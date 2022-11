Le 20 novembre est également fêtée la journée internationale des droits de l’enfant, ainsi que la journée mondiale pour l’industrialisation de l’Afrique et celle du souvenir des victimes des accidents de la route .

Jean d’Aulan aviateur et résistant français 20/11/1900 – 8/10/1944.

Le prénom Edouard vient de « ed » qui veut dire « richesse et « warden « garder ».

Fêtes et prénoms du 20 novembre, que s’est-il passé le 20 novembre, …

J'accepte

Salut c'est nous... les Cookies ! On a attendu d'être sûrs que le contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger, mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre visite... C'est OK pour vous ? Politique de confidentialité – Données Personnelles RGPD