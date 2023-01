L’agoraphobie peut se manifester de plusieurs façons différentes, et peut ainsi nuire à la vie des personnes concernées. Généralement présente en milieu d’adolescence, où au pic de notre vie d’adulte, cela peut se manifester via un choc émotionnel suffisamment puissant pour avoir envie de rester enfermé chez soi, et de ne plus se mêler à la foule. Toutefois, comme toute pathologie, elle possède son remède. Quels sont les causes et les conséquences de l’agoraphobie ? Et que privilégier comme traitement face à ce mal ? C’est la question à laquelle nous allons répondre dès maintenant.

Quel est le meilleur traitement pour guérir de l agoraphobie ?

Comme nous venons le voir brièvement, l’agoraphobie est une pathologie se manifestant plus ou moins intensément chez certaines personnes. Cette maladie vient ainsi déranger nos habitudes quotidiennes, nos modes de vie, jusqu’à nous conforter à ne plus quitter notre domicile. Cependant, si la pathologie est la même, elle ne se manifeste pas toujours de la même manière chez les individus.

En effet, bon nombre de personnes se « trompent » concernant les conséquences directes de l’agoraphobie. Si la peur de la foule est une répercussion indéniable de cette dernière, elle n’est pour autant pas systématique chez les gens qui en souffrent. En réalité, c’est la peur d’avoir peur d’une situation. Que ce soit lorsque nous sommes en train de patienter dans la file du métro, ou lorsqu’il faut aller faire ses courses, les symptômes sont les mêmes… Souffle court, maux de tête et d’estomac, palpitations, etc. Néanmoins, si l’agoraphobie est rapidement prise en charge, elle peut très bien se guérir. Et le plus souvent, cela passe par la parole via un thérapeute qualifié, qui saura vous donner les clefs pour enfin reprendre le contrôle de votre vie.

Quelques pistes supplémentaires pour vous défaire de l’agoraphobie ?

Si la parole peut vous libérer d’un poids indéniable, d’autres solutions existent. La thérapie est une piste de choix, car le professionnel de santé qui va vous recevoir va vous expliquer en détails ce qui vous ronge, et vous donner des clefs pour vous en défaire. C’est une thérapie comportementale et cognitive qui va vous aider à reprendre votre vie en main, et regagner confiance en vous.

L’hypnose est également une bonne méthode pour vous aider à aller mieux. Grâce à des éléments inconscients, l’hypnothérapeute va agir directement sur les éléments qui vous bloquent dans la vie quotidienne pour vous aider à reprendre vos habitudes.

Enfin, en conclusion, il ne vous sera jamais recommandé de suivre un traitement médicamenteux. Certains psychiatres peuvent, en cas de troubles anxieux intenses, vous prescrire des anxiolytiques pour vous gérer ces derniers, il n’est en aucun cas requis d’avoir accès à des médicaments pour se débarrasser de l’agoraphobie. Non seulement, car ce n’est pas toujours bon pour l’organisme, mais aussi, c’est à vous de vous vaincre cette maladie sans médicaments.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour repartir dans la bonne direction ! Alors ne trainez plus et commencez dès à présent une séance thérapeutique pour reprendre le contrôle de votre vie.