Le legging est l’allié parfait pour toutes les séances de gym, de yoga, de fitness, et même pour toutes les activités sportives en extérieur. Le legging de sport n’est pas qu’un simple pantalon que l’on peut choisir sur un coup de tête. Acheter un legging sans prendre en compte certains critères peut s’avérer risqué. On peut se retrouver avec un legging trop long ou trop court et qui n’est pas du tout adapté à son activité. C’est pourquoi il faut bien choisir son legging.

Penser avant tout au confort de son legging de sport

Le confort est l’un des premiers critères que l’on doit prendre en compte lors du choix de son legging. Si le legging de sport n’est pas confortable, les séances d’entraînement risquent d’être une véritable torture. Pour que le legging pour femme puisse être tout ce qu’il y a de plus confortable, il faut avant tout tenir compte de la taille.

En effet, chaque corps est différent et nécessite un ajustement spécifique et parfait. Lorsque l’on cherche un legging, il faut prendre le temps de consulter le guide des tailles, car celle qui est mentionnée sur l’étiquette peut ne pas correspondre à celle que l’on porte réellement.

Pour s’assurer du confort, il ne faut pas hésiter à essayer le legging. Durant l’essayage, il faut essayer de voir s’il y a des coutures qui gênent ou qui frottent. Le legging doit être bien respirant et doit permettre de bien marcher et de faire des mouvements.

Le legging doit être comme une seconde peau. Autrement dit, il doit se faire complètement oublier et ne faire qu’un avec le corps. Si on doit l’ajuster sans cesse, alors ce n’est peut-être pas le bon legging.

Tenir compte des conditions dans lesquelles le sport est pratiqué

Pour bien choisir son legging, il faut aussi tenir compte des conditions de l’entraînement. Il faut pour cela considérer le type d’activité sportive que l’on pratique. En effet, les leggings de sport disponibles sur le marché n’ont pas tous les mêmes caractéristiques. Des leggings destinés au running, par exemple, ne conviendront pas au squat puisque les mouvements ne sont pas les mêmes.

Le niveau d’intensité de la séance sportive n’est pas non plus à négliger. Si les entraînements sont très intenses, l’idéal est d’opter pour un legging conçu dans des fibres synthétiques légères afin de permettre au corps de respirer. Pour des activités douces comme le yoga, on peut choisir un legging conçu dans des matières naturelles telles que le coton.

Si durant la séance sportive, les muscles sont beaucoup sollicités, alors le legging doit compresser les jambes. Il faut donc choisir un legging de forte compression. En revanche, si l’activité sportive est assez douce, des leggings peu compressés feront l’affaire.

Il ne faut pas non plus oublier le temps qu’il fait. Si l’on s’entraîne dans des conditions météorologiques assez glaciales, alors il faut opter pour un legging capable de bien réchauffer le corps.

La visibilité, un critère important pour une tenue de sport en extérieur

Si on a l’habitude de pratiquer du running ou d’autres activités sportives en extérieur, alors l’un des critères les plus importants à prendre en compte lors du choix du legging est la visibilité. La visibilité est importante, car faire du sport à l’extérieur, notamment à l’aube ou au coucher du soleil, peut être dangereux.

On peut être victime d’un accident parce que les conducteurs n’ont pas pu nous voir. C’est pourquoi il vaut mieux choisir un legging de couleur flashy (telles que le vert fluorescent ou l’orange) et doté d’un marquage rétro-éclairant. Ce type de vêtements a tendance à refléter la lumière des phares des voitures. On peut donc être visible aux yeux des conducteurs.