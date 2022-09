Nous les utilisons tous les jours pour avoir des dents saines et propres, mais sincèrement à part pour savoir la saveur de la senteur sur le packaging connaissez-vous et regardez-vous l’étiquetage et ce que contient la composition de vos dentifrices ?

60 millions de consommateurs est sans appel, dans son édition spéciale du 8 septembre l’association indique, que certains dentifrices sont tout simplement à proscrire. Et pourquoi ? Car ils contiennent des substances douteuses en cours d’études et réputées dangereuses pour la santé et d’autres avérés comme étant cancérigènes.

Normalement comme 74% des Français vous vous brossez les dents 2 fois par jour, tous les jours, pendant 2 minutes. En effet 26 % des Français ne se nettoient pas les dents au moins deux fois par jour.

Néanmoins comme l’indique 60 millions de consommateurs il existe un risque, en se brossant les dents se créer un problème de santé, un paradoxe pourtant bien réel.

Certains dentifrices contiennent du dioxyde de titane

L’alerte du magazine est sans appel : ATTENTION à certains dentifrices et à leur composition.

Quels ingrédients les consommateurs doivent donc vérifier sur les emballages de vos dentifrices ?

Et bien après avoir fait l’analyse de 12 dentifrices et des ingrédients, certains d’entre eux comportaient bien des substances controversées ou bien cancérigènes.

En tête le fameux Dioxyde de Titane (Ti02), Dioxyde de quoi ?

Le TiO2, également connu sous le nom de dioxyde de titane ou dioxyde de titane (IV), est une molécule de titane et d’oxygène présente dans la nature et produite industriellement. Il s’agit du pigment PW6 de l’index des couleurs, qui est souvent utilisé comme opacifiant dans les peintures et de nombreux autres articles et dans les additifs aimantaire.

#Dents : comment limiter les dégâts ?

Produits de #blanchiment et d’hygiène bucco-dentaire, choix du praticien, prise en charge des soins… nous consacrons un hors-série complet au sujet ! Présentation à la presse ce matin 👇#soinsdentaires #fraisdentaires — 60 Millions de consommateurs (@60millions) September 8, 2022

Je ne trouve pas de dioxyde de titane dans mon dentifrice alors c’est bon ?

Non pensez à vérifier la présence de l’additif E171 en effet le dioxyde de titane entre dans sa composition.

La moitié des dentifrices en contiendrait encore.

Ce n’est pas grave non c’est juste un additif ?

Oui et non en lui-même il n’est pas extrêmement nocif, mais l’utilisation répétée (donc 2 fois par jour) avec un brossage de dents et en plus par voie orale, ce qui ouvre la voie à une ingestion et donc avec une exposition sur la durée à un cancer, causé par les lésions colorectales que son ingestion peut engendrer.

Pourquoi est-il encore présent dans nos dentifrices ?

Il y a bien une loi qui interdit son utilisation dans les composants alimentaire depuis 2020, mais les dentifrices ne sont pas des aliments et le flou règne donc sur son utilisation dans les additifs contenus dans les cosmétiques.

Tout le monde triche alors ?

Non, 60 millions de consommateurs note que depuis l’enquête de 2019 de d’Agir pour l’environnement il y a eu des efforts, mais encore 50% qui utilisent des substances nocives (6/12 dans les analyses) c’est énorme.

L’absence de fluor dans le dentifrice

Une diminution dans nos dentifrices depuis bientôt 20 ans

En effet un rapport de l’Anses indiquait à l’époque en 2004 que le fluor avait un effet bénéfique, pour la santé et donc la protection de nos dents en prévention des caries, mais qu’il pouvait s’avérer « néfastes pour la santé en cas d’apport excessif et prolongés »

Le risque est extrêmement faible même avec une consommation quotidienne dans votre dentifrice, et même si c’était le cas le principal risque sont des taches blanches, puis après elles feront place à des carries, mais avec un contrôle annuel chez le dentiste vous écartez ce risque.

Le risque de surdosage qui entrainerait des maladies osseuses ou encore du système nerveux avec des maux de tête, troubles de la vision et du sommeil n’interviennent pas si facilement et c’est donc contreproductif de supprimer le fluor des dentifrices à contrario du dioxyde de titane.

Un étiquetage à vérifier et une loi à modifier

Bien lire les ingrédients

Il ne faut donc jamais oublier de vérifier le packging de votre dentifrice préféré et ne pas hésiter à changer si vous voyez les mentions : additif E171 ou encore le mot dioxyde de titane.

Et ce ne sont pas les seules substances malheureusement, vous devez aussi vérifier la présence d’un tensioactif bien connu le lauryl sulfate de sodium. Et d’un perturbateur endocrinien, réputé antimicrobien, le triclosan.

Changer la loi

Concernant la loi il faut la changer afin d’élargir son application à l’interdiction du dioxyde de titane dans l’ensemble des produits cosmétiques, et d’autant plus dans ceux qui impliquer une ingestion ou possible ingestion et donc en top priorité avec, rappelons-le, un contact au moins 2 fois par jour avec la substance, aux dentifrices.

FAQ

Question : Combien de fois par jour et combien de temps devon- nous nous brosser les dents ?

Réponse : Il est conseillé pour une bonne hygiène dentaire de se brosser au minimum les temps 2 fois par jour pendant 2 minutes et tous les jours.

Question : Qu’est-ce que vient d’annoncer 60 millions de consommateurs ?

Réponse : Le magazine 60 millions de consommateurs vient d’annoncer que des substances nocives étaient présente dans nos dentifrices en particulier le dioxyde de titane.

Question : Qu’est-ce qui n’est pas ou plus assez présent dans nos dentifrices malgré son intérêt ?

Réponse : La présence de Fluor est de plus en plus rare dans nos dentifrices, avec comme excuse le risque de surdosage par les industriels, alors qu’il a une importance capitale dans la prévention des caries.

Question : Que remet en cause l’article de 60 millions de consommateurs ?

Réponse : 60 millions de consommateurs dénoncent le manque de clarté des étiquetages concernant le fluor, la présence de dioxyde de titane et l’inaction des autorités.