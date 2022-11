Non, non, ce n’est pas une blague. Il est réellement possible de fêter le Black Friday en parapharmacie en profitant de produits à prix cassés. Concept venu tout droit des États-Unis, cet événement se tient chaque année le dernier vendredi du mois de novembre. Il s’est rapidement imposé dans la stratégie de vente de plusieurs enseignes de divers secteurs qui le célèbrent en proposant des offres promotionnelles à leur clientèle. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les offres du Black Friday en parapharmacie cette année.

Black Friday 2022 : des produits de beauté à prix cassés

Le Black Friday de cette année est le rendez-vous commercial incontournable pour profiter de bons plans et faire le plein de produits en parapharmacie, notamment dans la catégorie beauté. Vous retrouverez des offres de produits de beauté à partir de quelques centimes seulement. Ces offres concernent une large gamme de produits de soins pour le visage, la peau, les ongles, les cheveux et tout le corps. Il s’agit de produits pour tous : hommes, femmes et enfants. Dans la catégorie des produits de beauté pour le visage, on retrouve à l’occasion du Black Friday :

des démaquillants et nettoyants (gels lavants, laits, gommages, eaux micellaires, éponges et brosses, etc.),

des soins anti-âge (anti-rides, liftants, masques, etc.),

des soins hydratants et nourrissants (sérums, soins nuits, brumisateurs d’eau, etc.),

des soins ciblés pour traiter certains problèmes de peau comme l’acné.

On retrouve par ailleurs des produits pour les yeux, les lèvres, l’éclat du teint, etc. Les soins du corps, les produits d’épilation, les produits pour les mains et les pieds, les produits et accessoires de massage du corps font également partie de cette catégorie. De plus, les cheveux font partie intégrante des atouts de beauté. Une large palette de produits capillaires est donc concernée par les promotions du Black Friday.

Il s’agit de shampoings, de produits de coloration, de soins professionnels, de soins classiques, de soins anti-poux et de produits coiffants pour choyer toute sorte de chevelure. Le Black Friday en parapharmacie représente aussi une opportunité pour s’offrir les derniers produits de maquillage disponibles sur le marché à moindres coûts. Il est question par exemple d’accessoires (pinceaux, recourbe-cils, blenders, etc.) et de produits (fond de teint, rouge à lèvres, crayon, vernis, paillettes, etc.).

Il ne reste plus qu’à choisir les produits de beauté pour soi-même ou que l’on souhaite offrir pour profiter pleinement des avantages du Black Friday 2022 en parapharmacie. Sur certaines parapharmacies en ligne comme Atida, les promotions du Black Friday concernent également la livraison et l’expédition de produits. Il s’agit soit d’offres de livraison gratuite à partir d’un certain montant d’achat ou d’une réduction sur les livraisons et expéditions de certains produits en particulier. Des bonus spécifiques très intéressants s’appliquent à certains produits vendus en lot ou en kit.

Black Friday : l’occasion de faire le plein en parapharmacie pour les sportifs

Les sportifs ne sont pas lésés lors du Black Friday 2022. Diverses offres promotionnelles sont prévues dans la catégorie des produits pour sportifs à l’occasion de cet événement commercial annuel. Il s’agit de produits qui visent essentiellement à rendre l’activité physique plus agréable et à faciliter la récupération. Entre autres produits concernés, on relève principalement :

les produits pour booster l’endurance (pour préparer, accompagner et récupérer),

les produits qui facilitent la construction musculaire ou prise de masse (acides aminés, protéines),

les accessoires sportifs (vêtements techniques, bandes de strapping, électrostimulation, orthèses de sport, etc.),

les produits pour un confort articulaire et musculaire (patchs chauffants, huiles, sprays, poches chaudes, gels, poches froides).

Pour optimiser leur efficacité, ils peuvent être accompagnés de produits de nutrition qui assurent le bien-être et permettent de garder la ligne. Cette association est très recommandée pour les personnes qui souhaitent perdre du poids ou prendre de la masse sans effets secondaires. Les produits de bien-être et de maintien de ligne sont également concernés par le Black Friday. Il s’agit de compléments alimentaires, d’accessoires minceur, de produits de nutrition médicale, etc.

L’occasion d’acheter du matériel médical à moindre coût

Le matériel nécessaire pour la pratique d’activités médicales fait partie des plus coûteux sur le marché depuis de nombreuses années. C’est l’un des domaines les plus réglementés dans de nombreux pays comme la France. De plus, à la suite de la crise sanitaire mondiale liée à la covid-19, on observe la pénurie de certaines matières premières qui servent dans la confection de ce matériel. Pour cela, les tarifs pour se procurer les accessoires et produits médicaux sont en hausse permanente. Les événements tels que le Black Friday en parapharmacie représentent donc des opportunités à absolument saisir. Pour ce rendez-vous annuel, les produits médicaux de plusieurs catégories seront proposés à bas prix. Il s’agit de :

produits pour respecter les gestes barrières (masques, gants, gel hydroalcoolique, vitamines, etc.),

compléments alimentaires pour le bien-être et la santé,

produits de premiers secours (désinfectants, antiseptiques, trousses de secours, pansements, etc.),

antalgiques (articulations, dos, cou, etc.),

appareils de mesure et tests (tensiomètres, tests de grossesse, pèse-personne, tests d’ovulation, débitmètres, etc.),

antimoustiques.

On retrouve par ailleurs des produits pour soigner divers maux qui touchent différentes parties du corps (le nez, les yeux, les oreilles, etc.). Avec le Black Friday, il est possible de se procurer des produits médicaux à moindre coût. Les réductions appliquées à l’occasion de cette géante promotion annuelle varient de 5 à 52 %. Certains produits sont ainsi disponibles à des prix en dessous de la moitié de leur prix habituel. Il s’agit de prix très compétitifs sur le marché.

Faire le plein de produits vétérinaires en parapharmacie pendant le Black Friday

Les produits vétérinaires sont également concernés par le Black Friday 2022. Tout comme pour le matériel médical, ces articles ne sont pas toujours accessibles en matière de prix. Selon le type de produit, le fabricant et l’usage, ils peuvent coûter plusieurs centaines d’euros. Le Black Friday en parapharmacie est l’occasion idéale pour accéder à toute sorte de produits vétérinaires à des prix compétitifs. Il est question de produits pour :

l’hygiène des bâtiments et matériel servant aux animaux,

les chiens (alimentation, tiques, vers, puces, toilettage, compléments, accessoires d’éducation, etc.)

les chevaux (antiseptique, compléments alimentaires, soins, tests, etc.),

les chats (tests et dépistage, gants anti-poils, antiparasite, laisses, etc.),

les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC),

les animaux d’élevage.

Il s’agit de produits réalisés par les meilleures marques en matière de soins vétérinaires. Ils ont été testés et approuvés comme étant de meilleure qualité. Ils assurent la santé et le bien-être des animaux. Les réductions concernant cette catégorie d’articles se situent entre 1 et 30 % par produit. Outre la réduction du prix des articles de la catégorie vétérinaire, acheter ces produits en parapharmacie à l’occasion du Black Friday offre de nombreux avantages. Il est par exemple possible de bénéficier d’avis d’experts dans le domaine au moment de choisir.

Un service client est à l’écoute pour améliorer l’expérience de chaque consommateur. De plus, les gammes proposées contiennent des produits nouvellement lancés et donc difficiles à trouver sur le marché. Il est également possible de consulter les avis d’autres personnes ayant déjà testé les produits proposés. Le Black Friday aura lieu cette année en parapharmacie avec des offres très intéressantes pour tous. Les produits de diverses catégories sont proposés à prix réduit pour permettre aux professionnels et aux particuliers de faire le plein de produits. C’est une occasion à ne pas rater.