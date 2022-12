Barbara Pravi a remporté l'Eurovision France en 2021 et a ainsi gagné le privilège de porter le drapeau français à...

Qu'on se le tienne pour dit. La France n'est point avare en matière de mystères, de mythes et de légendes...

Plus d'articles

Plus d'articles

Le 11 décembre est également fêtée la journée mondiale des enfants partis trop tôt et journée internationale de la montagne .

Le 11/12/2018 fusillade au marché de Noël de Strasbourg qui fera 5 morts et 11 blessés.

Le prénom Daniel vient de « dân » et « El » qui signifient « juge » et « Dieu ».

Fêtes et prénoms du 11 décembre, que s’est-il passé le 11 décembre, …

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD