La nouvelle collection de montres haut de gamme de Maserati a été dévoilée à New York. Les six nouvelles collections s’appellent GranSport, GranCabrio, Quattroporte, Cambiocorsa, Original et North America. Inspirée de l’esthétique des modèles et des innovations les plus emblématiques de la marque automobile italienne, chaque collection est une expression unique du véritable ADN de Maserati – bien que le point commun qui les unit toutes soit leur design élégant.

Maserati, le constructeur automobile italien, est une marque bien connue dans le monde des montres. L’histoire entre le constructeur italien de voitures de sport et l’horlogerie est étroitement liée. Tout a commencé il y a des années, lorsque Maserati a commencé à fabriquer des montres pour mettre en valeur son esprit de course.

Au fil du temps, cette collaboration a évolué vers de nombreux modèles différents, des modèles pour hommes aux modèles pour femmes, avec des couleurs et des matériaux inspirés du monde de l’automobile : le carbone, par exemple, le même matériau que celui utilisé pour le châssis de Maserati.

Les nouveaux modèles comportent de nombreuses caractéristiques qui reflètent l’héritage et les valeurs de Maserati, comme l’utilisation de matériaux, de couleurs et de mouvements mécaniques. Les montres sont conçues pour être portées par les hommes comme par les femmes, conformément à l’objectif de l’entreprise de rendre ses produits plus accessibles.

La nouvelle collection de montres Maserati comprend de nombreux modèles qui reflètent l’héritage de Maserati. Le premier modèle, la Quadrante Oro, est inspiré de la Maserati GranTurismo GT classique et possède un cadran rond d’un diamètre de 45 mm. Le deuxième modèle, le Chrono Oro, est inspiré de la GranTurismo MC Stradale et possède un cadran rectangulaire de 45 mm de diamètre.

Le troisième modèle, la Quadrante Oro Automatico, s’inspire de la GranCabrio MC Stradale et possède un cadran rond de 42 mm de diamètre. Ces trois modèles sont dotés d’un mouvement automatique (à remontage automatique), d’une étanchéité jusqu’à 30 mètres (100 pieds) et sont présentés sur des bracelets en caoutchouc ou en acier avec boucle déployante.

Le quatrième modèle, appelé Quadrante Oro Lady Automatico, est inspiré de la GranSport MC Stradale et possède un cadran rectangulaire avec des index en diamant ; ce modèle est disponible uniquement avec des index en diamant et sur bracelet en acier avec boucle déployante.

Maserati présente une nouvelle collection de montres conçues pour porter au poignet le style et les performances caractéristiques de la marque italienne.

La ligne comprend quatre modèles – deux chronographes, une horloge de tableau de bord et un chronomètre.

Chaque montre est dotée d’un boîtier en acier inoxydable haute résistance, et est étanche jusqu’à 100 mètres. Les cadrans ont été conçus avec un motif en nid d’abeille qui s’inspire des voitures Maserati, tandis que les aiguilles ont la forme de pistons.

Le prix de la collection se situe entre 250 et 1500 euros, ce qui n’est pas bon marché mais pas non plus hors de portée de la plupart des amateurs de montres.

Une collection luxueuse

La nouvelle collection de montres Maserati met en avant la passion de la marque pour l’innovation et la qualité, en associant un design vintage à une technologie moderne.

Maserati produit des montres depuis 1957, date à laquelle la marque s’est associée aux horlogers suisses Minerva pour créer ses premiers garde-temps. En 1998, Maserati a lancé son premier chronographe maison, qui a été porté par le pilote de Formule 1 Eddie Irvine.

La dernière collection s’inspire de l’héritage de course du constructeur automobile italien, chaque pièce évoquant l’adrénaline de la conduite à grande vitesse sur un circuit de course. La dernière collection est disponible en six modèles : deux chronographes et quatre montres en édition limitée.

Le Chronographe Sport Edition limitée présente un cadran noir avec des accents rouges et un bracelet en cuir noir avec des surpiqûres rouges et une doublure rouge sur le fond du boîtier. Elle est disponible en deux tailles : Boîtier de 42 mm ou 46 mm de diamètre, tous deux équipés d’un mouvement automatique qui garantit un chronométrage précis sur une longue période d’utilisation.

Une collection sportive

La nouvelle collection de montres Maserati s’inspire de l’héritage de la marque en matière de course automobile et de son patrimoine italien. La collection comprend six modèles avec différents cadrans, bracelets et finitions.

Les montres sont disponibles dans des boîtiers en acier inoxydable ou en platine et sont dotées de mouvements à chronomètre ou à quartz. Le modèle « Competition » a un boîtier de 44 mm et un mouvement chronomètre avec un cadran noir aux accents rouges.

Parmi les autres modèles, citons le « Quartz Sport », qui a un boîtier de 40 mm, un fond de boîtier et un mouvement à quartz ; le « Chronograph Automatic », qui a un boîtier de 44 mm et un mouvement automatique ; le « Chronograph Automatic Flyback », qui a un boîtier de 43 mm et un mouvement de chronographe flyback automatique ; et deux modèles du « Chronograph Flyback Sixty Seconds », l’un avec un mouvement de chronographe flyback automatique (45 mm) et l’autre avec un chronographe flyback à quartz (42 mm).

Mouvements mécaniques

La nouvelle collection de montres Maserati comporte des mouvements mécaniques et des mouvements à quartz. Les mouvements mécaniques sont alimentés par un ressort principal qui est remonté par un barillet à ressort ou un système de pile de poids. Les mouvements à quartz sont alimentés par une pile, qui doit être remplacée de temps en temps.

Le dernier ajout à la gamme croissante de garde-temps de Maserati est la nouvelle collection GranTurismo Sport. Cette collection a été conçue par Giovanni Castiglioni, qui est également le fondateur d’AVI-8 et le propriétaire d’Officine Panerai. La montre s’inspire du langage stylistique des voitures GT de Maserati, qui ont été présentées pour la première fois en 2007 avec le coupé GranTurismo.

La collection GranTurismo Sport présente deux cadrans différents : l’un avec un simple visage noir, l’autre avec une bande de course orange.

Chaque montre est dotée d’un boîtier en acier inoxydable ou en or rose et d’un mouvement mécanique automatique avec une réserve de marche de 42 heures. Chaque montre est également livrée avec un bracelet en acier inoxydable assorti, ainsi qu’avec un bracelet en cuir en option.

Les montres présentent un logo en forme de trident et des cadrans distinctifs

Les montres Maserati arborent le logo du trident et des cadrans distinctifs qui rappellent les voitures de la marque.

Les quatre modèles sont dotés de cadrans bleus ou blancs et de boîtiers en acier inoxydable 316L étanches jusqu’à 50 mètres (165 pieds). Les bracelets sont en cuir caoutchouté ou en mailles d’acier inoxydable avec des fermetures à boucle déployante.

Des garde-temps inspirés par cinq villes italiennes

La nouvelle collection de montres Maserati a été inspirée par cinq villes italiennes : Milan, Turin, Florence, Naples et Rome. La collection se compose de six garde-temps différents, déclinés en trois tailles, qui arborent tous le logo tricolore Maserati sur le cadran ainsi qu’un fermoir à boucle de ceinture qui peut être porté avec l’un ou l’autre côté tourné vers l’extérieur.

Le modèle Milan présente un boîtier en or rose avec un bracelet en cuir noir et des détails jaunes sur le cadran. Le modèle Turin a un boîtier en argent avec des détails bleus sur le cadran et un bracelet bleu assorti. Le modèle Florence a un boîtier gris anthracite avec des détails rouges sur le cadran et un bracelet rouge assorti. Le modèle Naples a un boîtier en acier avec des détails bleu foncé sur le cadran et un bracelet bleu foncé assorti. Enfin, le modèle Rome a un boîtier gris anthracite avec des détails orange sur le cadran et un bracelet orange assorti.