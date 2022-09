Pour les parents, assurer le bien-être des enfants est plus qu’une obligation. Aujourd’hui plus que jamais, ce bien-être passe par le choix d’outils de qualité, sains et réellement bénéfiques pour l’enfant. Pour le bonheur de ces parents attentionnés, les jouets en bois reviennent dans les rayons. Qu’il s’agisse de jeux de construction, d’association ou autres, les jouets en bois sont parfaits pour les enfants de tous âges. S’ils peuvent être un peu chers, il est indéniable que les parents les préfèrent désormais aux jeux en plastique. Étant conçus sous diverses formes et variétés, les jouets en bois offrent bien plus que des moments de distraction aux enfants.

Les nombreux avantages du bois pour les jouets d’enfants

Le bois est l’un des matériaux les plus appréciés pour les objets du quotidien, mais également pour les jouets d’enfants. Il leur apporte de multiples avantages. On constate par exemple que les jouets en bois pour enfants allient l’esthétique, le naturel, la praticité et l’écoresponsabilité.

Des jouets esthétiques

Que l’on soit parent ou enfant, on apprécie toujours l’aspect visuel d’un jouet. C’est d’ailleurs ce qui attire à première vue. Sur ce point, les jouets en bois sont d’excellents choix. De par son côté brut, le bois a une couleur toute naturelle qui inspire la douceur, mais aussi le raffinement. Les jouets en bois sont beaux à regarder et peuvent parfaitement s’intégrer à la décoration de la chambre de l’enfant. Qu’ils soient peints ou non, ils plaisent tout naturellement aux enfants.

Des jouets durables

Parce que les enfants débordent d’énergie et utilisent cette dernière pour découvrir le monde autour d’eux, il est indispensable de leur trouver des jouets résistants. En général, le plastique est la matière la plus populaire pour les jouets. L’un de ses principaux inconvénients reste tout de même sa fragilité. À l’inverse du plastique, le bois est solide et résiste mieux aux différents chocs. Les jouets en bois sont par conséquent durables et c’est ce qui fait de ces objets, un excellent investissement.

Des jouets écologiques

Le bois est le matériau naturel par excellence. Il n’est issu d’aucune transformation chimique ni matière polluante. Il reste donc très respectueux de l’environnement. Si l’objectif des parents est d’adopter une démarche de zéro déchet, alors il faut se tourner vers les jouets en bois pour les enfants. En raison de la durabilité du matériau, ces objets sont un très bon moyen de réduire la quantité de déchets, et par ricochet, la pollution. De même, c’est l’occasion d’initier les enfants aux gestes écoresponsables.

Des jouets pour tout le monde

Lorsque l’on parle de jouets, on pense surtout aux tout-petits. Pourtant, les jouets en bois ont l’avantage de plaire et de s’adapter à tous les âges, aux filles comme aux garçons. Ils apportent de la douceur dans la vie des tout-petits et rappellent aux plus grands leur plus tendre enfance. De plus, les jouets en bois sont indémodables. Un enfant peut les utiliser à tout âge, ce qui évite aux parents de dépenser souvent pour de nouveaux jouets. De même, ils se transmettent facilement entre frères et sœurs.

Les jouets en bois sont sains

L’une des préoccupations des parents lors de l’achat d’un jouet est le risque qu’il peut représenter pour la santé de leurs enfants. D’ailleurs, sur certains jouets (en plastique par exemple), on retrouve des consignes interdisant aux enfants de porter ledit jouet à la bouche. Cela est dû à la présence de certains composants qui peuvent être dangereux. Étant donné qu’il n’est pas toujours possible de surveiller les enfants et ce qu’ils portent dans leur bouche, il faut donc trouver des jouets qui ne représenteront aucun risque pour la santé des tout-petits.

Les jouets en bois répondent parfaitement à cette préoccupation. L’un des principaux intérêts de ces objets est qu’ils ne sont fabriqués avec aucun produit toxique et ne subissent aucun traitement chimique comme le plastique.

De même, les jouets en bois préservent la santé des enfants de facteurs tels que les écrans lumineux. L’enfant s’amuse et découvre son monde environnant, sans mettre en péril son bien-être. De ce fait, les jouets en bois peuvent être utilisés par tous les enfants, même les plus petits.

Des jouets pour aider au développement

Il est aujourd’hui primordial d’intégrer dans le quotidien des enfants, des objets qui participent réellement à leur évolution. Pour les petits, les jouets en bois sont l’idéal pour découvrir et apprendre les formes. Avec un jouet en bois, l’imagination de l’enfant est stimulée. Le même jouet peut ainsi endosser de nombreux rôles définis par l’enfant, et lui servir à créer diverses réalités. L’enfant développe par la même occasion sa concentration et acquiert certaines aptitudes. Il prend plaisir à apprendre des choses comme la cuisine, le jardinage, la construction, etc. Certains jouets en bois participent grandement au développement moteur des enfants ou aident à développer leur coordination.

Les jouets en bois dans la pédagogie Montessori

L’utilisation des jouets en bois est totalement propre à la pédagogie Montessori. Elle repose sur des principes tels que l’esprit absorbant des enfants, les périodes sensibles, le respect de l’enfant, le rôle de l’adulte ou encore la préparation de l’environnement. Le concept est né d’une pédagogue italienne qui croyait fermement que mettre l’épanouissement de l’enfant au cœur même des méthodes d’apprentissage ne pouvait avoir que de bons résultats. Les jeux en bois sont alors pour elle, les instruments parfaits.

Pour Maria Montessori, les jouets en bois sont essentiels pour le développement émotionnel et cognitif de l’enfant. Les jouets en bois Montessori sont donc conçus dans le but de faciliter l’apprentissage des tout-petits.

Selon cette pédagogie, les avantages des jouets en bois vont bien au-delà des simples aspects esthétiques et écologiques du bois. Plus que de simples objets de distraction, les jouets en bois Montessori participent à l’éducation des enfants et leur efficacité n’est plus à démontrer. Chaque type de jeu est conçu dans le but de développer chez l’enfant des capacités données. C’est donc par ces jeux que le petit apprend et s’éveille. Surtout, ces jouets en bois stimulent chez lui, le plaisir et l’envie d’apprendre. Par ailleurs, la méthode Montessori considère que les jouets en bois participent au bien-être et à l’apaisement des enfants. Elle utilise pour leur apprentissage, des jeux tels que :

les jouets pour la motricité,

les jeux articulés,

les jeux de logique,

les jeux sensoriels,

les jeux de construction,

les jeux d’adresse, etc.

Les jouets en bois de la méthode Montessori sont ludiques, sains, et tout en couleurs, de quoi captiver l’attention des enfants. Ils existent pour les enfants de moins de 3 ans et pour les plus grands. Toujours selon la pédagogie Montessori, les jouets en bois permettent de consolider les liens entre parents et enfants.

Les meilleurs jouets en bois pour le développement des enfants

S’il est incontestable que les jouets en bois sont bénéfiques pour les enfants, il est également important de choisir des jeux qui participent réellement à leur développement. On regroupe dans ce sens, différentes familles de jouets en bois au nombre desquels on distingue les jouets d’éveil et ceux du premier âge. Les jouets d’éveil sont tous les objets ludiques qui accompagnent l’enfant dans ses premiers mois de vie. Ce sont les jouets avec lesquels le bébé grandit de 3 à 6 mois. Ils doivent contribuer à éveiller et développer ses sens.

Durant ses premiers mois, l’enfant touche, voit, sent et porte à la bouche ses jouets. Il faut alors veiller à choisir des jouets peints à l’eau ou avec une peinture naturelle. On peut par exemple opter pour des jouets tels qu’une voiture en bois conçue avec un son.

De 6 mois à 2 ans, l’enfant découvre son corps et son environnement. Les jouets du premier âge sont conçus pour faciliter son apprentissage, et il en existe de plusieurs sortes. Les plus grands âgés de 3 ans et plus trouvent également leur compte dans les jeux éducatifs en bois.

Les jeux de construction

Très populaires, les jouets de construction font partie des préférés et des plus efficaces. Ils stimulent la créativité et favorisent le développement moteur ainsi que l’adresse des enfants. Ceux-ci s’essayent donc à l’architecture et à la notion d’équilibre. Les jeux de construction sont particulièrement adaptés aux enfants qui peuvent s’asseoir et tenir des objets. À partir de 6 mois jusqu’à 2 ans, les enfants peuvent déjà s’y essayer pour acquérir plus de confiance.

Il peut s’agir de jeux à empiler ou à assembler tels que les puzzles, les pyramides en bois, le prince à empiler, etc. En fonction de leur âge, il faut penser à faire également évoluer les jeux de construction que l’on choisit pour eux. Si les moins d’un an s’amuseront avec un prince à empiler, les enfants de 3 à 6 ans quant à eux, découvriront tous les intérêts des blocs et dominos.

Les jeux encastrables

Grâce aux jeux encastrables, l’enfant découvre les lettres et les couleurs, et apprend à les reconnaitre. De même, ils peuvent aider les parents à lui enseigner les chiffres, les formes, le comptage, etc. On peut donc en trouver sur plusieurs thèmes. Ils permettent de développer et améliorer la coordination œil/main des enfants. Tout comme les jeux de construction, il est possible d’offrir des jouets encastrables en bois aux enfants à partir de 6 mois.

Les jeux d’imitation

S’il y a bien un aspect commun aux enfants, c’est qu’ils prennent du plaisir à imiter les gestes des adultes. Les jeux d’imitation leur permettent ainsi de vivre des situations réelles de la vie. Ils peuvent également créer leur réalité et stimuler leur imagination. Lorsque les enfants peuvent déjà marcher, ils se plairont à reprendre les gestes et activités de leurs parents. À l’âge de 2 ans, un bébé est déjà grand et peut reproduire ce qu’il voit. Il faut donc penser aux jeux d’imitation pour l’accompagner dans cette phase.

Les enfants deviennent plus habiles des mains. Les cuisines en bois, les kits de soins médicaux, les voitures en bois et autres ensembles de bricolage sont autant de jeux qui offrent à l’enfant la liberté de créer, de s’exprimer et d’expérimenter. Il prendra plaisir à se tenir près de ses parents en cuisine ou au jardin et à faire comme eux.

Les jouets à pousser ou à tirer

L’enfant découvre la marche ou se déplace à quatre pattes ? Les jouets en bois à tirer ou à pousser sont parfaits durant cette phase de son développement. Généralement conçus avec une ficelle (courte de préférence) à tirer ou des roues, ils accompagnent l’enfant dans ses déplacements et sa découverte du monde qui l’entoure. Celui-ci prendra plaisir à amener partout avec lui son jeu. Il développe par la même occasion les muscles de ses jambes et de ses bras. Avec le chariot en bois, le trotteur, les petits animaux en bois et autres, l’enfant prendra encore plus de plaisir à se déplacer.

Les jouets musicaux

Les jouets musicaux sont parfaits pour faire découvrir avec douceur, les sons aux tout-petits. On peut les acheter dès ses premiers mois de vie. Ils sont excellents pour leur développement cérébral et leur éveil. Les jouets musicaux ont également l’avantage de favoriser l’endormissement et un sommeil paisible pour les bébés de 3 à 6 mois.

Pour choisir un jouet musical pour un bébé plus autonome, on peut opter pour une boite à musique qu’il peut monter ou des objets qui émettent des sons variés afin de stimuler sa curiosité. La table d’activité musicale ou les boites sonores en bois initieront les enfants de 1 à 3 ans aux plaisirs de la musique.

Les jeux de société en bois

Les jeux en bois participent à la croissance des petits comme des plus grands. Les jeux de société en bois stimulent l’intelligence, la logique et la réflexion. Il peut s’agir de jeu d’échec, de casse-tête ou encore de solitaire.

Ils sont parfaits pour maintenir l’enfant éveillé et surtout loin des écrans de téléphone portable et de télévision. Les jeux de société en bois sont tout aussi décoratifs. Avec leur teinte douce, ils peuvent donc facilement prendre place sur une étagère dans le salon. Si les enfants sont timides ou réservés, les jeux de société faits en bois leur permettent de s’ouvrir et d’enrichir leur vie sociale.