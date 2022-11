Il est possible d’obtenir une chaudière à Paris qui n’est pas du gaz. Vous pouvez également en obtenir un qui est en bois. Ce type de chaudière est écologique et bon marché à utiliser. Mais il est important d’obtenir un professionnel qualifié pour l’installation complète de la chaudière dans votre propriété parisienne.

Les chaudières à gaz à Paris

Les chaudières à gaz sont interdites dans de nouveaux logements en France. La règle, qui a été adoptée en 2007, est conçue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À partir du 1er janvier 2022, les personnes qui ont demandé un permis de construction ne doivent pas installer de chaudière à gaz dans leur nouvelle résidence. Cependant, il y aura des exceptions. Ceux qui souhaitent installer des chaudières en bois peuvent encore le faire.

La France compte actuellement près de 3,5 millions de ménages qui utilisent des chaudières à huile. On estime qu’un de ces ménages sur deux aimerait continuer à utiliser du mazout pour le chauffage. Une étude réalisée par un acteur de référence en gestion de l’énergie a révélé que 68% de ces consommateurs de carburant sont préoccupés par la nouvelle loi.

Les chaudières à bois sont respectueuses de l’environnement

Une chaudière à bois est un excellent choix pour ceux qui sont soucieux de l’environnement. Ces chaudières utilisent la biomasse, un type de carburant renouvelable abondant au Royaume-Uni. Cette source de chaleur présente de nombreux avantages, notamment des factures d’énergie réduites et des émissions de carbone. Une chaudière à biomasse peut être utilisée pour chauffer des pièces simples ou une propriété entière. Ils peuvent également être intégrés dans votre système de chauffage existant.

Les chaudières qui brûlent la biomasse produisent du dioxyde de carbone et du dioxyde d’azote. Dans un monde parfait, ce carbone est égal à la quantité de carbone absorbée tout au long de sa vie. Cependant, une mauvaise utilisation des chaudières à biomasse peut entraîner des émissions toxiques. Heureusement, une bonne maintenance de la chaudière en biomasse est la clé pour assurer des émissions sûres.

Les chaudières électriques sont bon marché pour courir

Les chaudières électriques à Paris deviennent de plus en plus courantes en raison de leur rentabilité. Ils sont faciles à installer et à exécuter en silence. Ils sont également une excellente option pour chauffer les bâtiments, en particulier dans les zones où les coûts de chauffage sont élevés. Les chaudières électriques sont également moins chères à acheter et à installer que leurs homologues de gaz. De plus, ils sont respectueux de l’environnement, avec une empreinte faible en carbone.

Les chaudières électriques nécessitent moins d’énergie pour fonctionner que les chaudières à gaz, et ils ne nécessitent aucun couleur pour se défouler. Ils peuvent être installés sur les murs internes. Ils ont également tendance à être plus silencieux, ils sont donc moins bruyants que les chaudières à gaz. De plus, les chaudières électriques sont moins chères à acheter à l’avant, mais peuvent avoir du mal à chauffer les plus grandes maisons. Ils peuvent également ne pas être le meilleur choix pour les maisons avec plusieurs chambres et salles de bains.

Servir une chaudière peut augmenter sa durée de vie

Un entretien appropriés augmenteront l’espérance de vie d’une chaudière. Selon le modèle et la conception, les chaudières peuvent durer jusqu’à 15 ans. Les soins appropriés prolongeront la durée de vie des chaudières et empêcheront des pannes soudaines. Dans la plupart des cas, la durée de vie moyenne d’une chaudière se situe entre 10 et 15 ans. Mais si vous ne maintenez pas régulièrement l’unité, cela ne durera pas aussi longtemps que cela. En planifiant un service annuel avec un professionnel, vous pouvez vous assurer que votre chaudière durera beaucoup plus longtemps.

À mesure que la chaudière vieillit, le besoin de service augmente. Au cours d’une saison de chauffage standard, une chaudière fonctionne pendant environ 4 000 heures. En un an, cela se traduit par environ 50 000 miles. Imaginez conduire une voiture pendant aussi longtemps sans changer l’huile.

Coût d’une chaudière

Le coût d’une installation de chaudière à Paris dépend de son type. Il existe deux types de chaudières : les chaudières à basse température et les chaudières de condensation. Bien que ce dernier coûte plus cher, cela vous fera économiser de l’argent à long terme. Le gouvernement français est intervenu pour promouvoir les chaudières de condensation et couvrira même 30% du coût initial.

Si la chaudière a besoin de réparation, il peut être nécessaire de remplacer la chaudière et d’en obtenir une nouvelle. Bien que le coût d’une nouvelle chaudière varie en fonction de la taille et de la marque, vous pouvez économiser entre sept et douze pour cent sur vos factures d’énergie. Le type de carburant que vous utilisez influencera également le coût. Vous pouvez économiser entre 200 EUR et 320 EUR par an avec une chaudière de haute qualité.

Choisir une chaudière

Il existe trois principaux types de chaudières à choisir lors de l’installation d’une chaudière à Paris. Il s’agit notamment des chaudières classiques, à basse température et de condensation. Bien que la condensation des chaudières soit plus chère au départ, ils sont beaucoup moins chers à long terme. Le gouvernement français promeut également les chaudières à basse température et les chaudières de condensation et s’est engagée à payer 30% du coût initial de ces chaudières pour les résidents de la France.

Bien que le coût soit une considération importante, la qualité de l’équipement et des pièces doit également être prise en compte. Vous devez choisir un installateur qui a de l’expérience avec différents types de chaudières et qui connaît la façon de choisir le meilleur système pour votre maison.

En outre, vous devriez obtenir une estimation de l’entreprise pour le projet. Bien que vous puissiez être tenté de choisir l’option la moins chère, méfiez-vous des citations basses. Souvent, les prix bas ne signifient pas de haute qualité. Les pièces, l’équipement et l’installation peuvent ne pas être aussi bons que l’entreprise le prétend, ce qui peut entraîner des problèmes imprévus et des réparations prohibitives sur la ligne.