Que vous organisiez une grande fête de Noël ou que vous souhaitiez simplement embellir votre table de dîner de vacances, ces décorations DIY élégantes égaieront votre table et feront en sorte que vos invités se sentent les bienvenus.

Chemin de table peint

Créez un chemin de table unique et accrocheur avec de la peinture pour tissu. Choisissez un motif qui s’harmonise avec votre décor de vacances, ou créez quelque chose d’abstrait pour un look éclectique. Vous pouvez également utiliser des pochoirs pour réaliser des motifs plus complexes.

Couverts de table DIY

Transformez de simples assiettes blanches en couverts fantaisistes à l’aide de rubans colorés et d’ornements festifs. Rassemblez des pommes de pin ou d’autres éléments naturels de l’extérieur pour ajouter une touche rustique, ou choisissez des pièces pailletées pour créer un effet chatoyant.

Bougies chauffe-plat en verre teinté

Remplissez des bocaux en verre transparent avec des découpes de papier de soie de différentes couleurs et formes, puis insérez des bougies votives dans chaque bocal pour un effet vitrail enchanteur sur votre paysage de table.

Porte-couverts en feutre avec arbre

Utilisez la feutrine pour créer des enveloppes décoratives pour couverts pour une ambiance hivernale douillette. Découpez des bandes de feutre en forme d’arbre et attachez-les ensemble avec des rubans ou des liens en tissu. Décorez chaque emballage de boutons colorés, de fleurs séchées ou de branches de conifères.

Centre de table festif

Remplissez un bol avec des ornements immergés, des pommes de pin et diverses autres décorations de vacances pour apporter la chaleur de Noël directement sur votre table. Pour ajouter un peu d’éclat supplémentaire, saupoudrez quelques paillettes autour du bol !

Ronds de serviette en forme de renne

Créez des ronds de serviette simples avec des cure-pipes bruns en forme de bois de renne. Placez un renne de chaque côté de chaque assiette pour apporter une touche amusante et festive.

Centre de table en faux houx

Pour une touche classique, ornez votre table d’un centre de table en houx. Utilisez des baies rouges vibrantes et des feuilles vertes pour faire ressortir l’esprit de Noël. Vous pouvez même ajouter de la fausse neige pour un effet supplémentaire !

Cartes de place en guirlande d’étoiles

Fabriquez des cartons de table étoilés avec du papier cartonné ou du papier de tailles assorties. Découpez des étoiles à cinq branches de différentes tailles et écrivez le nom de chaque invité au dos de l’étoile correspondante. Suspendez la guirlande au centre de la table comme décoration festive supplémentaire.

Porte-serviettes à nœud en papier

Pliez des bandes de papier coloré en nœuds parfaits, puis fixez-les sur des porte-serviettes pour embellir instantanément votre paysage de table. Pour plus d’impact, choisissez des couleurs de vacances audacieuses comme le rouge et le vert.

Chemin de table en boîte cadeau arc-en-ciel

Utilisez des boîtes aux couleurs de l’arc-en-ciel pour créer un chemin de table magnifique et vibrant. Placez les boîtes en ligne au centre de votre table, puis remplissez-les de décorations festives comme des boules ou des brins de houx.

Ornements pour cartes de table

Écrivez le nom de chaque invité sur une carte et fixez-le sur un ornement. Suspendez les ornements au centre de votre table pour que chacun sache où est sa place. Vous pouvez également peindre les ornements pour les assortir à votre décor de Noël !

Ronds de serviette en gui

Nouez des ronds de serviette verts avec du ruban rouge et suspendez un brin de gui au centre de chacun. Cette touche simple mais élégante ne manquera pas d’apporter un peu de joie de Noël à votre paysage de table !

Couronne de cerceaux en tissu vintage

Créez une couronne hivernale avec du tissu vintage et un cerceau. Enveloppez le tissu autour du cerceau, puis ajoutez un nœud et des ornements festifs. Suspendez-le au milieu de votre table pour une métamorphose de vacances instantanée !

Lanternes de glace aux baies d’hiver

Apportez un thème festif de baies d’hiver à votre décoration avec des lanternes de glace. Remplissez les lanternes d’eau et ajoutez des baies rouges coupées pour un effet romantique et scintillant. Placez-les autour de la table pour un éclat supplémentaire !

Arbres en forme de cône avec des points de neige

Créez des arbres en forme de cône avec de la peinture blanche et des branches tachetées de neige. Placez-les autour de la table ou sur une cheminée comme alternative aux arbres de Noël. Ces petits points de neige ajouteront certainement une touche hivernale à votre décor de vacances !

Vase bonhomme de neige

Remplissez un vase avec des cailloux blancs et des herbes d’hiver, puis ajoutez un bonhomme de neige pour le rendre encore plus spécial. Placez le vase au centre de votre table pour faire ressortir l’esprit des fêtes !

Village de Noël coloré

Tapissez votre table de villages de Noël colorés. Placez-les au centre de votre paysage de table et ajoutez des petits personnages, des arbres et un soupçon de neige pour un look charmant. Vos invités seront instantanément transportés dans un pays des merveilles hivernales !

Ces élégantes décorations DIY contribueront à créer l’atmosphère parfaite pour toute réunion de vacances, que vous organisiez une grande fête ou un simple dîner en famille et à donner le ton d’un repas de fête mémorable.

Faites preuve de créativité et profitez de vos célébrations hivernales !

Grâce à ces idées créatives, vous serez en mesure d’embellir votre paysage de table et d’apporter un peu de joie festive dans votre maison pendant les vacances !