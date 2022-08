Irène Grosjean, naturopathe française, est au centre de la polémique engendrée après que 17 naturopathes qui se revendiquaient adeptes de ses pratiques, certains revendiquant avoir été formés par Irène Grosjean, ont eu leurs comptes suspendus par Doctolib.

La polémique a éclaté à la suite de propos remis en avant provenant de vidéos et des livres polémiques dans lesquelles elle donnait des conseils controversés sur l’allaitement des nourrissons avec du lait de coco ou encore sur la manière de soigner le VIH en changeant son alimentation et également sur un pseudo préconisation sur la manière de stimuler le clitoris d’une fille bébé qui a de la fièvre.

Doctolib a annoncé qu’il ne recommanderait plus les services de 17 autres naturopathes des adeptes d’Irène Grosjean présent sur la plateforme Doctolib et leurs comptes sont maintenant blacklistés.

« Au début il ne sera pas d’accord… » La naturopathe Irène Grosjean recommande aux parents d’agresser sexuellement leurs bébés pour faire baisser leur fièvre. Rappelons qu’elle forme encore à ses abominables méthodes des dizaines de naturopathes tous les ans. 1/7 ⬇️ pic.twitter.com/Wt6PVAbczG — L'Extracteur (@l_extracteur) August 22, 2022

La polémique autour d’Irène Grosjean, naturopathe blacklistée par Doctolib

Doctolib, plateforme française de prise de rendez-vous en ligne, a blacklisté 17 adeptes qui se targuaient d’avoir été formés par Irène Grosjean, une naturopathe de 92 ans bien connue en France.

Cette décision a suscité une vive polémique, mettant en lumière les tensions entre la médecine conventionnelle et alternative. Ses discours sont plus qu’adorés par ses fans et sont parfois à la limite du complotisme. Des propos inquiétants, dangereux pour certains condamnables moralement et par la justice pour d’autres.

Doctolib a pris la décision de blacklistée les adeptes d’Irène Grosjean suite à plusieurs signalements qui ont poussé de la plateforme à agir concernant plusieurs praticiens présents sur son site.

Les propos controversés mis au grand jour de l’ancienne naturopathe, qui donne toujours bon nombre de conférences, vend des livres et forment d’autres naturopathes, auront accéléré la chute de ses adeptes présents sur Doctolib.

Les propos d’Irène Grosjean dit la papesse du cru

À la suite d’une alerte sur les réseaux sociaux, Doctolib a interdit les comptes détenus par des naturopathes, dont certains prétendaient avoir été formés par Irène Grosjean.

Irène Grosjean, un grand nom de la médecine alternative, n’a jamais été poursuivi en 60 ans alors même qu’elle propose des méthodes douteuses et controversées et pour certaines répréhensibles par la loi.

Voici un florilège de son œuvre :

Proposition pour les filles, les femmes et même les bébés :

« si c’est une petite fille, ou si c’est une femme qui a de la fièvre, mais là on parlait des bébés donc on va parler des petites, il faut asseoir l’enfant sur une cuvette … Et on va mettre des glaçons dedans, de l’eau glacée, très froide … et avec un gant de toilette frictionner les lèvres et évidemment on va toucher un peu le clitoris, qui va stimuler le système sympathique et le fortifier…

Au début il ne va pas être très d’accord parce que ça le gêne. S’il était à 39-40 °C, il va se trouver à 38 °C et il va avoir envie de dormir et pendant qu’il va dormir, son corps va utiliser son énergie pour évacuer ces résidus.

Il va se réveiller, faire pipi caca, et la fièvre va remonter. On refait un bain de siège. Et en deux ou trois bains de siège, toutes les fièvres les plus importantes n’existent plus. »

Pour les garçons :

« on va mettre uniquement la verge dans l’eau, si on peut. Et sinon, on va frictionner entre le gland et la verge, le prépuce. Mais avec un gant de toilette bien glacé vous frictionnez. Et vous frictionnez pendant au moins dix minutes »

Cette méthode est décrite dans une vidéo d’Irène Grosjean de 2018 et qui n’avait pas fait grand bruit à l’époque malgré des milliers de vues mais avec un relais important sur les réseaux sociaux depuis le 22 août la polémique éclate.

Et Irène Grosjean le précise « Vous serez étonnés et émerveillés de voir comment, après 10 minutes, la fièvre n’existe plus » mais bien entendue…

Finalement Irène Grosjean fait simplement la promotion de la méthode Louis Kuhne me direz-vous, et vous auriez raison le problème c’est que nous ne sommes pas au 19 ième siècle et que la médecine à évoluée et fait des découvertes et que les bains de siège ou bains avec friction ou encore bains dérivatifs sont connus pour n’avoir absolument aucun effet sur les toxines du corps et de plus il s’agit pratiqué ainsi sur des enfants d’une agression sexuelle.

Pour aller plus loin Qui était Louis Kuhne ?

Louis Kuhne (1835-1901) naturopathe allemand connu pour ses méthodes d’hydrothérapie pratiquées avec de l’eau froide : https://archive.org/details/LaNouvelleScienceDeGuerir/mode/2up

Les propos d’Irène Grosjean concernant l’homosexualité et le VIH

Le sida pour elle est une maladie simple à « gai-rire » comme elle l’explique c’est simple il suffit de s’alimenter de « graines germées, de fruits et de crudités » mince alors que depuis 1984 tout le monde cherchait un remède.

Et tout est lié à notre alimentation pour Mme Grosjean en effet les cancéreux aiment la viande et les séropositifs c’est le pain, les pâtes et les pizzas finalement ceux qui mangent du gluten….

Le #VIH est un choix de vie et est causé par ce qu'on mange. D'ailleurs les seropos aiment la pizza. Ça vous choque ? Et pourtant c'est en vente dans toutes les librairies. Aperçu du genre de lecture sur laquelle ma mère est tombée, la vie en abondance d'Irene Grosjean. pic.twitter.com/kEihIJ62jC — mojo (@mojoboam) December 25, 2020

Sur la seconde guerre mondiale et les guerres

Elle a même un avis sur la seconde guerre mondiale qui aurait pu être évitée si les Allemands consommaient moins de quoi ? De bière et charcuterie, logique imparable.

« Si les Allemands n’avaient pas été nourris de bière et de charcuterie comme ils l’étaient, ils n’auraient jamais pu faire ce qu’ils ont fait pendant la deuxième guerre mondiale »

Oh purée, je parcours le bouquin de la star de la naturopathie sur Youtube, Irène Grosjean, qui explique notamment l’origine des génocides par l’alimentation des bourreaux.

Comment des libraires de la FNAC ont pu attribuer 3 coeurs à cette bouillie obscène ? pic.twitter.com/mRjVDQIlEU — Tristan Mendès France (@tristanmf) October 20, 2021

Sur les femmes battues

Et nous passons aisément de l’agression sexuelle, à un discours à la limite de l’homophobie pour arriver à de la misogynie crasse et en plus par une femme :

« femme n’est battue que si elle est battable » imparable cqfd ! et oui forcément les lois de l’attraction…

⛔️ [TW : violences conjugales] Toujours plus loin dans l’horreur, Irène Grosjean (la papesse du cru, véritable sommité de la naturopathie) explique que les femmes battues l’ont bien cherché. Elles n’auraient que ce qu’elles méritent d’après les « lois de l’attraction ». 1/8 pic.twitter.com/S04VetuGmM — L'Extracteur (@l_extracteur) April 25, 2022

Tout vient des maladies soignées pendant l’enfance

En effet les maladies soignées, pendant l’enfance, ou mal soignées ou évitées par des vaccins notamment expliqueraient les « autistes en pagaille » et des cancers notamment.

Le pendant féminin de Thierry Casasnovas

Vous savez ce Monsieur qui n’hésite pas à dire « Une femme stérile n’est plus viable »…

La controverse entre naturopathie et médecine conventionnelle.

La controverse entre naturopathie et médecine conventionnelle est un sujet qui fait débat depuis plusieurs années. En effet, la naturopathie est une approche thérapeutique basée sur l’utilisation de méthodes naturelles, tandis que la médecine conventionnelle est fondée sur des méthodes scientifiquement éprouvées.

Les naturopathes affirment que leur approche est plus efficace et moins invasive que la médecine conventionnelle, mais les médecins conventionnels mettent en doute l’efficacité de la naturopathie et soulignent les risques potentiels de certains traitements naturopathiques.

La controverse a pris de l’ampleur ces dernières années en raison de l’augmentation de la popularité de la naturopathie. De plus en plus de personnes cherchent à adopter une approche naturelle de leur santé, et de nombreux naturopathes ont ouvert des cliniques dans tout le pays.

Cependant, les médecins conventionnels restent sceptiques quant à l’efficacité de la naturopathie et mettent en garde contre les risques potentiels de certains traitements et les dérives de certains professionnels. Des dérives même sectaires.

Les conséquences de la polémique sur la profession de naturopathe.

La polémique entourant la naturopathe Irène Grosjean a eu des répercussions négatives sur toute la profession. En effet, de nombreux naturopathes ont été blacklistés par Doctolib, le site de référence des professionnels de la santé en France.

Cette situation a suscité de nombreuses critiques de la part des naturopathes, qui estiment que cette décision est injuste et discriminatoire.

Doctolib a pris cette décision suite à une enquête menée par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux et relayés et étayés par plusieurs médias qui ont révélé que Mme Grosjean prodiguait des conseils non éthiques, dangereux et ou condamnables par la justice.

Doctolib a blacklisté ces 17 naturopathes et adeptes d’Irène Grosjean, une naturopathe qui a fait l’objet d’une polémique suite à une vidéo dans laquelle elle recommandait de soigner le VIH en changeant son alimentation. Elle a également été critiquée pour avoir préconisé de stimuler le clitoris d’un bébé qui avait de la fièvre. Ces propos ont suscité l’indignation et ont été jugés dangereux et condamnables par de nombreuses personnes.

La guerre entre la naturopathie et de la médecine traditionnelle ou conventionnelle ouvre un nouveau chapitre sur un combat qui fait rage depuis des années.

Les réseaux sociaux mettent parfois en avant ce genre de personnalités non seulement fantasques mais dangereuses et cela leur donnent une visibilité ou alors heureusement (mieux vaut tard que jamais) permettent de les réduire aux silences, voire enfin d’agir contre après des années à exercer dans l’impunité.

La polémique n’est d’ailleurs pas finie et le Grand Rex prenant la suite de Doctolib annule une conférence de la naturopathe Irène Grosjean, affaire à suivre.

FAQ

Question : Qui est Irène Grosjean?

Irène Grosjean est une naturopathe blacklistée par Doctolib.

Question : Quelle est la polémique entourant Irène Grosjean?

La polémique entourant Irène Grosjean porte sur le fait que des adeptes de ces préceptes ont été blacklistés par Doctolib.

Question : Pourquoi ce blacklistage par Doctolib?

Les 17 naturopathes adeptes d’Irène Grosjean ont été blacklistées suite à une polémique sur une vidéo de 2018 montrant Irène Grosjean expliqué qu’il faut « frictionner les lèvres et évidemment on va toucher un peu le clitoris, qui va stimuler le système sympathique et le fortifier »