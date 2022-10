Au cours de l’histoire, il y a eu plusieurs monarques qui ont régné pendant de nombreuses années. Certains d’entre eux ont même été en poste pendant plusieurs siècles. Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 souverains avec les règnes les plus longs de l’histoire.

1. Philippe II d’Espagne: règne de 71 ans et 154 jours

Philippe II d’Espagne est né le 21 mai 1527 et est mort le 13 septembre 1598. Il a été roi d’Espagne de 1556 à 1598. Durant son règne, il a été impliqué dans plusieurs guerres, notamment la guerre d’Italie, la guerre des Pays-Bas et la bataille de Lépante. Il a également été confronté à plusieurs soulèvements internes, notamment la rébellion des Morisques en 1568-1571.

2. Louis XIV of France: règne de 72 ans et 110 jours

Louis XIV, né le 5 septembre 1638 et mort le 1er septembre 1715, a été roi de France de 1643 à 1715. Il est connu pour avoir été le monarque le plus longtemps en poste de l’histoire de France. Durant son règne, il a mené plusieurs guerres, notamment la guerre de Devolution, la guerre de la Ligue d’Augsbourg et la guerre de Succession d’Espagne. Il est également connu pour avoir construit le château de Versailles.

3. Henri IV du Portugal: règne de 73 ans et 8 jours

Henri IV du Portugal est né le 19 avril 1394 et est mort le 6 janvier 1479. Il a été roi du Portugal de 1438 à 1479. Durant son règne, il a conquis les Algarves et a fait du Portugal une puissance maritime en créant la première armada portugaise. Il est également connu pour avoir uni le Portugal et l’Espagne en 1469 en épousant Isabelle Iere d’Espagne.

4. Sobhuza II du Swaziland: règne de 82 ans et 100 jours

Sobhuza II du Swaziland est né le 22 décembre 1899 et est mort le 21 août 1982. Il a été roi du Swaziland de 1921 à 1982. Durant son règne, il a fait adopter une constitution monarchique au Swaziland en 1967. Il est également connu pour avoir donné aux femmes le droit de vote en 1979. Sobhuza II est considéré comme l’un des monarques les plus importants du Swaziland.

5. Bhumibol Adulyadej du Thailande: règne de 86 ans et 246 jours

Bhumibol Adulyadej du Thailande est né le 5 décembre 1927 et est mort le 13 octobre 2016. Il a été roi du Thailande de 1946 à 2016. Durant son règne, il a joué un rôle important dans la modernisation du pays et a été un symbole de stabilité pendant plusieurs décennies. Bhumibol Adulyadej est considéré comme l’un des monarques les plus aimés du monde.

6. Elizabeth II du Royaume-Uni: règne de 64 ans et 220 jours (et toujours en cours)

Élisabeth II du Royaume-Uni est née le 21 avril 1926. Elle est actuellement la reine du Royaume-Uni depuis 1952. En raison de sa longue période de règne, elle est considérée comme l’une des monarques les plus populaires du monde. Elle a été impliquée dans plusieurs événements importants au cours de son règne, notamment la crise des missiles cubains et l’attentat contre Lady Diana.

Les souverains avec les règnes les plus longs du monde aujourd’hui

Aujourd’hui, les 10 souverains (rois et reines) avec les règnes les plus longs du monde sont :

Elizabeth II du Royaume-Uni (règne depuis 1952) Margrethe II du Danemark (règne depuis 1972) Akihito du Japon (règne depuis 1989) Albert II du Monaco (règne depuis 1989) Hans-Adam II de Liechtenstein (règne depuis 1989) Beatrix des Pays-Bas (règne depuis 1980) Harald V de Norvège (règne depuis 1991) Carl XVI Gustaf de Suède (règne depuis 1973) Henri de Luxembourg (règne depuis 2000) Mswati III du Swaziland (règne depuis 1986)

Les reines avec les règnes les plus longs dans l’histoire

À travers l’histoire, il y a eu de nombreux souverains qui ont régné pendant des siècles. Certains ont été rois et reines, tandis que d’autres ont été empereurs et impératrices. Parmi ces souverains, il y en a certains qui ont eu des règnes plus longs que d’autres. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les reines avec les règnes les plus longs dans l’histoire.

La reine Victoria du Royaume-Uni est la première de notre liste. Elle a régné pendant 63 ans et 7 mois, ce qui en fait la reine ayant eu le règne le plus long dans l’histoire du Royaume-Uni. Victoria est montée sur le trône à l’âge de 18 ans et elle est morte à 81 ans. Pendant son règne, le Royaume-Uni est devenu une puissance mondiale grâce à ses colonies et à sa richesse. De plus, la reine Victoria a été très aimée par son peuple et elle est considérée comme l’une des monarques les plus populaires de l’histoire.

La reine Elizabeth II du Royaume-Uni est la deuxième de notre liste. Elle a régné pendant 67 ans et 3 mois, ce qui en fait la reine ayant eu le deuxième plus long règne dans l’histoire du Royaume-Uni. Elizabeth II est montée sur le trône à l’âge de 25 ans et elle règne toujours à 92 ans. Pendant son règne, le Royaume-Uni est resté une puissance mondiale grâce à ses colonies et à sa richesse. De plus, la reine Elizabeth II est aimée par son peuple et elle est considérée comme l’une des monarques les plus populaires de l’histoire.

La reine Margaret II du Danemark est la troisième de notre liste. Elle a régné pendant 40 ans et 2 mois, ce qui en fait la reine ayant eu le troisième plus long règne dans l’histoire du Danemark. Margaret II est montée sur le trône à l’âge de 27 ans et elle règne toujours à 67 ans. Pendant son règne, le Danemark est resté un pays prospère grâce à sa richesse et à ses colonies. De plus, la reine Margaret II est aimée par son peuple et elle est considérée comme l’une des monarques les plus populaires de l’histoire.

Les rois avec les règnes les plus longs dans l’histoire

Au fil des siècles, de nombreux souverains ont régné sur de vastes empires et ont eu des règnes extrêmement longs. Certains ont été aimés par leurs sujets et ont été de bons dirigeants, tandis que d’autres ont été haïs et ont été de mauvais souverains. Quoi qu’il en soit, les 10 rois et reines ci-dessous ont tous eu des règnes extrêmement longs et ont laissé leur marque dans l’histoire.

1. Philippe II d’Espagne: 71 ans

Le premier de notre liste est Philippe II d’Espagne, qui a régné pendant 71 ans, de 1556 à 1665. Fils du roi Charles Ier d’Espagne, Philippe II a hérité du trône à l’âge de 17 ans. Sous son règne, l’Espagne est devenue une puissance maritime et coloniale majeure, avec des colonies en Amérique du Sud, en Europe et dans les Philippines. Cependant, le règne de Philippe II a également été marqué par plusieurs guerres coûteuses, notamment la guerre des 80 ans contre les Pays-Bas rebelles, qui ont conduit à la perte de nombreuses colonies espagnoles.

2. Sobhuza II du Swaziland: 82 ans

Sobhuza II était le roi du Swaziland de 1899 à 1982. Il a hérité du trône à l’âge de 4 ans après la mort de son père, Mswati II. Sobhuza II a été un roi très populaire et aimé par son peuple, et il a été surnommé le «Père de la Nation». Sous son règne, il a fait adopter une constitution swazi unique qui donnait au roi le pouvoir absolu sur le pays. Le roi Sobhuza II est décédé en 1982 à l’âge de 82 ans et il est toujours considéré comme l’un des souverains ayant eu les règnes les plus longs de l’histoire.

3. Louis XIV de France: 72 ans

Louis XIV, surnommé «le Roi Soleil», est l’un des souverains français les plus célèbres et il a eu un règne extrêmement long de 72 ans, de 1643 à 1715. Sous son règne, la France est devenue une puissance européenne majeure, grâce notamment à ses victoires militaires remarquables comme la bataille des Dunes en 1658. Louis XIV était également un grand mécène des arts et il a fait construire le célèbre château de Versailles, qui est encore une attraction touristique majeure en France aujourd’hui.

4. Pierre le Grand de Russie: 53 ans

Pierre le Grand est considéré comme l’un des plus grands tsars de Russie et il a régné pendant 53 ans, de 1682 à 1725. Sous son règne, la Russie est devenue une puissance européenne majeure grâce à ses nombreuses conquêtes militaires et à sa modernisation rapide du pays. Pierre le Grand a également fait construire la ville de Saint-Pétersbourg, qui est toujours considérée comme une des plus belles villes du monde.