Alors que le thriller est un genre qui a connu un véritable essor ces dernières années, il est difficile de faire un classement des meilleurs thrillers de tous les temps. Cependant, certains films ont su se démarquer et offrir une expérience de visionnage captivante et mémorable. Voici donc une liste des 10 meilleurs thrillers de tous les temps.

LES 10 MEILLEURS THRILLERS DE TOUS LES TEMPS

Les Dix petits nègres (d’Agatha Christie)

Ce thriller policier classique met en scène dix personnages qui se rendent sur une île isolée. Tous ont été invités par un mystérieux hôte, et chacun d’entre eux a un secret à cacher. Un à un, ils sont assassinés, et il devient évident qu’il y a un meurtrier parmi eux. Avec son intrigue diabolique et ses personnages hautement suspects, « Les Dix petits nègres » est un classique du genre qui a inspiré de nombreux autres romans et films.

La Poupée qui tue (de Mary Higgins Clark)

Dans ce thriller haletant, la célèbre auteure Mary Higgins Clark met en scène une jeune femme qui est poursuivie par un tueur en série. Le tueur s’en prend aux femmes qui lui ressemblent physiquement, et la jeune femme se rend compte qu’elle est la prochaine cible. Avec son suspense nerveux et ses rebondissements inattendus, « La Poupée qui tue » est un thriller captivant qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page.

Silence des agneaux (de Thomas Harris)

Le serial killer Hannibal Lecter est l’un des personnages les plus célèbres de la littérature moderne, et ce thriller captivant raconte l’histoire de sa première rencontre avec le FBI. Le profiler Clarice Starling doit faire appel à Lecter pour obtenir des informations sur un autre tueur en série, mais elle se rend vite compte qu’elle a affaire à un monstre bien plus dangereux que celui qu’elle poursuit. « Silence des agneaux » est un thriller angoissant et brillamment écrit qui vous donnera des frissons longtemps après votre lecture.

Le Parrain (de Mario Puzo)

Le roman classique de Mario Puzo sur la mafia suit l’ascension de Vito Corleone, qui, après des débuts modestes, devient le plus puissant seigneur du crime de New York. L’écriture détaillée et atmosphérique de Puzo donne vie au monde de la mafia, et les personnages et l’intrigue complexes du roman sont aussi fascinants qu’inquiétants. « Le Parrain est une lecture incontournable pour les amateurs de romans policiers et reste l’un des romans les plus influents du genre.

L’Exorciste (de William Peter Blatty)

Ce roman terrifiant raconte l’histoire d’une jeune fille possédée par un démon, et le combat désespéré de ceux qui essaient de l’aider. Blatty crée une atmosphère oppressante de peur et de désespoir, et le récit prend une direction inattendue au fur et à mesure que les événements se déroulent. « L’Exorciste » est un thriller perturbant qui a marqué les esprits de millions de lecteurs à travers le monde.

Psychose (de Robert Bloch)

Inspiré par le meurtre de la star du cinéma Sharon Tate par Charles Manson et ses followers, « Psychose » raconte l’histoire d’un homme qui commet un meurtre brutal après avoir été manipulé par une mystérieuse femme. Bloch explore les thèmes de la folie et de la violence avec une maestria qui a fait de ce roman un classique du genre. « Psychose » est un thriller angoissant et perturbant.

The Silence of the Lambs (de Thomas Harris)

Publié en 1988, ce roman a été adapté au cinéma en 1991 par Jonathan Demme avec Jodie Foster et Anthony Hopkins dans les rôles principaux. L’histoire se concentre sur le personnage d’Hannibal Lecter, un psychopathe cannibale, et sur l’agent du FBI Clarice Starling qui est chargée de l’interroger pour obtenir des informations sur un tueur en série surnommé « Buffalo Bill ». Ce roman a été salué par la critique et a remporté de nombreux prix, dont le prestigieux Prix Edgar Allan Poe.

La disparition (de Georges Perec)

Publié en 1969, ce roman est considéré comme un classique de la littérature française. L’histoire suit Antoine Roquentin, un écrivain qui commence à souffrir de symptômes étranges, comme la sensation d’être observé ou la perte de sens de l’identité. De plus en plus perturbé, il se met à enquêter sur sa propre vie et finit par découvrir un secret terrifiant. « La disparition » est un roman complexe et intellectuellement stimulant qui a été salué par la critique et a remporté plusieurs prix prestigieux.

Gone Girl (de Gillian Flynn)

Publié en 2012, ce roman a été adapté au cinéma par David Fincher en 2014 avec Ben Affleck et Rosamund Pike dans les rôles principaux. L’histoire suit Nick Dunne, un homme accusé du meurtre de sa femme Amy, qui disparaît mystérieusement le jour de leur cinquième anniversaire de mariage. Alors que Nick est soupçonné d’être impliqué dans la disparition d’Amy, la police commence à enquêter sur son passé et découvre que tout n’est pas ce qu’il semble être. « Gone Girl » est un thriller captivant et nerveux qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page.

The Girl on the Train (de Paula Hawkins)

Publié en 2015, ce roman a été adapté au cinéma par Tate Taylor en 2016 avec Emily Blunt dans le rôle principal. L’histoire suit Rachel Watson, une femme divorcée qui passe ses journées à boire et à regarder le train passer devant sa maison. Un jour, elle voit quelque chose qu’elle n’aurait jamais dû voir et se retrouve mêlée à une enquête policière pour le meurtre d’une jeune femme qu’elle connaissait à peine. « The Girl on the Train »

LES 10 MEILLEURS THRILLERS ÉTRANGERS

Avant d’aborder notre liste des 10 meilleurs thrillers de tous les temps, il faut d’abord définir ce qu’est un thriller. Un thriller est un genre de film ou de livre dont l’action est centrée autour d’un crime ou d’une enquête.

Le suspense est généralement au rendez-vous, et il n’est pas rare que le thriller soit accompagné d’une dose d’humour noir.

Les thrillers peuvent être classés en différentes catégories, comme les thrillers psychologiques, les thrillers politiques ou encore les thrillers à suspens.

Certains thrillers sont plus orientés vers l’action, alors que d’autres mettent l’accent sur l’intrigue et le suspense. Quoi qu’il en soit, un bon thriller doit être captivant du début à la fin.

Liste des 10 meilleurs thrillers étrangers de tous les temps

Psycho de Alfred Hitchcock

La Mouche de David Cronenberg

La Semaine des canards de Roman Polanski

Le Silence des agneaux de Jonathan Demme

Seven de David Fincher

L’Inconnu du Nord-Express de Alfred Hitchcock

Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot

Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock

Sueurs froides d’Alfred Hitchcock

À bout de souffle d’Orson Welles

LES 8 MEILLEURS THRILLERS D’HORREUR

Les Dix petits nègres (d’Agatha Christie)

Il s’agit sans doute du thriller le plus célèbre de tous les temps. Dix personnes sont invitées à se rendre sur une île isolée, toutes ont commis des meurtres… et l’une d’entre elles est un tueur en série. Le suspense est à son comble tout au long de ce roman, qui a été adapté à plusieurs reprises au cinéma et à la télévision.

Psycho (de Robert Bloch)

L’histoire de Norman Bates, un jeune homme perturbé par sa mère possessive, est celle qui a inspiré le célèbre film d’Hitchcock. Un classique du genre qui ne vieillit pas, et qui continue de faire frissonner plus d’un siècle après sa publication.

Le Silence des agneaux (de Thomas Harris)

Un autre classique du genre, popularisé par le film mettant en vedette Jodie Foster et Anthony Hopkins. L’histoire suit le brillant profiler du FBI Clarice Starling alors qu’elle tente de capturer un tueur en série surnommé « Buffalo Bill ». Un thriller captivant et terrifiant à la fois.

Le Parfum (de Patrick Süskind)

Un thriller unique en son genre, centré sur un jeune homme nommé Jean-Baptiste Grenouille, doté d’un sens olfactif extrêmement développé. L’histoire suit Grenouille alors qu’il tente de créer le parfum parfait, capable de rendre les gens accros à lui. Un livre captivant qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page.

La Poupée qui tue (de Dennis Wheatley)

Un ancien classique du genre, publié pour la première fois en 1938. L’histoire suit un jeune couple qui achète une poupée ancienne et possédée par un démon. Rapidement, ils se rendent compte que la poupée est maléfique et qu’elle a l’intention de les tuer. Un livre terrifiant qui a su se maintenir au fil des ans.

Nosferatu (de Bram Stoker)

Un classique de l’horreur écrit par l’auteur de Dracula. L’histoire suit Jonathan Harker alors qu’il voyage en Transylvanie pour rencontrer le comte Dracula. Rapidement, Harker réalise que le comte est en fait un vampire et qu’il est en danger mortel. Un livre captivant et angoissant qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page.

The Exorcist (de William Peter Blatty)

L’histoire inspirée du cas réel d’un jeune garçon possédé par un démon. Le garçon est pris en charge par deux prêtres expérimentés, mais ils vont vite se rendre compte que le démon est plus puissant qu’ils ne l’avaient imaginé. Un livre terrifiant qui a été adapté en film culte par William Friedkin.

The Omen (de David Seltzer)

Une autre histoire inspirée d’un cas réel, celle du fils du diplomate américain Robert Thorn. Peu après sa naissance, Thorn est informé que son fils est mort-né et décide de adopter un autre enfant à la place.

LES 10 MEILLEURS THRILLERS D’ÉPOUVANTE

L’Exorciste de William Friedkin

Rosemary’s Baby de Roman Polanski

Le Parrain de Francis Ford Coppola

Le Silence des agneaux de Jonathan Demme

Les Dents de la mer de Steven Spielberg

Psycho de Alfred Hitchcock

La Nuit des morts-vivants de George A. Romero

Alien de Ridley Scott

The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper

Les Griffes de la nuit de Wes Craven

Il y a beaucoup de bonnes options pour les amateurs de thrillers, mais voici une liste des 10 meilleurs thrillers de tous les temps. Ces histoires captivantes tiendront les lecteurs ou les téléspectateurs en haleine du début à la fin.