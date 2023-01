Les cadeaux de la Saint-Valentin pour les sportifs

Pour les plus téméraires pourquoi pas organiser un saut en parachute, et lui dire « Je t’aime » dans les airs.

Programmer un saut à l’élastique aidera certainement son cœur à chavirer, et votre déclaration d’amour sera certainement reçue comme un réconfort après de telles émotions.

Un tour de circuit peut également être un cadeau insolite, et vous permettra de déclarer votre amour à l’être aimé casse-cou.

Les cadeaux de la Saint-Valentin pour les gourmands

Pour fêter le jour de l’amour les plus jeunes apprécieront certainement un burger géant, au milieu duquel vous pourrez déposer un cadeau, un bijou par exemple.

Vous n’aurez pas de peine à dénicher un cœur géant en gâteau, en chocolat ou une boîte remplie de délicieuses friandises, la bague que vous aviez prévu d’offrir le soir du 14 février pourra être dissimulée dans l’un d’eux.

Les cadeaux sexy de la Saint-Valentin

Un chéquier « Just for you », 20 bons cadeaux sexy et tendres à offrir à l’être aimé le soir de la Saint-Valentin, et ainsi lui promettre de vivre des moments intenses tout au long de l’année, comme 1 come-back sur le lieu de votre rencontre, 1 week-end sous la couette, … 1 message surprise, …

Un sex toy amusant, coloré ou parfumé, sera un cadeau parfait pour les plus audacieux.

Des dessous, sexy comme un string ou même un Nœud Coquin Naugty Knot.

Un soutien gorge en bonbons pour madame, ou un slip en bonbons pour monsieur.

Les cadeaux de la Saint-Valentin pour les voyageurs

Une carte cadeau pour un billet d’avion pour la destination au choix de votre bien aimé(e).

Un week-end surprise à Venise.

Un vol en montgolfière pour, encore une fois, déclarer votre amour dans les airs.

Combien de jours reste-t-il pour préparer ma Saint-Valentin ?

Il nous reste 34 jours34 jours pour trouver le bon cadeau pour la Saint-Valentin, comme une Lanière en bois de Massage, un Noeud Coquin Naughty Knot ou un voyage à Venise, et préparer une belle soirée en amoureux !