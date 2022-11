Vous avez envie de vous procurer ce type d’instrument de musique très récent qu’est le Hanpan. Que vous soyez débutant ou confirmé et que vous souhaitez profiter de nouvelles mélodies tout en profitant d’un moment de détente, alors, opter pour un Hanpan est une excellente idée. Il vous faut maintenant choisir parmi les différentes offres présentes sur le marché et cela n’est pas toujours simple. C’est pour cette raison que nous mettons cet article à votre disposition et qui comprend les 3 meilleurs instruments Hanpan disponibles, afin de vous guider dans votre choix et ainsi ne pas vous tromper lors de votre achat.

Commençons par le Handpan 9 notes noir – Ré mineur

En choisissant d’acheter un Hanpan 9 notes noir – Ré mineur, vous aurez à disposition un parfait instrument de percussion mélodique. Se jouant avec les mains, cet instrument en métal va vous permettre de produire des sons tout simplement en tapant avec vos mains, vos doigts, ou à l’aide de mailloches sur sa surface et en laissant votre intuition prendre le contrôle de vos gestes.

Concernant sa fabrication, elle demande un savoir-faire exceptionnel ainsi qu’une très grande expérience dont disposent les artisans et les accordeurs, afin de vous offrir une pièce durable dans le temps et surtout de haute qualité.

Par rapport à son utilisation, sachez que cet instrument de musique est accessible à tous, que vous soyez un musicien professionnel ou amateur ou tout simplement curieux. Sans connaissance nécessaire en base musicale ou en solfège, il va vous permettre de découvrir différentes possibilités de création, et ce, en prenant plaisir à jouer. Bien sûr, afin de répondre à toutes vos envies, le Hanpan 9 notes noir peut tout à fait être accompagné d’autres instruments de musique.

Pour acheter un Hanpan de qualité, faites confiance à un site de professionnels spécialisés dans ce type d’instrument de musique.

Poursuivons avec le Handpan 9 notes doré – Sol mineur

Parlons maintenant du Handpan 9 notes doré – Sol mineur, si votre choix d’achat se porte sur celui-ci. Cet instrument de musique, dont le nom officiel est Hang, va vous permettre, grâce à ses 9 espaces circulaires dont il est composé, de produire une note bien différente pour chacune des coupelles. Vous allez ainsi pouvoir créer différentes sonorités aux tonalités envoûtantes et pures, qui vont vous transporter et vous faire voyager dans une nouvelle dimension acoustique.

Concernant son utilisation, sachez qu’il est idéal pour apprendre et débuter. Il est également parfait si c’est le premier que vous achetez, et de plus, il est d’une grande simplicité d’utilisation et dispose aussi d’une grande élégance. Ainsi, en tant que débutant, vous allez pouvoir sans une trop longue période d’apprentissage et sans risque de fausses notes, jouer vos premières mélodies.

En ce qui concerne sa fabrication, elle se déroule dans les ateliers les plus en vogue du Népal, où cet instrument est fabriqué et martelé par les plus grands spécialistes de ce type d’instrument. La qualité de ce travail, va donc permettre à tout artiste ou musicien curieux, de maîtriser, mais surtout de découvrir un nouvel instrument. Pour les personnes intéressées par les thérapies sonores, la relaxation ou la méditation, le Handpan 9 notes doré est un instrument qui s’avère excellent.

Terminons par le Handpan 17 notes doré – Ré mineur

Terminons cet article en vous parlant du troisième meilleur Hanpan à acheter, qui est le Hanpan 17 notes doré – ré mineur. Sachez tout d’abord qu’en choisissant cet instrument de percussion, vous aurez la possibilité d’apaiser votre esprit après une dure journée de travail, ce qui n’est pas négligeable. En seulement 3 minutes d’utilisation de cet instrument, vous parviendrez à retrouver une paix intérieure.

Concernant la cible de cet instrument, sachez que le Hanpan 17 notes doré – Ré mineur est particulièrement adapté aux débutants et va leur permettre de jouer de belles mélodies, et ce, grâce à leur intuition. De plus, du fait qu’il est facilement transportable, vous pourrez l’emmener partout avec vous et notamment en pleine nature où vous pourrez créer de nombreuses mélodies qui vous procureront de la détente ainsi qu’un plaisir certain.

En ce qui concerne les possibilités musicales offertes par le Handpan 17 notes doré, sachez qu’elles sont nombreuses du fait de sa double face. Effectivement, ce Hanpan 2 en 1 possède 9 notes (avec le ding) sur le côté avant et 8 notes différentes sur le côté arrière. Cette caractéristique met à votre disposition plusieurs possibilités musicales avec sa propre tonalité, que vous pourrez bien entendu choisir selon votre humeur.

Conclusion

Faire le choix d’acheter ce type d’instrument, que ce soit un Hanpan 9 notes noir – Ré mineur, un Hanpan 9 notes doré – sol mineur ou un Hanpan 17 notes doré – Ré mineur et que vous soyez débutant ou confirmé dans l’utilisation de ce type d’équipement, c’est faire le choix d’être équipé d’un instrument musical nouveau, original et qui vous procure une expérience unique et dont la popularité n’est plus à prouver. Maintenant que vous en savez davantage sur chacune des caractéristiques de ces 3 meilleurs instruments disponibles sur le marché et avant de jeter votre dévolu sur un modèle qui va vous permettre de profiter de tous les avantages proposés par ces différents Hanpan, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix selon vos goûts, vos envies, votre niveau, mais également selon votre budget. Pour cela, rien de mieux que de se rendre sur un site spécialisé dans ce type d’instrument de musique.

Il ne vous restera plus, une fois votre instrument entre les mains, à profiter de magnifiques mélodies qui vous procureront un certain bien être.