiels (2010-2015)

Jubilé de diamant (2012)

Réhabilitation d’Alan Turing (2013)

Référendum écossais (2014)

Brexit (2016-2020)

Pandémie de Covid-19

Mort du prince Philip (2021)

47e sommet du G7 (2021)

République de la Barbade (2021)

Une santé déclinante (Fin 2021)

Jubilé de platine (2022)

Attentats de 1981 et intrusion à Buckingham en 1982

Elle échappe à deux attentats un Le 13 juin 1981, ou elle arrive à garder son sang-froid et maintenir sa monture alors que 8 coups de feu (qui se révèleront être des balles à blanc) retentissent.

Puis de nouveau le 14 octobre 1981, en Nouvelle-Zélande ou le tireur la vise avec un 22 Long Rifle depuis le 5ième étage d’un immeuble surplombant la rue.

Elle vivra également 10 minutes à haut risque avec l’intrusion d’un homme le 9 juillet 1982 dans sa chambre de Buckingham Palace.

Discours historique après la guerre du Golfe

Elle fera après la victoire de la coalition des 35 Etats elle fera une déclaration très forte :

« Certains croient que le pouvoir s’accroît à partir du canon d’une arme à feu. Cela peut advenir, mais l’histoire nous montre que cet accroissement n’est jamais bon ni durable. La force en fin de compte est stérile. Nous avons fait mieux : nos sociétés reposent sur un accord mutuel, sur un contrat et un consensus »

La Mort de Diana et un quasi-divorce avec le peuple

La mort de Diana dans un accident de voiture à Paris sous le pont de l’Alma brise quelque chose entre la Reine, Charles et le peuple anglais qui aimait Lady Di.

Elisabeth 2 apprend la nouvelle le soir du 31 août alors qu’elle est à Balmoral avec Charles, William et Harry tous deux encore enfants à l’époque. Le peuple anglais est triste de la disparition de Lady Diana et le fait savoir au monde entier.

Mais la reine et son fils Charles reste mutique plusieurs jours. Le Sun va même titrer « la famille royale nous a abandonnées ».

Finalement après 5 jours de flottement et l’intervention de Tony Blair la Reine décide finalement de mettre le drapeau en berne et d’offrir les funérailles d’Etat à la Princesse Diana.

Le 5 septembre, La Reine Élisabeth 2 prononce un discours ou elle rend enfin hommage à Lady D, son ancienne belle-fille.

Les millions d’Anglais assisteront aux funérailles de Diana. Et dans un dernier geste (médiatique dirons certains) elle baissera la tête au passage du cercueil. En seulement quelques actions bien choisies (ou sincères) elle instaure une nouvelle ère et réussit une fois de plus à préserver les Windsor (Ainsi que Charles et ses petits-enfants ?) et le cap qu’elle s’est fixée, malgré la tension qui est pourtant palpable à l’époque après une semaine funeste.

Jubilé d’or en 2002 – 50 ans de règne

Le jubilé d’or d’Elisabeth II, qui a eu lieu en 2002, a marqué la 50e année de son règne. Les médias rallaient déjà la situation en pensant que cela serait un désastre avec les frasques d’une partie de la famille Royale et le décès de sa sœur et de sa mère juste auparavant.

Elle entame alors un tour des royaumes du Commonwealth et comme il y a 25 ans c’est un succès avec des monuments commémoratifs en son honneur. Suivront alors 3 jours de jubilé à Londres avec plus d’un million de personnes par jour et une ferveur sans précédent qui surprit la presse, la Reine Elisabeth 2 et le monde entier.

La reine Élisabeth II était une figure mondiale respectée

La reine Élisabeth II était une figure mondiale respectée et aimée de tous. Elle a été un exemple de force et de dignité pendant ses 70 années de règne. La reine était une femme intelligente et avisée, et c’est grâce à son savoir-faire que la Monarchie britannique est toujours aussi forte aujourd’hui.

La reine Élisabeth II était la souveraine du Royaume-Uni et de ses 14 autres territoires d’outre-mer. Elle était également la cheffe du Commonwealth, une organisation composée de 53 États indépendants, dont la plupart ont été des colonies britanniques.

La reine était une femme très active et a effectué plus de 250 voyages officiels à travers le Commonwealth et le monde pendant son règne.

Une icône des médias d’une mode bien à elle autant que son humour

Un humour particulier

La reine Elisabeth II avait un humour bien particulier et bien à elle. Mais ce qui est certain c’est qu’elle me manquait pas d’humour comme lors des JO de Londres en 2012 avec son (faux) chaut en parachute aux côtés de Sir Daniel Craig.

Un jeu avec les médias

Elle était devenue la coqueluche des médias et avait bien compris la force de la médiatisation et le risque (bien avant la mort de Diana) lorsque poussé par Philip et accepte la diffusion (et le début de la surmédiatisation) de son couronnement en 1953 retransmis dans cinq pays européens et en direct à la TV anglaise, une première qui ouvrira la porte à une folie médiatique qui ne s’arrêtera plus.

Des tenues toujours colorées

Comme depuis des décennies chaque apparition de la reine était scrutée. En effet celle-ci n’a jamais hésité à créer une mode bien à elle.

Une mode proche de celle de Roselyne Bachelot. Une mode très haute en couleur avec des tenues toujours flashy.

Tenues modernes et look royal pour certains, mode d’une vieille dame pour d’autres, Précurseuse pour certaine, ridicule pour beaucoup, un look souvent moqué mais simplement classe, simple mais très coloré finalement.

L’année 2021 et le Covid deux années de fin de règne compliqué

2020 et le scandale Epstein et Andrew duc d’York

Malgré le scandale qui explose avec de nouvelles révélations sur la sordide affaire Jeffrey Epstein et son fils Andrew duc d’York, 3ième de la fratrie, la Reine parvient non sans mal à étouffer les médias et la pression sur le clan royale non sans s’épuiser.

2020-2022 les années Covid

L’épidémie de Covid frappe le monde au printemps 2020 et le Royaume-uni ne sera pas épargné. La Reine Elisabeth 2 est elle isolée un maximum pour éviter l’impensable.

Elle fera alors le soir de noël 2020 alors qu’un nouveau variant violent s’abat sur le Royaume-uni un discours unique et s’exprimera ainsi :

« Certains pleurent la perte d’un être cher, d’autres s’ennuient de leurs amis et de leur famille, tandis qu’ils aimeraient pour Noël un simple câlin ou une pression de la main. Si c’est votre cas, vous n’êtes pas seul. Même dans les nuits les plus sombres, il y a de l’espoir. »

La reine diminuée laisse plus de place à Charles

Les années 2020 et 2022 avec les scandales, les problèmes de santé ainsi que la mort de Philip et le covid laisseront la Reine bien seule face à son destin, elle délèguera alors de plus en plus à Charles.

Début juin 2022 ce sont les 70 ans de règne qui se font quasiment sans la Reine qui ne fera que deux apparitions rapides.

Sa dernière apparition publique est celle de la nomination de Liz Truss ou elle semble fatiguée et ou sont évoquées des ecchymoses aux mains, avant l’annonce d’une mise sous surveillance puis de son décès.

Le prince Charles devient le nouveau roi du Royaume-Uni

Le 8 septembre 2022, la reine Élisabeth II du Royaume-Uni est morte à l’âge de 96 ans. Sa mort ayant été annoncée par Buckingham Palace ce jeudi, son fils aîné, le prince Charles, a été automatiquement proclamé roi sous le nom de Charles III.

Le prince Charles est le monarque le plus âgé à accéder au trône, à l’âge de bientôt 74 ans.

Le prince Charles devient le nouveau Roi du Royaume-Uni après le décès de sa mère, la reine Élisabeth II.

Il n’est pas détesté mais pas du tout adulé par son peuple qui préférait voir à sa place son fils William, ainsi que son épouse Kate.

Depuis ses tromperies de Lady Diana, ses diverses frasques et comportement peu élogieux, son histoire avec Camilla Parler Bowles, et ses réactions et comportement après le décès de Lady Di, il n’est pas l’homme le plus apprécié d’Angleterre même si depuis quelques années contre toute attente sa mère lui a légué certains dossiers qu’il gère plutôt correctement pour celui que certains qualifient d’idiot du village, de crétin ou d’incapable.

Pour finir rappelons que le fameux God Save The King va devenir God Save The Queen.

Les funérailles de la reine Élisabeth II et l’opération nom de code London Bridge

Les funérailles de la reine Élisabeth II seront célébrées en grande pompe, avec la participation de tous les membres de la famille royale.

Dans les années 1960 en cas de décès de la Reine le gouvernement a mis en place ce qui est appelé l’opération London Bridge ou encore London Bridge is Down afin de planifier les jours qui suivront le décès de la Reine et les funérailles qui précéderont ce moment chaotique dans la gestion du pays.

Il est donc déjà prévu que son cercueil soit inhumé en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, auprès de son père et de son époux, le duc d’Édimbourg.

Mais le London Bridge is Down prévoit également tout de l’annonce du décès jusqu’aux 12 jours suivant sa mort dans le détail sans rien laisser au hasard.

Conclusion

La reine Élisabeth II est morte à l’âge de 96 ans, après avoir régné sur le Royaume-Uni et l’Angleterre pendant plus de 65 ans. Elle était également la doyenne des monarques du Commonwealth. La reine était aimée par beaucoup de ses sujets et elle laissera un grand vide.

La Reine s’est efforcée de maintenir la longévité et la stabilité de la dynastie des Windsor au cours de son règne et La reine était la plus longue souveraine à avoir régné sur le Royaume-Uni et l’Angleterre, et elle aura été la reine d’Angleterre pendant plus de 70 ans.

Le Royaume-uni est entré le 8 septembre 2022 dans une période de deuil national de douze jours !