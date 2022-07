Il n’y a pas que l’entraînement physique qui est important pour rester en forme. Avec l’âge, il faut aussi veiller à rester en forme dans sa tête. Un entraînement ciblé de la mémoire pour les seniors permet de stimuler la capacité de concentration et les performances au quotidien. Il en résulte un impact positif sur la qualité de vie. L’entraînement de la mémoire pour les seniors est à la fois amusant et utile !

Souvent, les seniors ont du mal à trouver des mots spécifiques ou à se souvenir de certaines dates. C’est normal jusqu’à un certain point, car chez la plupart des personnes, la capacité de mémoire diminue par morceaux à partir de 60 ans. Un entraînement de la mémoire (souvent appelé « jogging cérébral ») permet de lutter contre le processus de vieillissement du cerveau et de renforcer les fonctions de la mémoire.

Qu’est-ce que l’entraînement de la mémoire pour les seniors ?

L’entraînement de la mémoire consiste à des exercices et des mesures qui peuvent maintenir ou améliorer les performances du cerveau. En principe, un tel jogging cérébral convient à tous les âges. Mais cela peut aider les personnes âgées en particulier à prévenir la dégradation des performances des capacités mentales et cognitives liée à l’âge. L’entraînement de la mémoire peut également être utile pour les personnes atteintes de démence. Cependant, les capacités d’apprentissage modifiées doivent être prises en compte. Parce que l’entraînement de la mémoire doit toujours être amusant et intégré à la vie quotidienne de manière ludique. Elle est aussi particulièrement profitable lorsqu’elle est variée et comprend un maximum de sens. Il est également important de former différentes capacités mentales

Objectifs d’entraînement de la mémoire et d’exercices

Il existe différents types d’entraînement de la mémoire et d’exercices. On définit 12 objectifs d’entraînement pour stimuler des fonctions spécifiques de la mémoire ou du cerveau. Il s’agit de :

Pensée associative

Imagination & créativité

Flexibilité de la pensée

Capacité de mémorisation

Formulation

Capacité de jugement

Concentration

Structuration

Pensée logique

Perception

Reconnaissance des relations

Trouver des mots

Aides utiles au quotidien

Pour redonner de l’élan à la « matière grise », des exercices de mémoire ciblés sont particulièrement adaptés. En général, il est important de varier les plaisirs du cerveau.

Comment pratiquer l’entraînement de la mémoire ?

Il existe de nombreuses façons de faire travailler la mémoire : seul, en groupe, avec des livres et des jeux, sur tablette ou dans des situations ordinaires de la vie quotidienne. Vous pouvez vous inspirer des jeux de mémoire pour seniors gratuit sur Internet.

La meilleure façon d’entraîner vos cellules cérébrales ne consiste pas seulement à faire de tels exercices, mais aussi à les promouvoir grâce à un mode de vie sain avec beaucoup d’exercice, une alimentation équilibrée et des contacts sociaux. Car oui, cela contrecarre également une réduction prématurée des performances cérébrales dans la vieillesse. Peut-être que vous avez un passe-temps qui vous maintient mentalement en forme. Faire de la musique, par exemple, favorise votre capacité de concentration et de coordination physique. La danse stimule également le cerveau de plusieurs façons et augmente les capacités cognitives. Essayer de nouvelles choses, car, des informations inconnues stimulent le cortex préfrontal, qui est particulièrement affecté par le déclin des performances lié à l’âge.

Conclusion : s’adapter à tous les niveaux grâce à l’entraînement de la mémoire

Seuls ceux qui se reposent rouillent. Selon cette devise, il y a encore beaucoup à faire pour la mémoire même dans la vieillesse. Certes il y en a pour tous les goûts avec tous les exercices et activités possibles. Un autre gros plus : l’entraînement cognitif a même un effet positif sur d’éventuelles maladies démentielles. Plus le cerveau est bien câblé, plus il faut de temps à la démence pour provoquer des symptômes dans le cerveau. L’entraînement de la mémoire maintient efficacement les cellules grises occupées et d’une manière simple et ludique.