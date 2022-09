Dans le calendrier grégorien, le 8 septembre est le 251e jour de l’année, ou le 252e dans une année bissextile. Avant la fin de l’année, il reste 114 jours.

Il était officiellement connu sous le nom de Journée de la noisette et tombait le 22e jour du mois de fructidor dans le calendrier républicain français.

Saint célébré le 8 septembre

En souvenir de saint Adrien, qui a péri en martyr à Nicomédie en 306, nous commémorons les Adrien et Adriana en ce jour.

Bonne fête aux personnes portant le prénom Adrien, Adriana.

Dictons du 8 septembre

De plus, ce jour marque la fête de la Nativité de Marie. En ce jour de nativité rappelons quelques dictons :

Le temps de la nativité, dure tout un mois sans variété.

La nativité de la Vierge fait fuir les hirondelles.

Après la nativité, le regain ne peut plus sécher.

La météo du 8 septembre

Les températures moyennes se situent entre 17°C et 26°C mais les minimales peuvent atteindre 8°C et les maximales 34°C.

Pour l’année 2022 il est prévu une arrière saison particulièrement chaude après l’été caniculaire et les records de chaleur. Le 8 Septembre devrait donc être dans la norme avec une journée chaude et orageuse par endroits.

Le 8 septembre les dates importantes de l’histoire

Le 8 septembre 712, l’empereur Tang Xuanzong est né.

Le 8 septembre 1298, Gênes et Venise s’engagent dans la bataille navale de Curzola.

Le 8 septembre 1303, Attentat d’Anagni.

Le 8 septembre 1664, la ville de New York a été fondée par les colons britanniques c’est la fin de la Nouvelle-Amsterdam.

Le 8 septembre 1760, Montréal se soumet et capitule.

Le 8 septembre 1831, les Russes reviennent à Varsovie.

Le 8 septembre 1855, Malakoff est capturé.

Le 8 septembre 1877, Funérailles de Thiers.

Le 8 septembre 1951, Traité de San Francisco.

Le 8 septembre 1978, Le chah ordonne d’ouvrir le feu sur la foule.

Le 8 septembre 1429, Attaque de Paris par Jeanne d’Arc, elle est à nouveau blessée.

Le 8 septembre 1940, Marcel Ravidat fait la découverte de la grotte de Lascaux près du village de Montignac en Dordogne.

Le 8 septembre 1944, L’armée allemande lance son premier missile V2 depuis Gouvy en Belgique.

Le 8 septembre 1961, À Pont-sur-Seine, une tentative d’attentat à la bombe contre de Gaulle échoue sur le chemin de Colombey.

Le 8 septembre 1991, La République de Macédoine a proclamé son indépendance.

Le 8 septembre 1994, le vol 427 d’USAir, reliant Chicago à Palm Beach, en Floride, s’écrase alors qu’il se rendait à l’aéroport de Pittsburgh pour une escale.

Le 8 septembre 2019, Des élections sont organisées en Russie dans plusieurs régions, dont Moscou, Saint-Pétersbourg et la Crimée.

Le 8 septembre 2021, Les partis monarchistes battent les islamistes du PJD au pouvoir au Maroc lors des élections législatives.

Le 8 septembre 2022, La Russie est toujours en Ukraine et menace toujours la paix dans le monde.

8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation

Le 8 septembre est la Journée internationale de l’alphabétisation, une journée qui a été créée par l’UNESCO le 17 novembre 1965 pour sensibiliser le public à l’importance de l’alphabétisation et des compétences en lecture et en écriture.

En France, cette journée est aussi connue sous le nom de Journée mondiale de l’alphabétisation.

L’alphabétisation est un enjeu important au niveau mondial. Selon les dernières estimations de l’UNESCO, près de 775 millions de personnes ne savent ni lire ni écrire, donc 13 % de la population mondiale est analphabète dans le monde.

En France, le programme national d’alphabétisation qui vise à sensibiliser les parents et les enfants à l’importance de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ce programme est mis en place par de nombreuses associations et structures, en ajoutant à cela l’école obligatoire à 3 ans le taux d’alphabétisation est l’un des plus hauts au monde mais l’illettrisme est encore trop présent et touche 2,5 millions de Français.

L’alphabétisation est un enjeu important au niveau mondial et la Journée internationale de l’alphabétisation est l’occasion de sensibiliser le public à cet enjeu. En France, Le taux d’alphabétisation en France est en effet évalué à 99 % ce qui fait plus de 700 000 analphabètes selon les dernières estimations.

Il existe de nombreuses façons de lutter contre l’analphabétisme et la Journée internationale de l’alphabétisation a pour but de sensibiliser le public à cet enjeu et de promouvoir les programmes d’alphabétisation à travers le monde.

Cette section sera mise à jour régulièrement